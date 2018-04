Personální poradna

Zcela vám schvaluji, že se touto otázkou zabýváte již nyní. Po ukončení studia byste totiž mohl zjistit, že už je poněkud pozdě. V první řadě se samozřejmě soustřeďte na to, abyste byl úspěšným studentem. Mnohé advokátní kanceláře chtějí znát konkrétní studijní výsledky a dožadují se i ukázky vašeho indexu nebo referencí od vyučujících.

Dále je nezbytné zvládnout velmi dobře minimálně jeden cizí jazyk, a to na takové úrovni, abyste byl schopen ho aktivně užívat při práci. Pokuste se dostat na stáž (pracovní nebo studijní) do zahraničí, kde své jazykové znalosti můžete zdokonalit, a navíc získáte i další cenné zkušenosti. Ideální je, pokud už během studia můžete pracovat v oboru ­ stačí několik hodin týdně. Kromě pracovních zkušeností vám to umožní získat i přehled o tom, jaké jsou možnosti na trhu i co vám vyhovuje. Potenciální zaměstnavatel dá přednost někomu, kdo je aktivní a zvládá více věcí najednou.