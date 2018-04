Personalistka radí, jak napsat životopis

Čeho se má člověk vyvarovat první den v práci?

Především ukvapených názorů. Důležité je být připravený vstřebávat nové informace, atmosféru a samozřejmě nové kolegy. Obecně doporučuji první dny v zaměstnání rozhodně méně mluvit a více naslouchat. Samozřejmě je vhodné ptát se na věci, které potřebujete k výkonu své práce. Zachovejte přitom ale rozumnou míru.

Co na nové pracoviště v prvních dnech opravdu nepatří, to jsou vaše rady v tom smyslu, jak jste to a to dělali na předchozím pracovišti a proč to bylo lepší, než jak to dělají tady. Inovace jsou sice důležité, ale případné návrhy či kritiku si nechte až na dobu, kdy se v novém zaměstnání rozkoukáte a vaše náměty pak budou mít větší váhu. Doma nechte také nejistotu či naopak přehnané sebevědomí. Nalaďte se pozitivně a vykročte pravou nohou.



Jak si říct o zvýšení platu?

Hlavně v klidu. Na jednání se připravte a hlavně dobře vyspěte. Schůzku s manažerem si domluvte předem. Pokud vy nebo váš nadřízený nebudete ve své kůži, raději setkání odložte. Argumentujte věcně a klidně. Zrekapitulujte vaše dosavadní pracovní výsledky i finanční ohodnocení za ně.

Popište, jak se za uplynulé období zvýšila vaše kvalifikace, jaké nové dovednosti jste si osvojil, popř. zda se rozšířily vaše kompetence a oblast, za kterou zodpovídáte. Pak už je na tahu váš nadřízený a začíná fáze vyjednávání. Ta už je ale pokaždé hodně individuální. Obecně vám mohu jenom popřát hodně štěstí.

. Odpovídala Ing. Olga Kulíková V oblasti HR pracuje od r. 1989 - nejdřív na pozici analytik-programátor na Personální správě MNO, od roku 1996 byla ředitelkou personální agentury AXIOS (v té době specializované na oblast IT a telekomunikaci). V roce 1999 se stala spolumajitelkou a zakladatelkou poradenské a vzdělávací společnosti T&CC, s. r. o. Od roku 2002 působí jako nezávislý konzultant v oblasti lidských zdrojů. Ráda čte, píše, luští křížovky i sudoku. Volný čas tráví na zahradě, kde se pustila do stavby domu.

Mají lidé ve vyšším věku šanci sehnat práci? Teď je spíš v módě mladý perspektivní manažer.

V tomto směru se trend ve firmách pomalu, ale jistě mění. Je to ovlivněno mnoha faktory. Zaprvé management firmy také nemládne, takže s postupným stárnutím majitele firmy se většinou posouvá i věková hranice přijímaných pracovníků. Také situace na trhu práce nahrává tomu, že i ti, kteří touží po mladých a perspektivních, jsou často nuceni slevit ze svých požadavků.

Ale především se řada firem postupně naučila doceňovat zkušenosti pracovníků. Hodně manažerů si dnes už uvědomuje, že je pro ně výhodnější přijmout např. 50letého praxí protřelého vedoucího oddělení, který rád vydrží na jednom místě dalších 15 let, než každé dva roky znovu a znovu zaučovat mladého a perspektivního manažera, který se rozkouká a jde sbírat zkušenosti zase jinam.



Má být životopis něčím zábavný, nebo to má být jen strohý výčet minulých zaměstnání a škol?

Vyloženě vtipnému životopisu bych se spíš vyhnula. Výjimkou může být životopis zasílaný na pozice, kde je vtip a kreativita součástí náplně práce nebo se takový požadavek vyskytl ve zveřejněném inzerátu. Váš životopis je jakousi vaší rozšířenou vizitkou.

Měl by obsahovat to, co od něj druhá strana očekává. Pokud vám nevyhovuje, že je příliš neosobní, můžete se rozepsat o tom, jakou práci hledáte, nebo jej polidštit výčtem svých zájmů. Vaši osobnost pak potenciálnímu zaměstnavateli můžete lépe přiblížit v motivačním dopise, kde je pro osobní styl více prostoru. I když i tady je dobré vyhnout se extrémně vtipným formulacím. I zde platí staré známé "všeho s mírou".



Několik rad pro sestavení životopisu

- Pokud potřebujete sepsat svůj životopis, vyhraďte si na tuto činnost dostatek času. Spěch se ani v tomto případě nevyplácí.



- Informace uvedené v životopisu strukturujte do bodů a odstavců, nadpisy zvýrazněte. Souvislý text ke čtení příliš neláká.



- Co nejvýstižněji popište svoji dosavadní praxi. Uvádějte informace typické pro zastávanou pozici. Pokud jste např. pracovali na obchodní pozici, můžete uvést svěřený segment, dosažený obrat apod. U manažerských pozic je vhodné uvést např. velikost vedeného kolektivu, klíčové úkoly nebo projekty, na kterých jste pracovali.



- Velice vhodné je stručně přiblížit společnost zaměstnavatele (např. obchodní společnost zaměřená na prodej sanitární keramiky). Významně tím usnadňujete budoucím čtenářům vašeho životopisu orientaci ve vaší profesní kariéře.



- Pokud si nejste jisti gramatikou, požádejte někoho z přátel o kontrolu vašeho životopisu. Ten by měl být v každém případě bez chyb.



- V životopisu uvádějte pouze pravdivé údaje. Vysvětlovat u pracovního pohovoru nepřesnosti ve vašem CV, to není nic příjemného.



- Účinným pomocníkem při sestavování životopisu bývají předpřipravené šablony, které svým registrovaným uživatelům nabízejí pracovní portály. Např. na www.jobdnes.cz si strukturovaný životopis sestavíte jednoduše v pěti krocích. Vybrat si můžete ze čtyř variant v každé jazykové mutaci (česky, anglicky, německy). Podobné nástroje nabízí i další pracovní portály (jobs, sprace, apod.)



- Důležitou součástí vašeho životopisu je průvodní dopis, který by měl být pro každou pozici vypracován individuálně. V něm stručně shrňte důvody, proč se ucházíte o konkrétní pracovní pozici u dané společnosti, čím vás firma nebo pozice zaujala, co můžete nabídnout.