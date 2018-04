Technologické firmy jsou ve válce o talenty, říká personální ředitelka

V čem se liší myšlení mladých zaměstnanců od starších pracovníků?

V technologickém byznysu probíhá souboj o nové myšlenky a ty přicházejí právě od mladé generace. I když samozřejmě nechci diskriminovat ty starší. Mladí lidé berou například tablet jako standardní nástroj. Jsou schopni spontánně vyvinout například softwarovou aplikaci, která se může stát trendem následujících deseti let.

Může vás zajímat Také máte talent nebo zkušenosti a vaše zaměstnání vám nevyhovuje? Najděte si nové na jobDNES.cz. Potřebujete životopis? Vytvořte si ho zdarma a rychle na jobDNES.cz.

Vaše společnost spolupracuje se vzdělávacím programem nazvaným Mezinárodní cena vévody z Edinburghu (DofE). V čem spolupráce spočívá?

Program v roce 1956 založil manžel britské královny. Je určen pro studenty od čtrnácti do pětadvaceti let, v současnosti je do něj v České republice zapojeno na šest stovek mladých lidí. Snažíme se najít mladé lidi, kteří jsou schopni překonávat problémy, zapojují se do činnosti komunity, dělají něco navíc, mají charakterové vlastnosti, které firmě přinesou hodnotu.

Často se mluví o tom, že absolventi škol mají málo zkušeností a znalostí. Jak to vidíte vy ve firmě, která potřebuje hlavně technicky vzdělané lidi?

Myslím, že spolupráce s univerzitami a se studenty je poměrně výrazná. Na trhu probíhá válka o lidský potenciál a nápady. Všechno, co máte, si konkurence může pořídit, odlišit se můžete lidmi. Do budoucna tedy bude v popředí určitě talent management, boj o talent. Z mého pohledu obvykle není žádná propast mezi tím, co by absolventi měli umět a co doopravdy umějí. Před deseti lety asi ano, dnes už ne. Vyrovnalo se to i díky tomu, že studenti většinou už při škole pracují.

V současnosti se v personalistice mluví i o střetu dvou generací, starých mazáků a mladých nadšenců.

V naší firmě je zhruba polovině lidí nad 45 let. Často nastoupili hned po škole. České Radiokomunikace byly od svého založení v roce 1963 jednou z mála špičkových technologických firem v Česku, a kdo chtěl něco dokázat v tomto oboru, šel sem. Tito lidé za tu dobu nabrali nezaplatitelné zkušenosti, třeba s vývojem vysílacích technologií. Já osobně mám respekt před staršími ročníky. Když někdo mladý přijde s vyloženým nesmyslem, je potřeba někoho, kdo jej usměrní. Pětadvacetiletý zaměstnanec vám přinese návrh na novou technologii, padesátiletý na to, jak ji ve firmě využít, protože má zkušenost. Obojí má svoji hodnotu. Z mého pohledu tedy jsem jednoznačně pro zaměstnávání starších ročníků, aby byla ve firmě zachována zdravá rovnováha.