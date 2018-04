Penzijní připojištění v otázkách a odpovědích

■ Dostal jsem se do finanční tísně a dva měsíce nezaplatil příspěvek na své penzijní připojištění. Mohu teď poslat najednou tři vklady? K. P., Dobříš

Pokud jste nezaplatil peníze v termínu, je obvykle možné je zpětně doplatit a doba odkladu placení příspěvku se započítává do pojištěné doby. Za později zaplacené příspěvky však nelze zpětně požadovat příspěvky od státu. Podrobnosti odkladu placení příspěvku naleznete v penzijním plánu.

■ Mám sjednanou pozůstalostní penzi. Jako oprávněnou osobu jsem napsal manželku, se kterou jsem se rozešel. Ještě nejsme rozvedeni. Mohu změnit určení peněz? P. S., Opava

Změna je možná, způsob její realizace je potřeba dohodnout s penzijním fondem, se kterým máte smlouvu sjednánu. Jako oprávněnou osobu pro případ vašeho úmrtí

můžete určit kohokoli, i člověka, který k vám nemá vůbec žádný příbuzenský vztah.

■ Manžel dostává od zaměstnavatele 500 korun jako příspěvek do penzijního připojištění. Ptala jsem se v naší firmě, ale tam přispívat nechtějí. Chci se zeptat, zda mám na finanční příspěvek právo? A. T., Klatovy

Zaměstnavatel nemá povinnost přispívat svým zaměstnancům. Jde o jeho dobrovolné rozhodnutí, které je daňově podporováno. Příspěvek je totiž do určitého limitu daňově odpočitatelný. Pro zaměstnavatele i zaměstnance je tedy výhodnější než prosté zvýšení mzdy. Máte-li o příspěvek zájem, pokuste se zaměstnavatele přesvědčit s pomocí odborů, nezávislých finančních poradců nebo pracovníků některého fondu.

Penzijní připojištění - speciální příloha Zajistěte si finanční nezávislost i v důchodu.

Speciál Fincentra Vám poradí jak na to.

■ Poslal jsem si v prosinci do penzijního fondu dvanáct tisíc korun navíc, abych si je mohl odečíst od daňového základu. Penzijní fond mi ale o platbě nedal potvrzení a odpočet jsem nemohl uskutečnit. Jak je to možné? P. K., Praha

Pravděpodobně jste penzijnímu fondu písemně neoznámil, že se jedná o mimořádnou platbu za končící rok. Platba se pak v systému automaticky zachovala jako předplatné vašich příspěvků na budoucí období v souladu s textem penzijního

plánu. Vždy je třeba ověřit, jak mimořádnou platbu penzijní plán upravuje.

■ Musím k příspěvku zaměstnavatele spořit i já? O. H., Aš

Není to vaší povinností. Můžete smlouvu použít i jen k shromažďování příspěvků od zaměstnavatele. Počítejte však s tím, že k těmto penězům se nepřipisují státní příspěvky ani je nelze použít ke snížení daňového základu.

■ Je možné, aby měl jeden klient dvě smlouvy o penzijním připojištění. Na jedné by pobíral státní podporu a na druhé by pouze spořil? L. Č., Pardubice

Není to možné. Smlouvu o penzijním připojištění smíte mít jen jednu. Smlouvu nelze ani zdědit, jako je tomu například u stavebního spoření.

■ Zemřel mi tatínek, jsem oprávněnou osobou na jeho smlouvě o penzijním připojištění. Co mohu udělat pro to, abych dostala peníze a jak dlouho to bude trvat?

E. K., Liberec

Pozůstalostní penzi fond vyplatí na základě předloženého úmrtního listu klienta, smlouvy o penzijním připojištění a průkazu totožnosti oprávněné osoby. Přijdete-li na pobočku nebo přímo do fondu, pracovníci fondu dokumenty ověří a sepíší s vámi žádost o výplatu penze. Peníze budou převedeny na účet pozůstalého nejpozději do tří měsíců. Zašlete-li dokumenty penzijnímu fondu poštou, je zpravidla třeba, aby se jednalo o notářsky ověřené kopie.

■ Potřebuji nutně peníze, ačkoliv mi ještě není šedesát let. Na smlouvě penzijního připojištění mám naspořeno přes 40 000 korun. Jak rychle je mohu získat? J. P., Karlovy Vary

Pokud vaše pojištění trvalo alespoň 12 měsíců, na které jste zaplatil příspěvky, můžete zažádat o odbytné. Obvykle se postupuje tak, že písemnou žádost musíte podepsat před pracovníkem fondu nebo opatřit notářsky ověřeným podpisem. Ztratíte nárok na státní příspěvek a jeho zhodnocení. Aktuální finanční problémy žádost o odbytné nevyřeší – výpovědní lhůta bývá dvouměsíční a začíná běžet až od prvního dne dalšího měsíce, než ve kterém byla žádost fondu doručena. Po jejím uplynutí vám fond pošle odbytné do tří měsíců.

Jiří Rusnok

prezident Asociace penzijních fondů ČR

Komerční prezentace: