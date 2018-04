Pěstujte koníčky, šetřete na způsobu nakupování

Místo k moři letecky se chystají autem na Lipno

Letos Marii s Vladimírem čekají o něco vyšší náklady než obvykle. Plánují vyměnit dveře a možná i částečně zateplí dům. Budou tedy pravděpodobně muset slevit z nároků na dovolenou. "Zatím jsme létali většinou ke Středozemnímu moři, díky seniorské slevě a pobytu mimo hlavní sezonu nám na 14 dní v tříhvězdičkovém hotelu s polopenzí stačilo vždy tak 18 000 korun," říká Vladimír Šrámek. "Letos se asi smíříme i s kratším zájezdem autobusem, nebo pojedeme na Lipno. Máme to blízko a může s námi i náš pes." Uvažují, že by letos dali na dovolenou 15 tisíc korun.

Předplatné je levnější

Téměř 700 korun za rok by ušetřili, kdyby si místo denního kupování novin pořídili předplatné. Pan Šrámek se však závazku brání. "Cítím se takhle daleko svobodnější, stejně každé ráno chodím pro čerstvé pečivo. A navíc, když nemám náladu, noviny prostě nekoupím," vysvětluje, proč ho úspora formou předplatného nezaujala.

manželé šrámkovi Vladimír Šrámek, 64 let

– v důchodu, dříve pracoval jako správce budov

Marie Šrámková, 61 roků

– v důchodu, dříve pracovala ve mzdové účtárně

– přivydělává si na brigádě jako prodavačka obuvi

další člen domácnosti:

pes Gio

Kam jdou peníze:

Pan Šrámek rád jezdí na kole po okolí, udrží si kondičku a nic ho to nestojí. Koníčkem manželky je zahrádka, náklady nijak vysoké, pytlík travního semene jednou za dva roky nestojí za řeč. Zdraví utužují pravidelnými procházkami se psem. Měsíčně ušetří 1 689 korun

Nakupují pravidelně, obchody střídají



Každou sobotu brzy ráno vyrážejí na nákup potravin do okolních supermarketů. Nemají žádný oblíbený, obchodní centra střídají. Ať už je to Globus, Tesco, Kaufland, Terno nebo Interspar. Neradi jezdí jen do Hypernovy, protože tam mají časově omezené parkování a Šrámkovi chtějí nakupovat v klidu, nehoněni časem.

"Letáky vyhazuji hned do odpadu, nečteme je," prohlásil rezolutně Vladimír. Přesto se při nákupech řídí cenou. Seznam v ruce nemají, ale zato v hlavě jasnou představu, co budou kupovat. Vždy si před odjezdem proberou, co budou v příštím týdnu vařit, a podle toho nakoupí. Přestože bydlí blízko hranic, do ciziny je to za nákupy neláká. "Už toho moc nepotřebujeme a benzin by nás vyšel dráž než sleva," vysvětluje pan Šrámek. Nevyhovují jim ani nákupy na internetu. Z toho mají obavu, nechtějí nikde uvádět osobní údaje.

Drahé spojení se světem

Vladimír rád brouzdá po internetu. Měsíčně za telefon s připojením zaplatí u O 2 950 korun. "Sleduji nabídky, a až bude něco zajímavého, třeba jen internet bez pevné za 500, jdu do toho," svěřuje se. Pak ušetří přibližně 400 korun měsíčně. Mobil Vladimír odmítá, prý se bez něj obejde. Jeho žena využívá mobilní tarif O 2 se slevou pro seniory. Za 190 korun měsíčně má 40 volných minut volání a víkendy neomezeně. Může pak s dcerou mluvit klidně i hodiny. "Dříve jsem platila téměř 400 měsíčně, zdálo se mi to hodně, a tak jsem si sama našla tuhle nabídku," dodává Marie.

Auto už vyměnili

Pokud potřebují někam dojet, využívají seniorských jízdenek na městskou dopravu. "Před třemi roky jsme prodali naše auto a koupili si starší s menším obsahem, abychom se dostali do nižší kategorie povinného ručení," říká Vladimír.

Účet rodiny za co částka ročně

(v korunách) potraviny 96 000 drogerie 6 000 dárky 5 000 pošta 100 jídlo v restauraci 1 500 oblečení a obuv 3 000 telefon a internet 11 400 mobil 2 280 noviny 3 700 knihy 500 spotřebiče do domácnosti 2 500 krmivo pro psa 600 služby (kadeřnictví, kosmetika) 1 000 dovolená 18 000 auto 7 100 MHD (autobus) 5 720 celkem ročně 164 400 celkem měsíčně 13 704

Expertka radí Šrámkovým

Ani v důchodu by se člověk neměl vzdávat koníčků, radí Ivana Picková. Manželé by se mohli zajímat třeba o seniorskou slevu do divadla. Také pořadatelé výstav vyhlašují někdy den, kdy je volný vstup.

Vybírejte obchod podle cen

Pokud nezatratíte úplně letáky a prohlédnete si slevové akce dopředu, můžete zajet rovnou do obchodu, kde mají potřebné zboží levnější. Orientujte se podle jednotkových cen a kupujte spíš větší balení. Protože denně vaříte, určitě není problém ho spotřebovat.