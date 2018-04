Perličky, které zazněly při testu finančních poradců

- N astražili na nás v minulosti již i novináře, kteří dělali blbé, ale my vždy obstáli, proto jsme nejlepší. (SLON)

- Z a nějakým Vonáskem bych nejel, ale za seriozním klientem ano, neboť vím, že se určitě dohodneme. (SLON)

- V šechny pojišťovny se perou o to, abychom je zastupovali, ale my máme jen ty nejlepší, s fondy je to obdobné. (SLON)

- V rozsahu neplacené služby máme i placené služby, což běžný klient, pokud zrovna neprolomil jackpot sportky a nechce složité transakce, nevyužije. (SLON)

- O sobní data jsou chráněna. Vy mi to podepíšete a my pošleme dopis jiným lidem, které jste nám dal s vaším jménem. (Triman)

- J sme borci kteří vše ví a dopředu upozorní na průšvihy ve finančním sektoru, protože naše analytické oddělení je nejlepší. Proto také naše služba něco stoji. (Triman)

- J eště se mi za 7 let nestalo, aby mi při přímém kontaktu někdo odřekl služby (Triman)

- M y vám chceme vyjít co nejvíce vstříc, ale kolegyně poradkyně má smůlu - nejdřív onemocní, pak jí upadne píst motoru. Onehda ji na auto spadl strom, to víte smolařka. (MBI)

- N ásledný servis? Ano, občas, asi tak jednou za rok se ozveme. (MBI)

- T ak to dělám u podnikatelů - uzavřeme kapitálovku na milion, a když umře tak rodina dostane vše a nemusí čekat. Tak byste ji mohl uzavřít taky, člověk nikdy neví. (Kapitol)

- D ata předám centrále. Nemám k nim přístup, ale znáte to, rodné číslo a ostatní data není problém zjistit. Ale nemusíte mít strach, nikdo z Herbalife vás otravovat nebude. (Kapitol)

- T eď jsem v obleku, ale já je nesnáším. Se starými klienty chodím v triku na pivo, to jen ta první schůzka. (FIM)

- N emusíte spořit. Začněte pro nás pracovat a základ na hypotéku si vyděláte u nás. (ZFP)

- P romiňte, že jsem přišel pozdě, ale měl jsem důležitý obchod v důležité firmě a to víte, to se nedá odříct. (ZFP)

- N ěco se stávajícími produkty uděláme. Nicméně, lépe bude, když si to necháte doběhnout a zároveň si založíte produkty, které vám nabídnu. (ZFP)

