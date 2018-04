Personalisté rozdávali ceny

Letošním vítězem se stal projekt „Měření a rozvoj klíčových způsobilostí zaměstnanců Severomoravské energetiky a integrace všech personálních činností prostřednictvím modelu klíčových způsobilostí“. Jaký byl hlavní přínos vítězného projektu hodnotí vedoucí odboru lidských zdrojů SME, a.s. Hana Krbcová: „Především je to úspora administrativní náročnosti i nákladů. Zlepšila se také srozumitelnost a logika personálních nástrojů a v neposlední řadě také provázanost personálních činností se zásadními cíly společnosti. Jako personalisté si velmi ceníme toho, že naše práce se tímto způsobem dostala ještě více do centra pozornosti liniového managementu“.

Další ocenění převzal pro ČSOB manažer projektu AMOS Ing. Petr Březina, který k úspěchu poznamenal: „Ve sféře financí jsou dnes již rozdíly mezi nabízenými produkty, službami či cenami minimální. Stále více si uvědomujeme, že klíčovou oblastí, kde můžeme získat konkurenční výhodu, jsou lidé. Proto chceme disponovat špičkovými, vzdělanými odborníky, kteří budou našim klientům partnery.“ Projekt ČSOB Amos měl za úkol zejména změnit dosavadní nabídkový systém školení, kdy si lidé vybírají z katalogu kurzů, na poptávkově orientovaný systém vycházející vstříc potřebám zaměstnanců. Třetí v pořadí skončil Portál vzdělávání a výcvik na intranetu společnosti LG.Philips Displays. Jeden ze členů týmu zodpovědného za jeho přípravu Jiří Rusek považuje za největší přínos jednoznačně zlepšení přístupu zaměstnanců k informacím, který představuje pro každou společnost výzvu k řešení.