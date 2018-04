Personální agentury radí a šetří čas

V čem je výhodná spolupráce s personální agenturou pro toho, kdo si hledá práci? Není na závadu, že první fáze výběrového řízení probíhá v prostředí odtrženém od potenciálního zaměstnavatele?



Pro kandidáty zajímající se o inzerované místo je výhoda spolupráce na první pohled méně zřejmá. Většina lidí hledajících práci ji však dokáže ocenit zpětně. Spoluprací s personální agenturou si kandidát například rozšiřuje možnost seznámení se s více pracovními nabídkami v případě neúspěchu v jednom výběrovém řízení. I první fázi řízení, která probíhá bez dohledu budoucího zaměstnavatele, většina uchazečů bez problémů přijímá. Mnohdy přivítají možnost dozvědět se více o potenciálním zaměstnavateli předtím, než se s ním osobně setkají. Mohou si pak udělat plastičtější představu o nabízené pozici a lépe se na rozhodující setkání s klientem připravit.



Co byste kandidátům při jednání s personální agenturou poradila pro dosažení kýženého výsledku? Jakých chyb by se měli vyvarovat?



Předně je potřeba uvědomit si, že personální konzultant je někdo, kdo zastupuje klienta a hodnotí. Někteří uchazeči tento fakt nevědomky opomíjejí - přijdou se hlavně něco dozvědět o nabízené pracovní pozici a podcení například reprezentativní oblečení a úpravu zevnějšku nebo úroveň vystupování, na kterou by pečlivě dbali při jednání s budoucím zaměstnavatelem.

Důležité je dodržovat dohodu s konzultantem, termíny, být dochvilný. Na místě je vstřícný postoj k nutným požadavkům výběrového řízení, jako je několik kol pohovorů nebo absolvování psychologických testů. Při pohovoru doporučuji přiměřenou sdílnost, převážně pozitivní ladění a aktivní kladení otázek. Kontakt by měl být však přirozený, pozor na nadměrnou stylizaci! Konzultant je na druhou stranu ale také poradce, zdroj klíčových informací o klientovi. Záleží na každém zájemci o práci, do jaké míry z této konzultantovy druhé role dokáže výhodně čerpat.



Jaké výhody má spolupráce s odborníky na personalistiku pro zaměstnavatele?



Spolupráce s profesionální personální společností především šetří čas, který by mu zabralo třídění životopisů a vedení osobních pohovorů s kandidáty. Místo dlouhých hodin strávených s neodpovídajícími uchazeči se setká pouze s okruhem těch, kteří jsou poradcem vybráni jako nejvhodnější. Nadto většina zaměstnavatelů vítá i poradenský hlas ve finálním kole výběru a nezaujatý pohled zvenčí. Podmínkou úspěšné spolupráce je však odborná připravenost konzultantů, velmi dobrá znalost klienta, pracovního prostředí, firemní kultury a přesné porozumění popisu pozice.