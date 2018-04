Personalistka odpovídala na dotazy nejen o pracovním pohovoru

Na co nejvíce dávají důraz personalisté při pracovním pohovoru?

Nejdůležitější je pro většinu personalistů "celkový dojem" z pohovoru. Personalisté dobře vědí, že ideálního kandidáta najdou pouze ojediněle (pokud vůbec), a jsou připraveni tolerovat "dílčí nedostatky". Ve většině případů hledají člověka především spolehlivého. Proto je pro ně tolik důležitá informace o fluktuaci, tj. to, jak často a z jakých důvodů jste měnili vaše předchozí zaměstnání.

Dalším kritériem bývá schopnost a ochota kandidáta osvojit si novou problematiku. To jsou údaje, které personalistu velice zajímají, ale jejich zjištění je pro něj dost problematické. Schopnosti prověřují nejčastěji odbornými testy, popř. dotazy na konkrétní vykonávané činnosti na předchozích působištích. Motivace se zjišťuje velmi složitě, protože právě v tomto bodě se kandidátům nejsnáze "blafuje".

Částečně napomoci mohou psychologické testy a nejrůznější dotazníky. Ty ale většinou mohou používat pouze psychologové. Současně také personalista zjišťuje, zda kandidát "zapadne" do stávajícího kolektivu. Na to samozřejmě také žádné tabulky neexistují, proto se musí spolehnout jen na svůj dojem, který získá během pohovoru s kandidátem.

. Odpovídala Ing. Olga Kulíková V oblasti HR pracuje od r. 1989 - nejdřív na pozici analytik-programátor na Personální správě MNO, od roku 1996 v ředitelkou personální agentury AXIOS (v té době specializované na oblast IT a telekomunikaci). V roce 1999 se stala spolumajitelkou a zakladatelkou poradenské a vzdělávací společnosti T&CC, s. r. o. Od roku 2002 působí jako nezávislý konzultant v oblasti lidských zdrojů. Ráda čte, píše, luští křížovky i sudoku. Volný čas tráví na zahradě, kde se pustila do stavby domu.

Jaké otázky je dobré na pracovním pohovoru položit hned a na co si počkat?

Neotálejte se zjištěním těch informací, které jsou pro vás důležité. To je hodně individuální. Pro někoho je důležité vědět, jakým způsobem je organizováno pracoviště, protože nemůže pracovat v tzv. open space kancelářích. Pro jiného je tato informace nepodstatná.

Obdobná situace může nastat v případě pružné pracovní doby, předpisů týkajících se oblékání na pracovišti, možnosti čerpání neplaceného volna apod. Zvažte předem, které informace pro rozhodování o pracovní nabídce potřebujete znát co nejdříve. Určitě se ale poptejte na vše, co souvisí s vaší budoucí pracovní náplní. Měli byste získat představu o svých budoucích kompetencích i o tom, za co budete zodpovídat. Vyvarujte se ale zbytečnému zabíhání do podrobností, které jsou v úvodní fázi nepodstatné.



Otázku načasování diskuse o platu bych nechala na personalistovi. On by vám měl učinit nabídku na základě informací, které mu o sobě poskytnete. Pokud se tak nestane, rozhodně začněte vaše budoucí finanční ohodnocení řešit před podpisem smlouvy.

Dá se připravit na záludné otázky personalistů?

Většina personalistů (a všichni ti dobří) nemají zájem dávat kandidátům záludné otázky nebo je na něčem "nachytat". Jejich snahou je kandidáta při pohovoru co nejlépe poznat, zjistit jeho představy a očekávání a porovnat je s potřebami a možnostmi společnosti.

