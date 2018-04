Pes šéfy miluje. Kočka na ně kašle

Zaměstnanci mají se zvířaty společného víc, než si připouštějí. Stačí je na pracovišti chvíli pozorovat - jako když při návštěvě zoo okukujeme tvory za mřížemi. Co člověk, to jiné chování. A hlavně přístup k práci.

Jací jsou zaměstnanci

Dívat se v zoologické zahradě delší dobu na lenochoda je docela nuda. Než ten udělá jeden pohyb... Stejně tak zaměstnanci-lenochodovi chvíli trvá, než se odhodlá k dílu. Daleko zábavnější jsou v zoo opice. Často něco kutí, hrají si. Po návštěvnících plivají a házejí na ně přes mříže odpadky. A jaký virvál dokážou ztropit, když se jim něco nelíbí! No, ani se zaměstnancem-opicí nemají šéfové vždycky lehké pořízení.

Přirovnat jednání zaměstnanců k chování zvířat není žádná novinka. Ve vážném duchu posloužila zvířecí říše jako inspirace i v psychologii práce. Například Němec Hainz Leymann (1932-1999) se během své praxe lékaře a psychologa věnoval hlavně pacientům, kteří měli problémy na pracovišti. V komunikaci, ve vztazích. V případech psychicky terorizovaných zaměstnanců Leymann popsal, že se k nim kolegové chovali způsobem útočící smečky. Tak jako by vlci hájili své teritorium před vetřelcem. Podle nedávného průzkumu společnosti Aisa se většina českých zaměstnanců v práci chová jako takzvaní usedlíci. To by odpovídalo lenochodově aktivitě. Myslíte si, že je to jinak?

S kým kamarádí opice a má pes šanci na kariéru?

S kým a jak vychází opice: Přátelskou opici mají rádi všichni. Vztahy se vyhrocují snad jen mezi ní a lenochodem, protože opice ho jako jedna z mála umí trefně a před šéfy usvědčit z lenosti. Pes jí závidí její kreativitu.



Co by měl vědět šéf: Když se opici nedostává odezvy na její nápady a práci, zahořkne. Nepoleví sice v práci, to je pod její úroveň, ale začne být drzá. Když šéf nebude brát její jízlivosti vážně, bude se velmi divit, proč dala výpověď. Opice je jako dobrý psycholog oporou šéfa, který neumí jednat s lidmi.



Kariéra: Opice se rychle učí, a má-li možnost, stoupá vzhůru. Umí lidi nadchnout. Kritizuje, ale také chválí. V lidech se vyzná, daří se jí předvídat jejich reakce. Pokud nešaškuje příliš, stane se díky těmto schopnostem respektovaným a oblíbeným šéfem.



Varování: Nebuďte tak hubatí! Když bude mít šéf pocit, že se mu příliš vymykáte, zle na to doplatíte.

Nezávislá KOČKA

S kým a jak vychází kočka: Kočka se přátelí s oslem a opicí. Je jim prospěšná - osel si uvědomí, že nemusí dělat všechno sám, a opice vedle ní tolik neprožívá vztahy na pracovišti. Kdo kočku vůbec nezajímá, je lenochod. Psem lehce pohrdá kvůli jeho slepé oddanosti a ten na ni vrčí, protože jí závidí samostatnost. Přátelský respekt panuje mezi kočkou a sovou.



Co by měl vědět šéf: Kočku si šéf či firma jen tak nezískají. Ale bude-li respektována, dá zaměstnavateli vše ze své píle a pečlivosti. Zvlášť, je-li dobře finančně odměněna.



Kariéra: Kočka divoká se dokáže vyšplhat po kariérním žebříčku velice rychle. Je pracovitá a dravá. Jako individualistka se nezdržuje soucitem se slabšími. Soustředí se na cíl a jde tvrdě za ním. Pokud po kariéře prahne kočka domácí, volí cestu zalíbení a tulí se k vlivným lidem. Pak už záleží na nich.

Varování: Nedávejte tolik najevo, že vám je všechno jedno. Zaměstnavatel by mohl pochybovat o vaší loajalitě.

Houževnatý OSEL

S kým a jak vychází osel: Osel bytostně nesnáší lenochoda. Sice si s ním popovídá, ale rád ho nemá. Kočka se sovou mu připadají zvláštní. Spřízněnou duši nalézá v psovi, kamarádku v opici.



