Penzijní srovnávač: Na využití starých výhod máte už jen tři měsíce

Penzijní připojištění (takzvaný třetí pilíř) bude sice možné uzavřít i později, ale už jen podle nových podmínek. Kdo si ho uzavře v roce 2013, nebude mít možnost si po 15 letech vybrat půlku naspořených peněz, nebude mít zaručeno, že roční zhodnocení penzijního připojištění nebude záporné a také se dostane k naspořeným penězům později než v 60 letech.

O této změně se zatím moc nemluvilo, nicméně ji uvádí na svých stránkách ministerstvo práce a sociálních věcí v kapitole Penzijní připojištění: Kdo uzavře smlouvu nebo převede po 1. lednu 2013 penzijní připojištění do nových účastnických fondů, může čerpat jednorázové vyrovnání nejdříve při dosažení důchodového věku a pravidelnou penzi (nejkratší doba výplaty je tři roky) nejdříve pět let před dosažením důchodového věku.

Chcete-li plně využít starých výhod, neváhejte

Server Penzijnísrovnávač.cz je určený pro všechny, kteří ještě na penzi nespoří, ale i pro ty, kteří už smlouvu na penzijní připojištění mají, ale chtěli by se dozvědět více či si na smlouvě provést nějakou změnu. Kdo se v problematice penzijního připojištění stále moc nevyzná, může si přečíst odpovědi na 14 základních otázek.

Na úvodní stránce vpravo najdete informace o všech penzijních fondech, kolik mají klientů, výkonnost a jak si vedly v posledních letech.

Nahoře najdete dvě tlačítka "Nová smlouva" a "Zvýšení příspěvku". Jak už z názvu vyplývá, klikněte na příslušné tlačítko podle toho, jestli si chcete nechat spočítat, kolik naspoříte v jednotlivých fondech, nebo zda chcete udělat ve své stávající smlouvě změnu.

Nová smlouva - Po kliknutí po vás server bude chtít pár údajů. Pokud chcete jenom fondy porovnat, stačí když vyplníte jméno, měsíční částku, ročník narození a souhlas se zpracováním. Po kliknutí na "Spočítat nabídku" se objeví nabídka všech devíti penzijních fondů. Najdete tu předpokládanou částku, kterou našetříte do 60 let a hodnocení fondů podle Fincentra. Dole na stránce můžete v políčku jednoduše změnit měsíční úložku a vše nechat spočítat znovu.

Příklad: Rozdíly mezi jednotlivými fondy nejsou na první pohled nijak závratné, ale jsou. Pokud začnete spořit ve 30 letech a budete ukládat měsíčně tisícovku, budete mít na konci spoření na účtu od 555 211 korun do 704 616 korun, což dělá rozdíl téměř 150 tisíc korun za celou dobu a přibližně pět tisíc za rok.

Sáhněte si pro maximální podporu od státu

Když si vyberete konkrétní fond, klikněte na "Sjednat smlouvu". Na další stránce pak předvyplníte smlouvu, uvedete kontakty, zvolíte měsíční úložku a důkladně si pročtěte všechny podmínky. Po odeslání se vám ozve poradce z Fincentra, který s vámi zkontroluje vyplněné údaje a pošle vám smlouvu k podpisu zároveň s obálkou, do které podepsanou smlouvu vložíte a pošlete zpět. Za pár dní dostanete registrační dopis, což je potvrzení, že jste stali účastníkem fondu.

Fakta Smlouvu o penzijním připojištění má v Česku 4,6 milionu lidí.

Průměrný měsíční příspěvek je 441 korun.

V prvním pololetí 2012 došlo k meziročnímu nárůstu nově uzavřených smluv o penzijním připojištění o 63 procent.

Lidé uzavřeli 380 tisíc nových smluv, oproti stejnému období roku 2011, kdy jich bylo 234 tisíc. Meziročně stoupl počet o téměř 150 tisíc smluv. (Zdroj: MFČR, APF)

Proč měnit měsíční úložku? Státní podpora bude stále, ale změní se podmínky pro její výši. A to všem, tedy i lidem, kteří si už na penzi dávno spoří.

Zatímco ještě letos platí, že na nejnižší podporu od státu dosáhnete už při ukládání stokoruny měsíčně, od ledna 2013 budete muset dát stovky tři. Zato se vám však zvýší měsíční státní příspěvek z 50 na 90 korun. Nově se také navýší maximální měsíční částka, kterou vám stát přispěje, ze 150 na 230 korun. Pro získání maxima však budete muset pravidelně spořit tisíc korun. Nyní stačila pětistovka (celou tabulku najdete zde).

A protože nemůžete jen tak sami od sebe posílat fondu měsíčně víc peněz a musíte mu to písemně oznámit, můžete to udělat jednoduše prostřednictvím Penzijního srovnávače.

Zvýšení příspěvku - Tato stránka je určena pro majitele smluv, kteří chtějí změnit svůj měsíční příspěvek. Po kliknutí vepíšete do formuláře potřebné údaje včetně nové částky a dáte "Spočítat navýšení". Na další stránce se objeví výpočet a pokud souhlasíte, kliknete na "Dodatek ke smlouvě". Formulář vyplníte a odešlete. Během několika dnů vám domů dorazí papírový dodatek ke smlouvě, který odešlete podepsaný zpět. Fondy musí mít tiskopisy zaevidované s podpisem, protože na základě této částky žádají o státní příspěvky.

Příklad: Třicetiletý muž bude ukládat 100 korun měsíčně, v 60 letech bude mít na účtu 47 533 korun, nedostane žádnou podporu od státu. Když bude ukládat 300 korun měsíčně, bude mít na konci spoření na účtu už 185 378 korun, což už je podstatně více. Pokud by ukládal měsíčně tisícovku, naspořil by za 30 let 584 651 korun, z toho od státu 82 800 korun.

Kdo bude chtít využít i další výhodu, a to snížit si daňový základ, bude muset měsíčně spořit dva tisíce korun. První tisícikoruna, za kterou dostáváte státní podporu, se z daní neodečítá (dosud to byla pětistovka) a o druhou tisícovku měsíčně se sníží daňový základ. Za rok si tedy budou moci zase odečíst 12 tisíc korun ti, kteří pošlou do fondu 24 tisíc korun.

Zvýšení lze provést kdykoli. Kdo si však chce zajistit vyšší státní příspěvek (případně o něj nepřijít) hned od ledna, musí fond požádat o zvýšení nejpozději letos prosinci. Ideálně však do konce listopadu, protože během prosince budou mít fondy napilno s přechodem na nový systém a vaši žádost by nemusely stihnout zaevidovat.