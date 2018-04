Penzijní fond lákal na výhodu, ve smlouvě na ni však zapomněl

Zatímco například Penzijní fondy České spořitelny či Komerční banky rozeslaly svým klientům letáčky, které slibují jako dárek praktické tašky tomu, kdo si co nejdříve uzavře "starou" smlouvu, největší penzijní fond, který měl v polovině letošního roku přes milion klientů (1 167 597), na to šel jinak - poslal rovnou smlouvu.

"Nenechávejte si to nejlepší pro sebe" je název brožurky Penzijního fondu České pojišťovny, která se dostala i do redakce iDNES.cz. "Mám penzijko a v dopise s ročním výpisem mi přišla nabídka uzavřít další smlouvu v širší rodině. Velmi se mi líbilo, že se penzijnímu fondu podařilo výhodný, užitečný, ale docela složitý finanční produkt jednoduše vysvětlit. Líbilo se mi také zjednodušení smluvního formuláře. Nemám totiž rád jejich vyplňování," pochvaloval si Ondřej Valeš z Prahy.

Z podmínek ke smlouvě vypadla velká výhoda

Na první pohled bylo vše v pořádku. Na druhé straně knížečky přehledně vše vysvětleno, včetně jedné z velkých výhod stávajícího penzijního připojištění - možnosti využít takzvané výsluhové penze (po 15 letech od uzavření smlouvy má klient možnost vybrat až polovinu naspořených peněz), tedy dostat se k penězům dříve než v 60 letech. Na pohled druhý však nastaly pochybnosti.

Součástí brožury byla i Smlouva o penzijním připojištění se státním příspěvkem (formulář, který zájemce pouze vyplní). A dole věta: Nedílnou součástí této smlouvy je též smluvní ujednání a souhlas se zpracováním osobních údajů uvedený na zadní straně formuláře.

Protože chtěl mít Ondřej opravdu jistotu, že jeho rodinní příslušníci budou moci čerpat všechny typy penzí (starobní, invalidní a výsluhovou), smluvní podmínky si důkladně pročetl. A ouha, o výsluhové penzi nenašel v podmínkách ani slovo.

V předposledním odstavci je totiž napsáno: Podpisem smlouvy klient sjednává starobní a invalidní penzi. Výhoda předčasného výběru peněz zkrátka ze smlouvy vypadla.

Ministerstvo: Co je psáno, to je dáno

A teď babo raď. Bude mít klient, který podepíše tuto smlouvu, možnost čerpat i výsluhovou penzi, nebo ne? Je povinností fondů zahrnout do smlouvy všechny tři možnosti? Co se stane, když po 15 letech bude chtít výsluhovou penzi a nebude ji mít poznačenou (zaškrtnutou) ve smlouvě? Zeptali jsme se na ministerstvu práce a sociálních věcí.

"Pokud ve smlouvě výsluhová penze sjednána nebude, pak klient nárok na výsluhovou penzi mít nebude."

"Povinnost sjednávat výsluhovou penzi penzijní fondy nemají. Pokud však tuto možnost mají v penzijním plánu, nesmí ji odepřít," uvádí poradce ministra práce a sociálních věcí Tomáš Machanec. A v penzijním plánu Penzijního fondu České pojišťovny v článku 7.2 je výslovně napsáno: Nárok na výsluhovou penzi, byla-li sjednána, má účastník, který platil příspěvky nejméně po dobu 180 měsíců a nepobírá invalidní penzi.

"To znamená, že pro pozdější nárok musí být výsluhová penze výslovně ve smlouvě sjednána. Nemusí být uvedena ve stejné větě jako další dva druhy penzí, může být i jinde na formuláři, ale musí být zřejmé, že sjednána je. Což v tomto konkrétním případě není a tím pádem nárok klientovi nevznikne," vysvětluje Tomáš Machanec.

Penzijní fond: Stala se chyba, omlouváme se

O vyjádření jsme požádali také penzijní fond. "Při tisku zkrácené verze smlouvy nedopatřením vypadlo ustanovení o automatickém sjednání výsluhové penze, které běžně používáme - zkontrolovat můžete například zde. Navíc je výsluhová penze jedním z hlavních důvodů, proč si připojištění za stávajících podmínek uzavřít," uvádí mluvčí penzijního fondu České pojišťovny Petr Brousil a dodává, že klientům z této akce bude tedy sjednána výsluhová penze automaticky a budou o tom informováni dopisem.

"Nevěřím, že šlo o záměr, protože jinak jsme s PF ČP spokojeni. Bylo by dobré, aby formulář s tiskovou chybou klienti nepoužívali a raději si možnost čerpání výsluhové penze zkontrolovali, jinak na své peníze budou muset čekat až do 60 let," dodává Ondřej Valeš.

Naštěstí brožurku poslali jako pilotní vzorek jen několika tisícům lidí, aby zjistili, zda má podobný způsob oslovení klientů v podzimním období potenciál a ne všem svým klientům.

Poučení na závěr: Čtěte podmínky pozorně

Chyba se může stát každému. Důležité je se k ní postavit čelem, což se penzijnímu fondu doufejme podařilo.

Rada pro všechny je jednoduchá: I když to není čtení zrovna zábavné a mnohdy i kvůli malinkým písmenkům odrazující, je opravdu důležité před podpisem jakékoli smlouvy důkladně pročíst i podmínky a nespoléhat se na to, že bude vše v pořádku.

A navíc: ptejte se, ozvěte se, nedejte se. To zejména v případě, když vám něco nebude jasné, nebo nebudete něčemu rozumět. Věta je to omílaná stále dokola, ale rozhodně se vyplatí se jí řídit.