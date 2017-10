Analýza: nové penzijní spoření vynáší průměrně 7,5 i jen 0,06 %

, aktualizováno

Rezervy k důchodu si tvoří 60 procent lidí. Favoritem mezi spořicími produkty je „penzijko“ se státním příspěvkem. Kdo má staré „penzijko“, tedy penzijní připojištění, nemůžete se dostat do minusu. To nařizuje stát. Střadatel ale moc nevydělá. Kdo má doplňkové penzijní spoření, tedy nové „penzijko“, může vydělat víc, ale dostat se i do minusu.