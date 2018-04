Penzijní spoření čekají změny. Vyplatí se i po plánovaných úpravách?

Jednoznačným trumfem doplňkového penzijního spoření je státní podpora. Dokonce tak velkým, že většina účastníků spoření sjednává hlavně kvůli ní. S volbou investiční strategie si lidé hlavu příliš nelámou a zůstávají především v konzervativním fondu. To je ideální řešení těsně před penzí. Při pětiletém horizontu a úložce 1000 korun měsíčně zhodnotí státní podpora vaše peníze o 7 % ročně. Nemusí vás tedy trápit, že samotný konzervativní fond bude mít výnos nízký.

Pokud je vám ale třicet, tak je to něco jiného. Peníze od státu přidají k výnosnosti samotného fondu jen zhruba 1 % ročně. Pevně daná státní podpora se jednoduše „rozpustí“ ve stále vyšší naspořené částce. Daleko větší dopad na to, kolik si na penzi naspoříte, tedy bude mít to, jestli se odvážíte v rámci penzijního spoření zvolit fond s potenciálně vyšším výnosem. Na takto dlouhou dobu stojí za zvážení vyvážený nebo dynamický fond.

Na tisícikorunu měsíčně je každopádně doplňkové penzijní spoření ideální nástroj. Častá námitka sice je, že si na peníze sáhnete až za dlouho. Od nového roku bude platit fixní hranice 60 let věku, tedy dřív nebude možné peníze vybrat. Jenže tisícikoruna měsíčně z vás rentiéra neudělá, je to spíše železná rezerva. Nízká likvidita by neměla vadit, protože vybírat penzijní úspory byste měli jen v případně absolutní nouze.

Chci spořit víc

Co když ale máte v rozpočtu volné 2 nebo 3 tisíce. Vyplatí se je dát do „penzijka“? S těmito peněz dosáhnete na daňovou úlevu. Aktuálně to platí pro druhou tisícikorunu, od roku 2017 se má limit zvýšit na 3 tisíce.

Aktuálně můžete na dani ušetřit 1 800 korun ročně při úložce 2 tisíc korun měsíčně. Když je vložíte zpět do účastnického fondu (až už konzervativního, dynamického či vyváženého), bude vám stačit nižší vlastní vklad. Po 30 letech budete mít například při 4% zhodnocení fondu naspořeno přes 1,55 milionu korun.

Jenže nesmíte zapomenout na jednu záludnost, a to jsou daně. Výnosy ve III. pilíři podléhají zdanění. Pokud tedy nebudete mít tu smůlu, že je budete vybírat formou invalidní penze, nebo pokud nezvolíte doživotní penzi od pojišťovny.

Starobní penzi v doplňkovém penzijním spoření si můžete podle současné úpravy vybrat nejrychleji během tří ročních splátek. Ve výše uvedeném příkladu na dani z výnosu zaplatíte něco přes 110 tisíc korun. V čistém vám tak zbude zhruba 1,44 milionu.

Jinak řečeno: za 30 let dostanete daňovou úlevu celkem 54 tisíc korun (30x1800). Daň z výnosu z této druhé tisícikoruny bude něco přes 50 tisíc. Většinu daňové úlevy vám tedy stát zase vezme, i když vám nechá výnosy z ní.

Ve výsledku v našem modelovém příkladu na druhé a třetí vložené tisícikoruně za 30 let vyděláte zhruba o 0,4 % ročně nad rámec 4% zhodnocení samotného fondu. V součtu to je pořád zajímavá částka. Spolu se státní podporou naspoříte víc než v podílovém fondu se stejným výnosem. To ovšem předpokládá, že se napřesrok pravidla zase nezmění.

Podle nových pravidel, které začnou platit od ledna 2016, se dani z výnosu vyhnete, pokud zvolíte výplatu penze na dobu delší než 10 let. Můžete si tedy přilepšit o statisíce, bude to ovšem tvrdou sebekontrolu.

Není poplatek jako poplatek

Další z plánovaných změn je ale vyšší strop na poplatky. Dosud mohly fondy účtovat max. 0,8 % fixně a 10 % z výnosu. Nově od ledna to bude 1+15. Co to znamená v praxi? Pokud samotné portfolio fondu vydělá například 8 %, aktuálně si z toho fond strhne zhruba 1,5 %. Nově to mohou být i 2 %.

Aktuálně platí, že dynamický penzijní fond je levnější než většina akciových podílových fondů. Ovšem po plánovaných změnách se nákladovost penzijních fondů dostane na úroveň běžných akciových fondů, u nich přitom časem bude konkurence náklady tlačit spíše dolů.

Když chcete spořit Znáte všechny způsoby spoření na stáří?

Co z toho všeho plyne? Na papíře je výhodnější doplňkové penzijní spoření, v realitě ho spoření v podílových fondech ideálně doplňuje. Kromě vyšší likvidity a výnosu bez daně nabízí i větší výběr investičních strategií. Pokud navíc využijete zmíněnou 10letou starobní penzi, budete potřebovat ještě další úspory na první léta důchodu.