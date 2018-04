Od ledna se mění státní podpora u spoření na penzi, připravte se hned

Zatímco ještě letos platí, že na nejnižší podporu od státu dosáhnete už při ukládání stokoruny měsíčně, od ledna 2013 budete muset dát stovky tři. Zvýší se vám však měsíční státní příspěvek z 50 na 90 korun. Nově se také navýší maximální měsíční částka, kterou vám stát přispěje, ze 150 na 230 korun. Pro získání maxima však budete muset pravidelně spořit tisíc korun. Nyní stačila pětistovka.

Kdo bude chtít využít i další výhodu, a to snížit si daňový základ, bude muset měsíčně spořit víc než tisíc korun, optimálně dva tisíce. První tisícikoruna, za kterou dostáváte státní podporu, se z daní neodečítá (dosud to byla pětistovka) a o druhou tisícovku měsíčně se sníží daňový základ. Za rok si tedy budou moci zase odečíst 12 tisíc korun ti, kteří pošlou do fondu 24 tisíc korun.

Protože nemůžete jen tak sami od sebe posílat fondu měsíčně víc peněz a musíte mu to písemně oznámit, můžete to udělat jednoduše prostřednictvím Penzijního srovnávače. Vepíšete potřebné údaje včetně nové částky, necháte spočítat a pokud souhlasíte, kliknete na "Dodatek ke smlouvě". Formulář vyplníte a odešlete. Během několika dnů vám domů dorazí papírový dodatek ke smlouvě, který odešlete podepsaný zpět.