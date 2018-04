Penzijní připojištění: šance na daňový odpočet je pouze do Silvestra

Kdo může uplatnit nárok na snížení základu pro výpočet daně? „Klienti, jejichž součet vlastních příspěvků za období roku 2003 byl vyšší než 6000 korun,“ říká Jiří Zpěváček z Penzijního fondu Komerční banky. To tedy znamená, že investované peníze může odečíst jen ten, kdo měsíčně přispíval částkou vyšší než pět set korun. Snížit daňový základ pak lze nejvíce o 12 000 korun - při ročním souhrnu zaplacených příspěvků ve výši 18 000 korun, sníženého o šest tisíc korun.



O doplacení příspěvků musíte fond informovat

Zájemce o jednorázový vklad musí písemně informovat svůj penzijní fond a zajistit, aby peníze na jeho účet dorazily nejpozději do 31. prosince letošního roku. „Pokud chce klient doplatit své vlastní příspěvky do maximální výše 18 000 korun, musí fondu písemně oznámit, že vloží mimořádný příspěvek. Přitom musí určit období, na které má fond tento příspěvek připsat,“ upozorňuje Zpěváček. Neměl by přitom zapomenout na to, že během vánočních svátků se doba doručení dopisu může prodloužit - písemnost je proto lepší do fondu zanést raději osobně.

Komu můžete svěřit své peníze?

Jak rozeznat podvodníky od spolehlivých firem?

Čtěte ZDE .

Penzijní fond je však třeba upozornit na to, že jde o mimořádný doplatek, aby nedošlo k záměně s běžnými splátkami. „Jinak by tato částka byla nejčastěji považována za předplatné - tedy zálohu na další období. Požadované daňové úspory by tak nebylo dosaženo,“ upozorňuje Dušan Šídlo z Fincentra.

Některé fondy umožňují klientům zvýšit koncem roku příspěvek automaticky tak, aby mohli uplatňovat daňovou úlevu. Jak postupují? „Klienti, kteří přispívají měsíčně částkou nižší než 1500 korun a zároveň chtějí využít maximálního daňového odpočtu, tak mohou vložit potřebnou částku na konci roku bez dalších oznámení,“ informuje Kateřina Matušková z Penzijního fondu České spořitelny. Podobné možnosti mají také klienti penzijních fondů ČSOB a ING.

Co vede klienty k tomu, že splátky navyšují až ke konci roku, místo toho, aby platili více již v jeho průběhu? „Rozhoduje vyplácení ročních odměn od zaměstnavatelů - ty jsou pak využity právě k těmto účelům,“ říká Zpěváček. „Někteří lidé nechtějí být vázáni povinností platit vyšší příspěvky během roku, proto raději v jeho závěru zváží svoje možnosti, a pokud jim to finanční situace dovolí, příspěvky doplatí,“ dodává Matušková.



Zvažte, zda neplatit fondu víc

Hledáte informace o penzijním připojištění? Navštivte naši speciální přílohu .

Podle analytiků se v příštím roce vyplatí splátky navýšit hned zkraje. „Je třeba odhadnout, jaké budou pravděpodobné výnosy připsané penzijním fondem a jaké jsou alternativní možnosti zhodnocení peněz jiným způsobem. Pokud je odhad výnosů vyšší u penzijního fondu, je výhodnější platit příspěvky průběžně,“ říká analytička Miriam Hanáková. „Pokud je však možné zhodnotit prostředky lépe, je lepší počkat s vkladem formou navýšení příspěvků za prosinec na konec roku,“ dodává. Podle prognóz však budou v první polovině příštího roku například u termínovaných vkladů úroky stále nízké. „Více peněz proto lze vložit do penzijního fondu hned zkraje roku,“ uzavírá analytik David Marek z Patria Finance.

Zaměstnavatelé, na rozdíl od svých zaměstnanců, už získat úspory na daních nemohou. Posledním termínem pro navýšení splátek penzijního připojištění totiž byl 30. listopad. „Dodatek ke smlouvě bylo nutné uzavřít do tohoto data proto, že smlouva začíná platit od prvního dne následujícího měsíce, takže pokud by ji zaměstnavatel uzavřel během prosince, v platnost by vešla až v lednu. A to už by se na daňový odpočet za rok 2003 nevztahovalo,“ vysvětluje Matušková.

Kolik může účastník penzijního připojištění ušetřit na daních Měsíční příspěvek Roční souhrn příspěvků Snížení daňového základu Úspora na dani z příjmu * 500 6 000 0 0 750 9 000 3 000 450 - 960 1 000 12 000 6 000 900 - 1 920 1 500 18 000 12 000 1 800 - 3 840

*) Konkrétní výše úspory závisí na sazbě daně z příjmu účastníkaPoznámka: orientační, zdroj Penzijní fond České spořitelny