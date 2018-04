Penzijní připojištění ve víru změn

Penzijní připojištění se státním příspěvkem, které bylo založeno zákonem č. 42/1994 Sb., oslaví v letošním roce své desáté narozeniny. Od svého uvedení prošlo nelehkým vývojem a bylo pozměněno řadou novel. Poslední právní úpravu přináší zákon č. 36/2004 Sb., který obsahuje některá harmonizační ustanovení ve vztahu k EU, zejména rozšiřuje možnosti vstupu do systému penzijního připojištění, zavádí pokuty za přestupky a jiné správní delikty, rozšiřuje investiční možnosti, a předepisuje účastníkům nová práva a povinnosti. Ačkoli novela neznevýhodňuje jednorázový výběr úspor na úkor penzí, jak tvrdí svým klientům prodejci některých multilevelových sítí, řada ustanovení se klientů penzijních fondů přece jen dotkne.

Dle nového zákona se účastníkem penzijního připojištění budou moci stát nejen fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem na území České republiky, ale i fyzické osoby starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud budou účastny důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice. Účastnit se penzijního připojištění a čerpat státní příspěvek tak budou moci např. dojíždějící pracovníci ze Slovenska či Polska. To na jedné straně povede k rozšíření klientely penzijních fondů , na straně druhé si to vyžádá další náklady. Penzijní fondy budou například vyplácet dávky i do ciziny, přičemž výměr penze bude proveden v české měně (a podle úmrtnostních tabulek ČSÚ) a směnu penze do měny daného státu provede depozitář fondu.

D o starobní penze nejdříve v 60 letech

Vybraná ustanovení nového zákona o penzijním připojištění § 2

"Účastníkem může být dále fyzická osoba starší 18 let s bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je účastna důchodového pojištění nebo veřejného zdravotního pojištění v České republice, která uzavře s penzijním fondem smlouvu."

„V penzijním připojištění je zakázána diskriminace účastníků zejména z důvodů pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství, politického či jiného smýšlení, národního nebo sociálního původu, příslušnosti k národnostní nebo etnické menšině, majetku, rodu, zdravotního stavu nebo věku. Za diskriminaci z důvodu pohlaví se nepovažuje, jestliže se pro účely výpočtu výše penze použijí údaje uvedené v úmrtnostních tabulkách zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy."

§14

„Penzijní fond je povinen písemně informovat účastníky o změnách penzijního plánu, které se týkají nároků a dávek z penzijního připojištění.".

§17

„Účastník je povinen písemně oznámit penzijnímu fondu všechny skutečnosti, které mají význam pro trvání penzijního připojištění, a dále změnu těch skutečností, které jsou podmínkou pro splnění informační povinnosti penzijního fondu podle § 14 a 26."

§ 33

„Peněžní prostředky shromážděné penzijním fondem musí být umísťovány s odbornou péčí tak, aby byla zaručena bezpečnost, kvalita, likvidita a rentabilita skladby finančního umístění jako celku.“

Další změnou v zákoně o penzijním připojištění je vložení ustanovení, kterým se zakazuje diskriminace účastníků zejména z důvodu pohlaví, rasy, barvy pleti, jazyka, víry a náboženství apod. Za diskriminaci z důvodu pohlaví se však nepovažuje, jestliže se pro účely výpočtu výše penze použijí údaje v úmrtnostních tabulkách zvlášť pro muže a zvlášť pro ženy. Podstatné je, že se tímto zákonem ruší možnost dřívějšího vzniku nároku na starobní penzi při přiznání starobního důchodu z důchodového pojištění . Nárok na starobní penzi tak v budoucnu vznikne mužům i ženám nejdříve při dosažení věku 60 let.

P oplatky za výpis z účtu

Penzijním fondům je dána povinnost písemně informovat účastníky o změnách penzijního plánu, které se týkají nároků a dávek z penzijního připojištění. Naopak účastníkům je dána povinnost písemně oznámit penzijnímu fondu všechny skutečnosti, které mají význam pro trvání penzijního připojištění (např. trvání trvalého pobytu na území ČR), a dále změnu těch skutečností, které jsou podmínkou pro splnění informační povinnosti penzijního fondu (např. hlásit změnu adresy). Nově budou penzijní fondy za odeslání druhého a dalšího výpisu v daném roce oprávněny požadovat na účastnících úhradu účelně vynaložených nákladů. Účtovat si jiné poplatky však penzijním fondům nebylo zatím dovoleno.

K onec garantovaných penzí

Penzijním fondům je zákonem uložena povinnost předložit změněný penzijní plán a statut do 2 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Tím je 1. duben 2004, nebo v případě některých ustanovení den, kdy vstoupí smlouva o přistoupení ČR k EU v platnost. Veškeré uvedené změny se tedy vztahují pouze na smlouvy, které budou uzavřeny po schválení změn penzijního plánu. Vedle nárůstu administrativních nákladů je pravděpodobné, že penzijní fondy využijí nutnost předložit nový penzijní plán i k dalším úpravám, a to zejména v oblasti výpočtu penzí. Tyto změny zřejmě odstartoval Allianz PF, který již v minulém měsíci změnil výpočet starobních penzí (zrušil nastavení technické úrokové míry na úrovni 3 % a zahrnul pro výpočet penzí „bezpečnostní přirážku“, resp. tzv. selekční faktory, které penzijnímu fondu umožní zohlednit odlišnosti kmene účastníků a umožní upravit úmrtnost získanou z tabulek ČSÚ), což se projeví v relativním snížení výše starobních penzí oproti penzím vypočtených dle původního plánu.

Vývoj penzijního připojištění Rok Právní předpis Charakteristika 1994 zák. č. 42/1994 Sb. implementace penzijního připojištění 1996 zák. č. 61/1996 Sb. zproštění zákonné povinnosti mlčenlivosti členů orgánů a zaměstnanců PF 1998 zák. č. 15/1998 Sb. změny ve výkonu státního dozoru 1999 zák. č. 170/1999 Sb. změny v produktu (zejména posílení dlouhodobosti PP) a státní podpoře 2001 zák. č. 353/2001 Sb. změny v účtování PF 2002 zák. č. 309/2002 Sb. zákaz příspěvku na PP státním zaměstnancům dle služebního zákona 2004 zák. č. 36/2004 Sb. změny v investování PF, zpřístupnění PP cizím státním příslušníkům

Ačkoliv jedním z důvodů nového zákona byla harmonizace se směrnicemi EU, skutečné změny penzijní připojištění teprve čekají. Dle Evropské směrnice patří penzijní připojištění do kategorie pojistných smluv, což má svoje důsledky i z hlediska účetnictví či státního dozoru. Právní úprava penzijního připojištění je tudíž stále v rozporu s evropským právem a další legislativní úpravy jsou tak nevyhnutelné.

