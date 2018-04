Personalisté by se měli věnovat zaměstnancům

Úkoly HR oddělení * nábor zaměstnanců - rozhovor s uchazeči o práci ve firmě, přechodná koordinace pracovníků * výcvik a vývoj - výcvik manažerských dovedností, organizace vzdělávání zaměstnanců s cílem zvyšování produktivity firmy; pomoc při uskutečňování systémových změn za účelem zvýšení efektivity firmy při zachování podnikatelské a manažerské etiky * kompenzace - pracovní popisy zaměstnanců a jejich platové ohodnocení, pracovní hodnocení * služby poskytované zaměstnancům - zaměstnanecké asistenční programy, pomoc při novém zařazování pracovníků včetně "outplacement" služeb * pracovní vztahy - dodržování zákonů na pracovišti, dodržování disciplíny * vedení osobních údajů pracovníků - informační systémy, záznamy * zdraví a bezpečnost - dodržování bezpečnosti práce na pracovišti a zdravého pracovního prostředí

V tradičním pojetí se rozuměla pod pojmem hodnota firmy skutečnost, v jakém stavu bylo její účetnictví. Tento ukazatel je sice pro posouzení hodnoty firmy nutný i v současné době, není však postačující. Nová definice hodnoty firmy zahrnuje proto nejen její zisky, ale například také kvalitativní růst zaměstnanců a jejich spokojenost, další příležitosti ke vzdělávání, ochranu pracovního prostředí a v neposlední řadě také poskytování takzvaných "outplacement" služeb neboli pomoc při vyhledávání pracovních příležitostí pro ty, kteří jsou nuceni firmu v rámci změn opustit. Má-li se organizace perspektivně rozvíjet, musí všechny uvedené součásti hodnoty firmy spolupůsobit.Teprve v posledních zhruba patnácti letech docházejí vedení společností k závěru, že také řízení lidských zdrojů je prostředkem k zajištění úspěšného fungování byznysu. Oddělení lidských zdrojů (HR oddělení), která ve firmách nově vznikají, nejsou pouze původní personální oddělení s novým názvem. Tyto útvary mají zcela novou náplň a ve firmách plní současně několik funkcí. Vzhledem k tomu, že oddělení pro rozvoj a řízení lidských zdrojů nemají v tuzemsku tradici, a není tedy odkud čerpat zkušenosti, je třeba, aby firmy věnovaly vzdělávání pracovníků nových HR oddělení dostatečnou pozornost.

Programy zaměřené na rozvoj vzdělávání lidských zdrojů zahrnují vzdělávání pracovníků, výcvik manažerských dovedností a vzdělávání zaměstnanců s cílem zvyšovat produktivitu firmy. Vzdělávací programy pomáhají při uskutečňování systémových změn s cílem zvýšit produktivitu při zachovávání manažerské etiky. Podle prezidenta pobočky Americké společnosti pro vzdělávání a rozvoj při University of Louisville v Kentucky, profesora Mikea Boylea, se úloha oddělení pro rozvoj lidských zdrojů neustále vyvíjí.

"Ve Spojených státech amerických není nic neobvyklého, že ve firmě, kde dříve v HR oddělení pracovala až stovka lidí, pracuje dnes pouhých pět zaměstnanců," říká profesor Mike Boyle, který v rámci magisterského programu pro vzdělávání lidských zdrojů na University of New York in Prague přednáší o zkušenostech při provádění změn ve firmách. "Ukazuje se totiž, že z hlediska firmy se více vyplácí najmout si na některé služby školené HR manažery, kteří mají hlubší znalosti, a jsou proto schopni v kratší době a efektivněji vyřešit situaci ve firmě."



V Česku méně programů



V České republice zatím mnoho programů pro vzdělávání pracovníků v oboru lidských zdrojů neexistuje. "Domnívám se, že je to malou informovaností, ale i nedostatečným přesvědčením o potřebě takových programů, a to jak ve vedení firem, tak u samotných pracovníků HR oddělení," říká profesor Mike Boyle. Obecně se zřejmě neklade dostatečný důraz na význam programů tohoto typu.

Se vstupem České republiky do Evropské unie však bude v zájmu každé firmy, aby všichni zaměstnanci pro ni byli přínosem a pomáhali zvyšovat její zisky. Bude se dbát na ziskovost každého jednotlivého pracovníka, a lze proto očekávat, že poroste také význam vzdělávání všech zaměstnanců firmy, a tedy i význam vzdělávacích programů pro pracovníky oddělení pro rozvoj lidských zdrojů.

Autorka je asistentkou koordinátora magisterských programů na University of New York in Prague.



Profil profesora Mikea Boyla



Mike Boyle je profesorem na katedře vzdělávání lidských zdrojů a koordinátorem magisterských programů Human Resource Development and Training, to jest programu pro rozvoj lidských zdrojů na University of Louisville ve státě Kentucky v USA a na University of New York in Prague. Je také prezidentem pobočky Americké společnosti pro vzdělávání a rozvoj při University of Louisville in Kentucky. V současné době působí jako hostující profesor v programu Master's in Human Resource Development and Training na University of New York in Prague.