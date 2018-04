Čtyři důvody, proč uzavřít penzijní připojištění ještě do konce listopadu

To, co všichni už léta známe pod názvem penzijní připojištění, se od příštího roku změní. A to bez ohledu na to, jak dopadne hlasování poslanců o důchodové reformě.

O čem je řeč? Penzijní připojištění zařazené do takzvaného třetího pilíře je druh spoření, kdy si lidé sami dobrovolně pravidelně ukládají určitou částku do penzijního fondu a stát jim k tomu nyní přispívá 50 až 150 korun každý měsíc (od ledna 90 až 230 korun) podle výše vlastní úložky. Kromě státu může každému přispívat i zaměstnavatel. Navíc kdo spoří vyšší částku (nyní nad 500 korun měsíčně a od roku 2013 nad tisíc korun) si může ulevit na daních.

Co se změní? Stávající penzijní fondy zůstanou, jen se změní jejich název na transformované. V platnosti zůstanou i veškeré podmínky starých smluv, změní se výše státní podpory. Mezi transformovanými fondy nebude možné přecházet, bude však možné měnit výši úložky.

"Penzijko" uzavřené ve třetím pilíři na novou smlouvu, tedy po 30. listopadu 2012, se bude jmenovat doplňkové penzijní spoření a bude fungovat podle nových podmínek. A tyto změněné podmínky nemusí vyhovovat každému, proto si přečtěte čtyři důvody, proč neotálet a uzavřít ještě starou smlouvu.

Stejně jako to platí nyní, i v budoucnu budou muset transformované fondy udržet nulu. Nesmějí totiž investovat tak, že by se ocitly ve ztrátě. Pokud penzijní fond utrpí ke konci roku ztrátu, musí ji akcionáři zaplatit účastníkům fondu z vlastních zdrojů. To zaručí klientovi minimálně návratnost peněz, které do spoření vložil. Nezaručí to však ochranu proti inflaci.

Nové penzijní společnosti budou moci na rozdíl od starých fondů investovat dynamičtěji. Nemusí garantovat zhodnocení, takže nezaručí, že klient o peníze nepřijde.

Jednou z velkých výhod staré smlouvy je možnost využít takzvané výsluhové penze. To znamená, že si po 15 letech spoření můžete beztrestně vybrat až polovinu naspořených peněz. Tato možnost v novém penzijku už není.

Ukončit smlouvu dříve bude možné "postaru" i "ponovu", stará smlouva má však podmínky výhodnější. Nyní platí to, že pokud smlouvu ukončíte do roka od uzavření, nedostanete nic. Nově bude lhůta dva roky.

Podle staré smlouvy máte nárok na jednorázové vyrovnání, kdy vám vyplatí všechny naspořené peníze i s úroky a příspěvky od státu po dovršení 60 let (u těch, kdo uzavřeli smlouvu před rokem 2000, je hranice dokonce 50 let) za podmínky, že spoříte alespoň pět let. Pokud starou smlouvu vypovíte dříve, dostanete takzvané odbytné. To znamená, že vám vyplatí vaše naspořené a zhodnocené peníze, přijdete však o příspěvky od státu.

V nových smlouvách se podle novely zákona (není ještě schválená, ale má velkou šanci projít) posune hranice nároku na jednorázové vyrovnání ze 60 let na věk odchodu do důchodu. Tedy klidně na 67 či 70 let, tedy věk, kdy vám vznikne nárok na starobní penzi.

Staré penzijko je obecně výhodnější pro starší a konzervativní klienty. Pokud se však kdykoli v budoucnu rozhodnete přejít z transformovaných fondů do nového doplňkového penzijního spoření (třeba když budete chtít investovat rizikověji či využít možnosti odejít do důchodu dříve a získat takzvaný předdůchod (více zde), bude to možné. Zpátky do jistějších fondů však už cesta možná nebude.