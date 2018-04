Personální agentura musí osobní údaje svých klientů chránit

Navíc charakteristiky klientů vyhotovené personalisty této agentury vyznívají urážlivě až vulgárně. O vyjádření k dané problematice jsme požádali zástupkyni jiné personální agentury - Zdeňku Bajerovou, manažerku divize OfficeTeam ze společnosti Robert Half. "Každá personální agentura je povinna zabezpečit, aby nedocházelo k jakémukoli zneužití osobních dat jejích klientů," říká k případu.



Jak dlouho zůstávají v personálních agenturách údaje o jejích klientech?



Tak dlouho, dokud klient - uchazeč o zaměstnání - chce a potřebuje služby personální agentury využívat - tedy když hledá zaměstnání. Časově to bývá různé, některý uchazeč je hledá týden, jinému to může trvat i několik měsíců.



Jakým způsobem by personální agentura měla evidovat a likvidovat údaje o svých klientech?



Personální agentura, stejně jako každý další subjekt, který hodlá zpracovávat osobní údaje, má oznamovací povinnost vůči Úřadu pro ochranu osobních údajů. Takové oznámení obsahuje mimo jiné i popis opatření k zajištění ochrany osobních údajů. Agentura je povinna zabezpečit, aby nemohlo dojít k jejich ztrátě, zničení, neoprávněnému nebo nahodilému přístupu nebo jakémukoliv jinému zneužití. Způsob likvidace údajů potom závisí na formě jejich uchovávání. Údaje v listinné formě se skartují, údaje v elektronické podobě se odborně vymažou tak, aby nemohlo dojít k jejich obnovení.



Čím je personální agentura vázána, aby se údaje jejího klienta uchazeče o zaměstnání nedostaly na veřejnost? Existuje nějaká ochrana klientů?



Kromě svých etických pravidel je agentura vázána i zákonem o ochraně osobních údajů a samozřejmě dalšími právními předpisy, zejména občanským zákoníkem, který obsahuje i ustanovení o ochraně osobnosti. S osobními údaji se smí nakládat pouze se souhlasem subjektu údajů, tedy se souhlasem uchazeče - klienta. Agentury tento souhlas vyžadují většinou na svém dotazníku nebo na speciálním formuláři.



Existují nějaké normy, podle kterých personalisté popisují charakteristiku klientů? Může charakteristika obsahovat personalistovo subjektivní sdělení a citově zabarvená hodnocení a proč?



Všeobecné normy personalistů nebo konzultantů personálních agentur pro tento účel neexistují, ale je to záležitost etiky dané agentury a také jednotlivých konzultantů. Hodnocení uchazečů je však nezbytné, je to důležitá součást práce konzultanta v personální agentuře a součástí tohoto hodnocení je nepochybně také osobní charakteristika uchazečů. Hodnoceno je vystupování uchazečů, jejich prezentace, k níž patří i styl oblékání a vzhled, a druhou částí je hodnocení zkušeností, odborných znalostí a dovedností uchazeče. Konzultant se samozřejmě nemůže ubránit subjektivnímu hodnocení, které mu navíc pomáhá si uchazeče dobře vybavit i po delší době od pohovoru. Hodnocení by však nikdy nemělo být urážlivé nebo nějak diskriminující.



Může si klient složku se svou charakteristikou vyžádat, když už nemá zájem o služby agentury?



Pokud si uchazeč nepřeje využívat služby agentury, musí to oznámit písemně nebo ústně. Agentura je poté povinna údaje o uchazeči odstranit způsoby, o nichž jsem hovořila, a to včetně dotazníku, který obsahuje charakteristiku - tedy hodnocení klienta.