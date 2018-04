Penzijní spoření bude výhodnější

Dříve než se připraví skutečná penzijní reforma, chce dát impulz k tomu, aby se u soukromých penzijních fondů, v nichž si Češi na rozdíl od Slováků zatím nemusí spořit povinně, hromadilo víc úspor obyvatel. Budoucí penzisté by nebyli tolik závislí na penzích od státu, ale dostávali by rentu také z peněz naspořených u fondu.

Ministerstvo financí chce připravit počátkem roku 2005 novelu zákona o penzijním připojištění tak, aby se firmám vyplatilo přispívat zaměstnancům vyššími částkami.

Pokud nyní firmy svým pracovníkům přispívají na penzi třemi procenty hrubé mzdy, je to pro ně nezdanitelný náklad. Od roku 2006 by to mohlo být až pět procent.

"Hlavním prvkem novely bude zvýšení limitu pro příspěvky zaměstnavatele. Ti mohou do systému spoření na penzi přinést nejvíce nových peněz, takže podpora jejich přispívání pomůže dlouhodobě lidem zajistit vyšší důchody. Je třeba, aby v systému bylo co nejvíce peněz," říká náměstek ministra financí Tomáš Prouza.

Příliv peněz do penzijních fondů se zpomaluje, protože fondům už se nedaří tak rychle získávat nové klienty. Za poslední tři měsíce se na důchod připojistilo asi 23 tisíc lidí. Peníze na penzi si do fondů ukládá 2,86 milionu Čechů, kteří do fondů svěřili přes osmdesát miliard korun.

Průměrný příspěvek se už dlouho nezvedá a je zhruba 400 korun měsíčně. Každému čtvrtému člověku posílá pár stokorun na soukromý účet do penzijního fondu také firma či instituce, u které pracuje.





Kolik lidí si spoří na důchod

(počet účastníků penzijního připojištění v tisících) 1994 183 2004* 2860



Pozn.:* k 30. září 2004

Pramen: ČTK

