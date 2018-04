Personalista má být vnitřní konzultant firmy

Jaká by měla být role personálních oddělení ve firmách. Často se setkávám s názorem, že jsou tam pracovníci jen kvůli hlídání mezd, dovolených a nemocenských...



Dobrý personalista musí umět najít zaměstnance, kteří jsou schopní, iniciativní a ochotní se učit novým věcem, protože si úspěšné firmy takové zaměstnance žádají. Musí zaměstnance také začlenit do firemního prostředí a pomáhat vedoucím pracovníkům s jejich motivací a rozvojem. Aby na tyto činnosti získali personalisté čas, přesunují stále častěji administrativní zpracovávání personálních agend mimo firmu formou takzvaného outsourcingu. Takové uspořádání přináší nejen úspory času, ale i fixních nákladů a firma se může lépe soustředit na svou hlavní podnikatelskou činnost.



Co může personální poradenství přinést zaměstnanci, v čem mu může poradit, v jakých případech se lze na vás obrátit?



Dobrý personalista působí ve firmě i jako interní konzultant, který společně se zaměstnancem připravuje plán osobního rozvoje, díky pravidelnému hodnocení zná jeho slabé i silné stránky, podporuje stabilizaci zaměstnance ve firmě. V případě, že se firma rozhodne z organizačních důvodů se zaměstnancem rozloučit, sehrává personalista důležitou roli při jeho odchodu. Často přitom v současné době využívá služeb poradenských firem, které poskytují službu zvanou outplacement. V rámci této služby pomáhají externí odborní poradci odcházejícímu zaměstnanci vyrovnat se se ztrátou zaměstnání a připravit společně s ním plán postupu pro další uplatnění.



Čím to je, že řada personálních agentur působí v Praze a ve větších městech. Snaží se expandovat i do oblastí s vysokou nezaměstnaností, kde by jejich služeb jako outplacement možná bylo více třeba?



Personální agentury se najdou vždy tam, kde jsou firmy využívající jejich služeb. V momentě, kdy se vytvoří poptávka, pak i personální agentury zřídí své pobočky v místech, kde je dnes nenajdete. VČeské republice stále více přibývá firem, často se zahraniční účastí, které vytvářejí svá sídla mimo Prahu a velká města. Díky tomu, že mnohé z nich jsou nakloněny ke spolupráci s personálními agenturami, rozrůstá se i jejich síť a nabídka odborných služeb.