Co by měl vědět šéf: Všichni říkají, že mají hodně práce. Ale jen oslovi to může šéf opravdu věřit. A zvážit, jestli toho osel nedělá moc. Jinak se šéf může setkat se dvěma problémy. Buď se osel naštve a složí v krizové situaci ruce do klína, nebo bude dlouho zatvrzele mlčet, dřít a pak z firmy rychle odejde.



Kariéra: Osel není určen ke strmému postupu v kariéře. Buduje si pozici postupně. Tím silnější a jistější je pak na vrcholu, protože už toho má mnoho za sebou.



Varování: Nemáte jen povinnosti. Hlaste se o svá práva, pokud někdo zneužívá vaší dobroty. To, že se urazíte, ostatní akorát popudí. Mluvte otevřeně o tom, co vás štve, ještě dřív, než přestanete mít chuť vůbec něco řešit.

Oddaný PES

S kým a jak vychází pes: Pes má velmi rád osla. Kočičí prskání nesnáší. Ale když je z práce či z chování nadřízených hodně frustrovaný, nejraději by byl právě kočkou nebo sovou. Opice ho dokáže rozesmát, vedle ní má pocit, že psí služba není tak těžká.



Co by měl vědět šéf: Pokud šéf nechce, aby za ním pes chodil s každou hloupostí, měl by mu dodat sebevědomí. Nestojí to tolik, stačí jen pochválit, povzbudit úsměvem. Pokud v krizi hledá šéf někoho věrného, může se obrátit právě na psa.



Kariéra: Raketový vzestup v kariéře zažije málokterý pes. Obvykle mu k postupu pomůže ten, jemuž věrně sloužil. Na nejvyšší post se dostane jen ten pes, který „zvlčí“ - naučí se samostatnosti, přestane mu záležet na chvále druhých.



Varování: Neposlouchejte šéfa tak slepě, můžete naletět. Vždyť i on se někdy může mýlit. Nepřehánějte to s oddaností, jinak si vás okolí přestane vážit.

Moudrá SOVA

S kým a jak vychází sova: Sova vychází prakticky se všemi. Moudře mávne křídlem nad jízlivostí opice či pohodlností lenochoda. Pokud zaměstnanci hledají radu či objektivní pohled na věc, obracejí se právě na sovu. Jestliže se však sova jako moudrá jenom tváří, dokáže je svým „všeználkovstvím“ pěkně štvát.



Co by měl vědět šéf: Skutečně moudrá sova je šéfova opora. Staví-li se někdo na zadní a šéf neví, proč to dělá, měl by hledat zasvěcení do situace právě u sovy. Je totiž dobrým a nezaujatým pozorovatelem.



Kariéra: Sova si je jistá sama sebou. Málokdo pochybuje o jejích schopnostech. Umí dobře maskovat svou nevědomost i slabiny. Okolí často neví, co si o ní má myslet. I přes tuto nevyzpytatelnost sova dosahuje postavení, po kterém touží.



Varování: Netvařte se stále jako dokonalost sama. Ostatní vás budou mít plné zuby - včetně vašeho šéfa. Nelpěte příliš na zaběhnutých pravidlech - i ta se mohou někdy změnit.

Rozvážný LENOCHOD

S kým a jak vychází lenochod: Lenochod by se velmi rád kamarádil se všemi svými kolegy.



Činorodé opici, oslovi a psovi ale leze na nervy svou leností. Většinu práce za něj totiž udělají právě oni. Sova s kočkou si ho všímají jen málokdy.



Co by měl vědět šéf: Dopřeje-li šéf lenochodovi klid, bude mu za dvacet let gratulovat k titulu nejvěrnějšího zaměstnance ve firmě. Za ty roky se vedle lenochoda vystřídá řada pilných lidí, které rozčiloval tak, že firmu opustili. Zatímco lenochod nedělal nic, zaměstnavatel přišel o schopné pracanty.



Kariéra: Lenochod vše zařídí tak, aby to fungovalo i bez něj. Často k tomu okolí svým postojem i donutí. Rád si s kolegy povídá, raději však o životě než o práci. Lenochod se udrží na vedoucí pozici tam, kde jsou pilní a odpovědní zaměstnanci. Varování: Lenochod by se měl přece jen více snažit. Kupa nevyřešených problémů po čase naroste do neúnosných rozměrů, a to už zavání průšvihem.