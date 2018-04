Kdo má úspory u penzijního fondu, může do předdůchodu už letos

"Předdůchod se hodí pro ty, kdo by měli problém najít novou práci a volili by předčasný důchod, což by znamenalo trvalé krácení řádné starobní penze," říká mluvčí ministerstva financí Ondřej Jakob.

V případě čerpání předdůchodu se řádný důchod po dosažení penzijního věku nesnižuje. Doba pobírání předdůchodu, kdy člověk nemá žádné výdělky, se nezahrne do doby rozhodné pro výpočet průměrného příjmu, nerozředí tudíž výdělky dosažené v době, kdy předdůchodce pracoval. Nesníží se tak osobní vyměřovací základ, ze kterého se při výpočtu penze vychází.

Přesto bude pracující člověk ve srovnání s předdůchodcem ve výhodě. Poroste jeho pojištěná doba (počet odpracovaných let), která je také důležitá pro výpočet penze, zatímco u předdůchodce tomu tak nebude.

Vhodné hlavně pro spořivé

Kde se vezmou na předdůchod peníze? Žádné milodary, jde o vaše úspory. Najdete je na svém účtu u penzijního fondu, konkrétně u nově zaváděného doplňkového penzijního připojištění (takzvaný III. pilíř).

Záhada, jak lze o předdůchod požádat hned v lednu 2013 a splnit přitom povinné podmínky, když se ještě doplňkové penzijní spoření ani nerozběhlo, má řešení. Je potřeba ukončit smlouvu u starého penzijního fondu a přejít i s penězi do doplňkového penzijního spoření. Počítá se přitom i doba spoření do "starého penzijního fondu", celkem to musí být alespoň pět let.

Aby se člověk mohl o předdůchod ucházet, musí mít předem našetřeno nejméně třicet procent platné průměrné mzdy (ta je nyní 24 514 korun), tedy 7 354 korun, a to pro každý měsíc trvání předdůchodu. U dvouletého předdůchodu je to asi 176 500 korun, pokud by ho zájemce chtěl pobírat pět let, musí mít na účtu 442 000 korun. Počítají se vklady účastníka i zaměstnavatele, předdůchod mohou čerpat i živnostníci.

Potřebné peníze však nemusíte mít jen na účtu u penzijního fondu – lze je doplnit dalšími, třeba ze spořicího účtu, termínovaného vkladu, odstupného či vložit z domácích zásob. Výhodou je, že stát za předdůchodce platí zdravotní pojištění.

Ženy a muži jsou si rovni

Možnost požádat o předdůchod má každý, komu chybí nejvíce pět let do vzniku nároku na starobní důchod. Nezáleží přitom na tom, zda je to žena s dětmi, či bez, pět let se odečítá všem od stejného věku podle tabulek platných pro muže daného ročníku narození. Přestože nejkratší doba vyplácení předdůchodu je stanovena na dva roky, lze jej začít pobírat například i rok před řádnou penzí. "Dávka však bude vyplácena dva roky," vysvětluje Jakob. Půjde pak o roční souběh vyplácení řádné penze a předdůchodu. Přerušit nebo ukončit vyplácení předdůchodu předčasně není možné, rozhodnutí o výplatě této dávky je nevratné.

Zapamatujte si : Podmínky čerpání předdůchodu