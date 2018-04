Perete se s daňovým přiznáním? Zapojte selský rozum

Jedna rada existuje. Řiďte se selským rozumem. Nesnažte se začít s vyplňováním řádků tiskopisu dříve, než si na čistém papíře spočítáte daň. Samotný výpočet je totiž poměrně jednoduchý. Teprve až když se doberete konečného čísla, hledejte pro ně příslušné kolonky. Tímto způsobem je totiž najdete snáz.

J ak na daně?

Pokud máte stále stejný nebo podobný typ příjmů a výdajů, podívejte se na tiskopisy, které jste vyplňovali v minulých letech. Příliš se totiž od letošního neliší. Zkontrolujte, zda se nezměnily odečitatelné položky nebo nezdanitelné části základu daně. Například letos se o 2040 korun zvýšil odpočet na dítě a nově si lze odečíst odborářské příspěvky.

Jestliže vyplňujete své první přiznání nebo se to aktuální liší od vašich předchozích, vypočítejte daň nejdříve na papíře. Nebo - pokud můžete použít počítač napojený na internet - si napište seznam položek, které jsou k výpočtu třeba. Pak je na internetových stránkách s formuláři daňových přiznání vyplňte do příslušných kolonek a program spočítá daň za vás.



C o je třeba udělat



1. Sečtěte, jaké byly vaše příjmy - například od zaměstnavatele, z podnikání, pronájmu, příležitostné činnosti...

2. Zjistěte výši nákladů, a to buď ve skutečné výši, nebo paušální, které se počítají procentem z příjmů.

3. Sepište seznam nezdanitelných částí daně a odčitatelných položek, které se vás týkají - položka „na poplatníka“, dále například na děti, manželku(a), úroky z hypoték či úvěru ze stavebního spoření, platby penzijního připojištění či kapitálové životní pojistky.

4. Od příjmů odečtěte náklady a všechny odčitatelné položky a nezdanitelné části daně.

5. Z výsledného čísla vypočtěte daň.

6. Daň porovnejte se zaplacenými zálohami a buď doplaťte, nebo požádejte na zadní straně tiskopisu o vrácení přeplatku.