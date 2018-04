Perfektní balíček služeb?

V rámci velkých změn, které by se měly projevit především na image Komerční banky a současně také na jejím novém přístupu ke klientům, přišla nyní tato banka také s novým balíčkem služeb. Balíček služeb jako takový však není v jejím případě žádnou novinkou. Ve skutečnosti jde již o čtvrtý v pořadí. Předcházely mu produkty s názvy Ideal, Expres Konto a A-Konto. Nový produkt nese název Perfekt Konto a na rozdíl od svých třech předchůdců je zaměřen především na ty klienty, kteří svůj účet chtějí ovládat na dálku (pomocí telefonu), nejsou příliš nároční na množství produktů v rámci balíčku a současně upřednostňují nízkou cenu služby.

Komerční banka o svém Perfekt Kontu uvádí, že je určeno pro nejširší okruh tuzemské klientely. Tento balíček by měl údajně zaujmout celých 60% spotřebitelů. Jestli tomu tak opravdu bude, posuďte sami.

Podíváme se nyní Perfekt Kontu podrobně na zoubek. Předně je nutné poznamenat, že jeho cena je bezesporu zajímavá. Zatímco ostatním bankám zaplatíte měsíčně za balíček služeb výrazně více než 100 korun, Perfekt Konto vás každý měsíc vyjde jen na 55 korun. Je ale cena adekvátní službám, které balíček nabízí? Pokud si balíček sjednáte, získáte tři základní produkty: běžný účet (vyžaduje minimální vklad ve výši 1 000 korun), dále pak telefonní bankovnictví Pokud byste se chtěli dozvědět informace o podobném produktu Raiffeisenbank, článek k tomuto tématu naleznete ZDE. s SMS bankovnictvím a nakonec elektronickou platební kartu, která v sobě zahrnuje technickou asistenční službu ABA. Cena všech těchto atributů je zahrnuta v měsíčním paušálu balíčku.

Co máte ovšem navíc šanci získat zdarma, a to ihned po sjednání balíčku, je kontokorent. Jeho výše může dosáhnout až 10 000 korun, pochopitelně s ohledem na vaši bonitu. K tomuto účelu po vás banka bude požadovat, abyste jí předložili potvrzení o výši příjmu. Ačkoli však vypadá získání kontokorentu od počátku existence účtu zajímavě, pokud máte nízký příjem, připravte se na to, že tomu bude odpovídat i výše kontokorentu.

Nezanedbatelnou výhodou Perfekt Konta je to, že první dva výběry z bankomatu v měsíci jsou zdarma. Navíc vzhledem k tomu, že Komerční banka Perfekt Konto teprve zavádí na trh, odbourala pro majitele Perfekt Konta poplatky za výběry z bankomatu až do konce roku 2002 úplně.

Podmínky KB - Perfekt Konto Raiffeisenbank (KOMPLET- KONTO - poslední varianta) HVB Bank (Konto KOMFORT) Cena - měsíčně 55 Kč 140 Kč 199 Kč Povinný minimální vklad 1 000 Kč 10 500 Kč 50 000 Kč Běžný účet zdarma ano ano ano Embosovaná platební karta zdarma ano ano ano Výše kontokorentu ihned až 10 000 Kč ihned 5 000 Kč ihned až 10 000 Kč Bezhotovostní platební styk zdarma ne* ne ano Telefonní a internetové bank. zdarma ano** ano ano Vydání kreditní karty zdarma ne ne ano *zvýhodněný je pouze výběr z bankomatu

Perfekt Konto není jediný nový produkt, se kterým nyní Komerční banka vyrukovala. Nabízí teď také speciální spořící produkt, který funguje na základě životního pojištění. Pokud si k Perfekt Kontu přiberete ještě tento druh spoření (nazývá se Životní pojištění VITAL), získáte od Komerční banky navíc ještě jednorázový bonus ve výši 300 korun.

Jak jste měli možnost posoudit, Perfekt Konto je určitě vhodné pro ty, kdo očekávají od banky základní funkce – získat účet s embosovanou platební kartou, šancí využít finanční rezervy v podobě kontokorentu a ovládat svůj účet na dálku tím nejzákladnějším způsobem. Navíc za minimální měsíční poplatek. Balíček je vhodný speciálně pro ty, kdo nemají možnost využívat pro operace se svým účtem internet.

Naopak, určitě si Perfekt Konto nepořizujte, pokud chcete v rámci jedné služby využívat spořící účet (termínovaný vklad apod.), pokud očekáváte zvýhodnění bezhotovostního platebního styku nebo pokud hodláte svůj účet ovládat prostřednictvím internetu. Pro tyto účely je lepší zvolit docela jiný balíček služeb. Co se samotného internetu týče, pokud byste jej přesto chtěli využívat ve spojení s Perfekt Kontem, museli byste si tuto službu připlatit. Nejde však o nijak levnou záležitost. Za internetbanking byste si museli každý měsíc připlatit celých 49 korun.

Možná byste chtěli podotknout, co si může klient přát za 55 korun. K tomu lze říci jen to, že je smutné, že ceny, za které banky spravují naše finance, jsou tak vysoké. Jak dlouho bude ještě trvat, než začnou tuzemské banky ke svým klientům přistupovat jako jejich protějšky v zahraničí?

Připadá vám, že je Perfekt Konto právě pro vás tím správným produktem? Myslíte si, že je jeho cena adekvátní poskytovaným službám? Těšíme se na vaše názory.