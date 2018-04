Penzijní připojištění: změny se dotknou i těch, kteří už smlouvu mají

Od roku 2013 se změní výše státního příspěvku a týkat se to bude i těch, kteří už penzijní připojištění platí i třeba deset let.

V Česku má sjednáno penzijní připojištění 4,57 milionu lidí. Pro ty, kteří spoří částky do 500 korun měsíčně, se státní příspěvek sníží. Naopak víc dostanou ti, kdo si spoří mezi 500 a tisíci korunami.

Jak proběhne přerod z připojištění ke spoření

Dnešní smlouvy o penzijním připojištění budou podle stávajících podmínek fungovat do konce roku 2012. Potom už nebude možné smlouvy tohoto typu nově sjednávat. Dosavadní smlouvy se zakonzervují v takzvaných transformačních fondech. Dál na ně bude možné posílat peníze, měnit výši příspěvku, dál se z nich budou vyplácet penze.

Něco však bude jinak: změní se výše státního příspěvku. Pro ty, kdo měsíčně platí jen stokorunu nebo dvě, nebude příspěvek žádný. Ten začne až od platby ve výši 300 korun a bude 90 korun. Kdo bude posílat fondu tisícovku a více, dostane od státu 230 korun. A nebude také možné přestupovat mezi jednotlivými penzijními fondy.

Výše státních příspěvků vlastní úložka od státu nyní od státu od roku 2013 100 50 0 200 90 0 300 120 90 400 140 110 500 150 130 600 150 150 700 150 170 800 150 190 900 150 210 1 000 a vyšší 150 230 Poznámka: Částky v korunách, nová výše státních příspěvků se bude týkat i dosavadních smluv.

Penzijní fondy se mezitím přemění na penzijní společnosti a budou klientům nabízet takzvané doplňkové penzijní spoření. To už bude zcela podle nových podmínek. Přestoupit z původního (transformovaného) fondu do nového systému doplňkového penzijního spoření bude možné, zpátky už to však nepůjde.

Změní se způsob hospodaření i penze

Dnešní fondy (a budoucí fondy transformované) mají zákonem omezeno, jak mohou investovat, člověk v nich nemůže být nikdy ve ztrátě, nejhorší, co se mu může stát, je, že mu fond nepřipíše žádné zhodnocení.

Nepřehlédněte Státní penze nebo i soukromá? Spočítejte si na nové kalkulačce zde.

Nově nebude omezení investiční strategie fondu tak přísné. Bude možné volit z několika strategií, v nabídce budou jak produkty konzervativní, tak dynamické, určené zejména těm, kdo se spořením začnou již v mládí. Šanci na vyšší zisk však bude vyvažovat to, že některé roky mohou být pro klienty i ztrátové. Toho, že by klient při krachu fondu přišel o naspořené peníze, se však není třeba obávat. Peníze akcionářů a klientů fondu budou důsledně odděleny a v nejhorším budou klienti i se svými úsporami převedeni k jinému fondu.

Kromě výše státního příspěvku se změní i některé podmínky penzí. Dnes například může klient po 15 letech spoření vybrat až polovinu úspor, pokud si sjednal výsluhovou penzi. Ve smlouvách nového typu už se tento typ penze neobjeví.

A ještě jedna změna, kterou klienti uvítají. Pokud dnes člověk na konci spoření zvolí doživotní penzi, ale třeba už po dvou či třech jejích výplatách zemře, naspořené peníze propadnou fondu. Nově budou peníze z nevyplacených penzí zahrnuty do dědictví.

Nové fondy budou pro odvážné klienty

Jakou by mělo výhodu zůstat v transformovaném fondu, když se příspěvky od státu změní všem? "Kdo má před sebou pár let spoření, možná zůstane v transformovaném fondu, bude mít jistotu, že nebude ve ztrátě. Také ti, kdo mají sjednánu výsluhovou penzi, po 15 letech spoření mohou polovinu peněz vyzvednout i se státními příspěvky, asi zůstanou v původních fondech," vysvětluje finanční analytička Miriam Hanáková.

Jak dodává, naopak lidé, kteří chtějí zvolit dravější investiční strategii a mají před sebou ještě spoustu let, si asi zvolí nové doplňkové penzijní spoření. Nejlepší je vstoupit do systému uzavřením smlouvy o penzijním připojištění ještě před transformací a až potom se definitivně rozhodnout.