Neobírejte se o příspěvek státu na důchod a daňovou úlevu

Jeden z důvodů, proč si někteří lidé příspěvek nezvýšili na nezbytné minimum 300 korun, aby získali od státu alespoň 90 korun, je prostý. Finančně si to nemohou dovolit. "To je podle nás ale jen minimum těch, kteří o státní příspěvky přišli. Obecně si lidé s nižším příjmem velmi hlídají všechny možnosti, jak získat státní příspěvek a jsou v tom velmi důkladní," říká Karel Svoboda, prezident Asociace penzijních fondů ČR.

Podle něj je za tím především typické chování Čechů, protože řada lidí si zatím neuvědomila, že od ledna platí nová pravidla. A to i přesto, že na to opakovaně upozorňovala média i samotné penzijní společnosti. "Většinou mají tito lidé nastavený trvalý příkaz na 100, nebo 200 korun a už na něj dávno zapomněli. Uvědomí si to až na začátku roku 2014, kdy jim přijde výpis za letošní rok a všimnou si, že nemají žádné státní příspěvky. Prioritou Asociace je teď klienty upozorňovat, aby si zvýšili příspěvky a nepřicházeli o státní podporu," říká Karel Svoboda.

Výše měsíčního státního příspěvku ve III. pilíři (v Kč) Měsíční úložka 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1 000 Státní příspěvek 0 0 90 110 130 150 170 190 210 230

Je třeba poslat oznámení o zvýšení

A jak postupovat, abyste se nepřipravovali o příspěvek státu? Pouhé zvýšení trvalého příkazu nestačí. "Oznámení o změně výše příspěvku nám musí být zasláno písemně s vlastním podpisem buď na formuláři, který se dá stáhnout z webových stránek, nebo stačí napsané i volnou formou. Rozhodně vždy v něm musí být uvedeno číslo smlouvy nebo alespoň rodné číslo," přibližuje Dagmar Koutská z Allianz penzijní společnosti.

Zároveň je třeba počítat s tím, že změna začne platit od prvního dne následujícího měsíce, kdy žádost projde podatelnou penzijní společnosti. Takže dobrá rada z praxe: "Pokud změnu provede v první polovině kalendářního měsíce, začne platit od následujícího. Když změnu oznámíte na konci měsíce, počítejte s tím, že začne platit od přespříštího. Podle toho si pak nastavte i změnu v trvalém příkazu," radí Koutská.

AXA, ING, Penzijní společnost České spořitelny a Penzijní společnost České pojišťovny umožňují změnu příspěvku provést i po internetu. Klienti bývalého Generali penzijního fondu, který v polovině letošního roku splynul do Penzijní společnosti České pojišťovny (PSČP) mohou změnu provést rovněž on-line, protože již mohou využívat všechny služby PSČP.

Optimalizujte si daňovou úlevu

V případě, že si může dovolit spořit více, než je 300korunové minimum pro dosažení státního příspěvku, počítejte i s tím, že se letos zpřísnily podmínky pro možnost daňové úlevy. Abyste si mohli snížit daňový základ, musíte spořit alespoň 1 001 korun měsíčně. V tomto případě si pak můžete snížit daňový základ o 12 korun, tedy za každý měsíc o jednu korunu. Na 15procentní dani z příjmu pak ušetříte za rok pouhou jednu korunu a osmdesát haléřů (15 procent z 12 korun = 1,80 korun).

Příklady, jakou lze získat úlevu na dani z příjmu (údaje v Kč) Měsíční úložka Snížení daňového základu o: Daňová úleva 1 000 0 0 1 001 12 1,80 1 500 6 000 900 2 000 12 000 1 800 2 001 a více 12 000 1 800 zdroj: propočet Asociace penzijních fondů

Pokud si budete ukládat 2 000 korun, můžete si odečíst z daňového základu 12 000 korun, což je maximální částka. Snížení základu o 12 000 korun pak znamená, že na daních ušetříte 1 800 korun (15 procent z 12 000 korun = 1 800 korun). Při vyšších úložkách počítejte s tím, že se již daňová úleva nezvýší.

Na penzi si nyní formou penzijního připojištění spoří ve třetím důchodovém pilíři zhruba pět milionů lidí a průměrná úložka je 531 korun. "Nejvyšší částky si lidé ukládají těsně před důchodem. Muži ve věku 60 až 64 let si ukládají okolo 764 korun a ženy ve věku 55 až 59 let v průměru 734 korun. Naopak nejméně spoří na penzi ti nejmladší ve věku 18 až 19 let, muži 234 a ženy 225 korun," uzavírá Jan Sedláček z Asociace penzijních fondů.

Máme penzijko nastaveno optimálně, abyste získali státní příspěvek i daňovou úlevu?