Personalistka: část práce si beru domů

„Ve společnosti rozhodně neděláme rozdíl mezi muži a ženami. Je naprosto normální, když se na rodičovskou dovolenou rozhodne jít muž. Poskytneme mu stejné zázemí a výhody jako ženám,“ říká matka malého Filipa.

* Jak vypadala vaše cesta k nynější pracovní pozici?

Do Microsoftu jsem přišla před pěti lety z velké poradenské firmy, kde jsem začala jako pracovník náboru zaměstnanců a odcházela jsem z pozice manažerky projektů se zaměřením na personální audit. V Microsoftu jsem začínala na zelené louce; neexistovalo tam personální oddělení a téměř žádné personální procesy. Moje pozice doznala od mého nástupu značných změn. Dnes již máme tým personalistů. Teď buduji také tým, který se bude věnovat náboru talentů a připravujeme kampaně pro celý region střední a východní Evropy. Mám tak možnost pronikat i do jiných oblastí, jako je marketing.

* Za jak dlouho po narození vašeho dítěte jste se vrátila do zaměstnání a jak náročný tento návrat byl?

V kontaktu s kolegy jsem byla neustále, podporovala jsem je především radami. Pomaličku, na pár hodin týdně, jsem začala fungovat dva měsíce po narození syna. Pracovala jsem však výhradně z domova. Filípek se narodil začátkem září a v kanceláři jsem se pravidelně ukazovala od ledna. Tři dny jsem pracovala v kanceláři, zbytek týdne z domova. Loni v květnu nastaly ve vedení společnosti změny, to jsem z domova již pracovala pouze jeden den týdně. Návrat do práce byl velmi náročný. Málokterá žena nechá své dítě v péči byť vlastní maminky bez pocitu výčitek, že je opouští a nedělá pro ně vše, co by měla. Tenhle pocit zná velmi dobře, myslím, každá máma.

* Jak zvládáte skloubení práce a rodiny dnes?

Mám možnost pracovat flexibilně. Snažím se odcházet odpoledne z práce tak, abych s Filípkem vždy měla čas na hraní, cvičení nebo tanec, který miluje. A po nocích doháním pracovní věci, které je možné řešit mailem. Upřímně, je to velice náročné, hlavně v zaměstnání, kde hodně cestujete. Potom mi Filípek velice chybí. Když jsme spolu, užíváme si každou chvilku. Pokud s ním nejsem, vím, že je v úžasné péči mé maminky. Buduje si tak krásný vztah i k babičce. Navíc chodí dvakrát týdně do jesliček, kam se moc těší na děti.

* Využíváte alternativní pracovní doby. Jaká je vaše osobní zkušenost?

Využívala jsem a stále občas využívám možnost rozdělit si práci mezi domov a kancelář. Tuto možnost má každý zaměstnanec firmy – rodiče na rodičovské dovolené, rodiče pečující o malé děti, zaměstnanci, kteří se starají o stárnoucí příbuzné, a samozřejmě také ti, jimž takový způsob práce vyhovuje. Tento systém je však rozhodně náročný na disciplínu. Musíte se naučit velmi pečlivě plánovat svůj čas.

* Jak ještě vychází firma vstříc rodičům na rodičovské dovolené nebo rodičům malých dětí?

Především se snaží, aby rodiče, kteří odcházejí na rodičovskou dovolenou, měli možnost vrátit se zpět do práce, kdykoliv to budou považovat za vhodné, a aby se nezměnilo jejich pracovní zařazení. V průběhu rodičovské dovolené s nimi firma udržuje kontakt, snaží se, aby neztráceli spojení s kolegy a pracovním prostředím, pokud si to přejí. Mají-li zájem pracovat i v průběhu rodičovské dovolené, mohou tak činit z domova, na částečný úvazek, využít flexibilní pracovní doby, práce přes internet a po telefonu. V nabídce je i stlačený pracovní týden či posunutí pracovní doby.

* Daří se vždy, aby se rodiče po návratu z rodičovské dovolené vrátili na stejnou pozici ve firmě, z níž odešli?

Společnost se o to snaží. Je to však ovlivněno dobou, kterou rodiče na rodičovské dovolené strávili, nebo případnou reorganizací. Musím zdůraznit, že pokud se rodiče chtějí do práce vrátit, musí být oni sami aktivní v komunikaci se společností. Jejich opětovné zapojení do pracovního procesu, způsob tohoto zapojení a případný výběr nové pozice nebo rozhodnutí o návratu na původní pozici je věcí vzájemné dohody. Je důležité si uvědomit, že Microsoft je společnost, která se stále rozvíjí, protože reaguje na rychlý vývoj prostředí informačních technologií.