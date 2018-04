Personální agentura: záruka získání práce?

Personální a poradenské společnosti práci aktivně nevyhledávají. Čekají na požadavky klientů z řad firem, které potřebují obsadit určitou pracovní pozici. Agentury pak vyhledají ve své databázi uchazeče s odpovídajícími schopnostmi. „Spolupráci s agenturami hodnotím velice kladně; ze tří žádostí o místo mi dvakrát pomohly. Pouze jedna se vůbec neozvala,“ říká Zdeněk Košťál, vedoucí provozu a odbytu zelinářské firmy VH Agroprodukt. Personální společnosti pořádají pro uchazeče o zaměstnání i vzdělávací kurzy a různá školení. Naopak některý uchazeč o práci se u nich může setkat s neúplnou databází volných míst, neobsazováním všech pracovních pozic nebo omezením pracovních nabídek regionálním působením.

Pohovor s personalistou

Každá pracovní agentura si při prvním kontaktu s uchazečem o zaměstnání musí zjistit jeho osobní údaje: vzdělání, profesní zařazení, praxi, znalost cizích jazyků... Na základě těchto informací následuje další schůzka.

Ta už by měla být ryze osobní a diskrétní. Personalista si upřesní a doplní informace o znalostech a schopnostech uchazeče a sestaví představu jeho možného uplatnění. Ví, jaké zaměstnání by si zvolil nejraději, jaké by ještě akceptoval a jaké už v žádném případě ne.

Personalista agentury vám poradí

Při tomto setkání stojí za to vytvořit si i analýzu svých slabých a silných stránek: v čem jste výborní, v čem dobří a na čem je nutno ještě zapracovat. Zkušený personalista při analýze poradí. Může pomoci i při zpracování profesního životopisu nebo motivačního dopisu. „Se zájemci o práci občas řešíme i pracovněprávní záležitosti spojené například s bývalým zaměstnavatelem,“ říká Pozdníček, ředitel hradecké personálně poradenské a vzdělávací společnosti Profi-men.

Není od věci i návštěva psychologa, který po vyhodnocení testů doporučí, v jaké oblasti se člověk musí zlepšit, jaké zaměstnání pro něj určitě není, a naopak, které pracovní zařazení bude nejvhodnější. „Na základě výsledků psychologických testů jsme schopni firmám nabídnout odpovídajícího kandidáta,“ potvrzuje Vladimír Pozdníček.

Vejdete se do škatulky?

U některých agentur musíte při registraci osobních dat splňovat typologizovaný charakter a vejít se do přesně vymezené „škatulky“. Agentury mají většinou omezený počítačový software. Personalista vytvoří pracovní profil, který se vám blíží více či méně, ale nepostihne vaši jedinečnost. Ta se do těchto dotazníků nevtěsná. Typologizaci vidí jako problém i Radka Bičišťová, marketingová manažerka basketbalového klubu USK Praha: „Byla jsem čerstvě promovaná vysokoškolačka, tedy bez praxe. Na pozici středoškoláka mě nedoporučili a pracovní pozice vysokoškolák bez praxe se v podstatě nevyskytuje.“ V takové situaci je někdy lepší vynechat zprostředkovatele, personální agenturu, a navázat přímo kontakt s firmou.

S odesláním osobních dat musíte souhlasit

Pokud se poptávka některé firmy shoduje s vaší nabídkou, pak vám personální agentura telefonicky, SMS zprávou nebo mailem oznámí, že jste byli určeni k výběrovému řízení na nové místo. Solidní agentura firmu představí a probere její požadavky. Pak se domluvíte, zda budete klientovi představeni, a zúčastníte se výběrového řízení. Odmítnout můžete vy, ale i personalista.

„Vaše osobní údaje jsou předány firmě k výběrovému řízení až po oboustranném souhlasu,“ zdůrazňuje Pozdníček. Některé agentury to však nedodržují. Ve snaze být první nečekají na vaši kladnou odpověď a materiály odešlou. Pak mohou vzniknout nemilé situace, kdy se váš zaměstnavatel od konkurence dozví, že chcete měnit místo, nebo vůbec nevíte, do jaké firmy jdete na přijímací pohovor a jak se máte připravit. Vyvrcholením spolupráce s personálními agenturami je výběrové řízení ve firmě. Tady už záleží pouze na vás, jak na eventuálního zaměstnavatele zapůsobíte. Neúspěchem se nedejte odradit, vždyť jsou i jiné způsoby hledání nového zaměstnání.