Nejlepší přípravou na takový pohovor je dobrý spánek, čistá hlava a pozitivní naladění. Na pohovoru buďte sami sebou, nestylizujte se do žádné role, ani do té, o které si myslíte, že "tak by měl vypadat ideální kandidát na tuto pozici". Nechoďte na pohovor jako na "těžkou zkoušku", ale běžte tam s cílem "zjistit, jakou práci mi nabízejí". Pokud vás nějaká otázka zaskočí, klidně to přiznejte. Odpověď na otázku, která je vám nepříjemná, můžete samozřejmě také odmítnout.

Vyplatí se vůbec v dnešní době studovat? Nevyplatí se jít hned po střední škole do práce a získat tak potřebnou praxi?

Záleží na vašich prioritách. Komu vyhovuje pozice "vykonavatele instrukcí", ten může samozřejmě jít pracovat co nejdříve. Potřebné dovednosti získá praxí. Stačí mu k tomu chuť a odhodlání dobře pracovat. Kdo ale raději řešení problémů sám vymýšlí a prosazuje nebo kdo raději práci organizuje a plánuje pro druhé, ten se studiu nevyhne. Jako vždy ale záleží na konkrétní situaci. Obecné řešení ani zde neplatí.

Je pro personalistu směrodatná praxe při studiu?

Rozhodně, pokud se jedná o praxi v oboru. V případě, že uchazeč při studiu pracoval "mimo svůj obor", personalista z této skutečnosti může usuzovat pouze na to, že se jedná o člověka samostatného, schopného postavit se na vlastní nohy a ochotného pracovat. Když ale uchazeč již během studia získá i odbornou praxi, signalizuje to skutečný zájem o obor, cílevědomost (taková praxe se většinou neshání snadno), snahu o seberozvoj a odborný růst.

Je lepší dělat pohovor u budoucího nadřízeného, nebo u personalisty?

Většina firem má výběrové řízení organizováno tak, že se během něj setkáte jak s budoucím nadřízeným, tak s personalistou. Manažer většinou víc prověřuje vaše odborné znalosti a poskytuje vám konkrétní informace o obsazované pozici, náplni práce, kompetencích apod. Personalista vám zase podá celkové informace o firmě, poskytovaných benefitech, systému vzdělávání, možnostech kariérního růstu, systému hodnocení apod. Oba typy informací jsou pro kandidáta důležité, takže podle mě nelze říct, která varianta je lepší.

Co odpovědět na klasickou otázku typu: "Proč bychom si měli vybrat právě vás?"

Já tedy doufám, že tato otázka zní u pohovoru co nejméně. Jsem toho názoru, že smysl má možná u obchodníků nebo manažerů, kde je velký důraz kladen na sebeprezentaci. Osobně používám spíš otázku "Proč jste si vybral právě tuto pozici? Čím vás zaujala?" Myslím, že nic nepokazíte, když otázku otočíte. Řekněte, proč jste si danou firmu a pozici vybral vy. To, proč si firma vybrala vás, by vám mohl říci spíš personalista.

Co personalistu opravdu odradí od toho, aby dotyčného přijal?

Jakýkoliv náznak neserióznosti či nespolehlivosti je pro personalistu varovným signálem. Pokud dvakrát zrušíte sjednanou schůzku a napotřetí dorazíte s dvacetiminutovým zpožděním, nezískáte tím zrovna nejlepší pozici pro vyjednávání. Také neloajalita k bývalému zaměstnavateli vám body nepřidá. Personalista dobře ví, že jednou můžete podobně mluvit i o "jeho" firmě. Důležité je také do životopisu uvádět pouze pravdivé informace.

Pokud během pohovoru personalista zjistí jakoukoliv nesrovnalost, opět je to pro něj varování. Občas se také stane, že do jedné firmy pošle uchazeč životopis po nějaké době znovu. Většina firem si životopisy eviduje ve své interní databázi. Velkým problémem potom je, pokud jedna verze životopisu obsahuje informace diametrálně odlišné od druhé verze. Nejčastěji se liší výčet zaměstnavatelů nebo názvy zastávaných pozic či vykonávaná náplň práce.