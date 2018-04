PERLIČKY, aneb co jsme také slyšeli během testu poradců

Je absolutně vyloučeno, abyste investovala do jakýchkoliv podílových fondů. Je to pro vás vysoce riziková investice.

Šla jsem pojistit manžela. Hned mě tam odchytili a od té doby dělám pro tuto společnost poradce a už jsem se vyšvihla až na školitelku.

Nic si psát nemusíte, sledujte můj výklad a já vám pak dám všechny mé poznámky.

Půjčím vám domů můj manuál, což mám vlastně přísně zakázáno. A slibte mi, že mi jej na příští schůzce vrátíte.

Pokud byste chtěla dělat u nás poradce, tak nám na vzdělání nezáleží, to se naučí každý....

Poradce:

Nabízíme vám finanční plán v hodnotě 3 000 Kč, 1 700 Kč, nebo zdarma.

Klient:

Já bych měla zájem o ten plán zdarma.

Poradce:

Tak tenhle plán vám v žádném případě nedoporučuji!

Podmínkou vypracování (placeného) finančního plánu je uvedení seznamu 8 lidí. Poté se podepíšete pod náš dopis, který jim bude zaslán.

Co by vás tedy přimělo k tomu, abyste smlouvu podepsal hned a nenechal si to už projít hlavou?

Máme exkluzivitu na všechny produkty na našem trhu.

Projděte u nás pár dní školení a vyděláte si mnohem více, než by vám přinesly naše produkty.