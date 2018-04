Pět kroků k penězům z Evropy

1. Najděte správnou dotaci

Jestli na váš projekt můžete získat nějakou dotaci, zjistíte na internetu. Zkusit to můžete například na serverech www.dotaceonline.cz nebo www.edotace.cz. Počítejte s tím, že budete zadávat informace týkající se vaší firmy i projektu, jako je obor, ve kterém podnikáte, zaměření projektu, někdy i počet zaměstnanců a obrat. Dbejte na to, aby dotace byla aktuální. Programů jsou řádově stovky, ale peníze se z nich uvolňují postupně v takzvaných výzvách.

2. Rozhodněte se, zda chcete agenturu

Pokud se vám na vlastní pěst nedaří najít odpovídající dotaci, raději se rovnou obraťte na některou z poradenských agentur, které se v této oblasti pohybují. Za služby sice budete muset zaplatit, ale agentura vám nejen najde vhodný projekt, ale sepíše za vás i žádost o peníze, která je pro získání peněz klíčová.

Obrátit se můžete i na banku. Vyhledání vhodného dotačního programu nabízejí banky zdarma. Poštovní spořitelna dokonce na svých internetových stránkách zprovoznila on-line Dotační servis. Nemusíte ani chodit na pobočku, stačí vyplnit jednostránkový dotazník a banka jej do sedmi dnů vyhodnotí.

Jakmile byste však od banky chtěli pomoct také se zpracováním žádosti, většinou vás předá partnerské agentuře a placení se nevyhnete. Mnohdy mají banky vlastní poradenská centra, například Česká spořitelna.

3. Sežeňte předem peníze

Při podpisu smlouvy o dotaci musíte prokázat, že máte prostředky na to, abyste projekt mohli realizovat, a to buď výpisem z účtu, nebo úvěrovou smlouvou – stačí i příslib úvěru. Nefunguje to totiž tak, že byste peníze z Unie dostali předem. Nejprve vše zaplatíte ze svého, až pak vám pošlou dotaci.

Navíc prakticky nikdy nezískáte dotaci na plnou cenu projektu, maximum je až 60 procent podle velikosti firmy. To znamená, že když koupíte pracovní stroj za 10 milionů, dotace bude nejvýše 6 milionů.

Specializované úvěry k dotacím nabízí téměř každá banka. Pokud s některou z nich chcete začít jednat o financování, musíte s sebou donést podklady k projektu i ty, které se týkají vašeho podnikání, jako je například výpis z obchodního rejstříku nebo daňové přiznání. Měli byste mít také jasno v tom, kolik peněz potřebujete, na jak dlouho a jak chcete úvěr splácet – dotace se obvykle bere jako mimořádná splátka.

Pokud jste rozhodnuti projekt uskutečnit bez ohledu na to, jestli dotaci získáte, můžete s ním začít hned po podání žádosti o dotaci. Jinak počkejte, jestli od Unie něco dostanete. Nemělo by to trvat déle než 3 až 4 měsíce od podání žádosti.

4. Vypracujte projekt a včas podejte žádost

S projektem žádost o dotace stojí i padá. Je důležité ho napsat s ohledem na cíle dotačního programu a vyzdvihnout v něm bodovaná místa. Která to jsou, je uvedeno v podmínkách programů. Uvědomte si, že hodnotitelé dostanou do ruky třeba až stovky formulářů, a pište proto stručně, přesto konkrétně a věcně.

Někde se podává jen žádost, ale třeba v oblíbeném programu Podnikání a inovace jde o dvoukolový proces. V prvním kole se jen zaregistrujete, až vás schválí jako žadatele, pošlete další podrobnosti. Žádosti se nejčastěji podávají elektronicky a vyplatí se nenechávat to na poslední chvíli, kdy může být e-mail zahlcený a vám se nemusí podařit podklady poslat včas.

5. Dodržujte pravidla Unie

Vyplacením dotace celý proces nekončí. Nemůžete projekt zrušit měsíc potom, kdy na něj dostanete peníze, většinou musí fungovat alespoň 2,3 roku nebo 5 let.

Například Bořivoj Damborský, který má s dotací osobní zkušenost a kterému Unie přispěla na výstavbu penzionu v Čejkovicích, musel 5 let dodržet stanovený počet pevných lůžek a počet nově vzniklých pracovních míst.

Kontakty, které by se mohly hodit

Obchodní kontakty Administrativní registr ekonomických subjektů

info.mfcr.cz/ares/ares.html Informace o podnicích

www.kompass.cz Obchodní rejstřík

www.obchodnirejstrik.cz Registr živnostenského podnikání

www.rzp.cz Živnostenský rejstřík

www.zivnostensky-rejstrik.cz

Legislativa Zákony on-line

www.zakony-online.cz Vzory smluv

www.vzory.cz Oficiální server českého soudnictví

www.justice.cz

Evropská unie Cla a daně v EU

ec.europa.eu/taxation_customs/dds/home_cs.htm EIC v ČR (celoevropská síť – podpůrné služby a informace pro rozvoj podnikání)

www.enterprise-europenetwork.cz Evropský sociální fond

www.esfcr.cz Portál Evropské unie

europa.eu/index_cs.htm Přehled grantů Evropské unie

ec.europa.eu/grants/index_en.htm Zastoupení Evropské komise v ČR

ec.europa.eu/ceskarepublika/index_cs.htm

Podnikání a instituce Agentura pro rozvoj podnikání

www.narp.cz CzechInvest (agentura pro podporu podnikání a investic, zprostředkovává přístup k dotacím ze strukturálních fondů EU a státního rozpočtu)

www.czechinvest.org CzechTrade (agentura na podporu obchodu)

www.czechtrade.cz Česká rozvojová agentura

www.rozvojovestredisko.cz/ Seznam finančních úřadů

www.statnisprava.cz/rstsp/ciselniky.nsf/i/d0027 Hospodářská komora ČR

www.komora.cz Notářská komora ČR

www.nkcr.cz

Daně Česká daňová správa

www.cds.mfcr.cz/cps/rde/xchg/cds Daně 2010

www.dane2010.cz Daňová a celní unie

www.ec.europa.eu Daně a účetnictví

www.du.cz Daňové formuláře

www.adis.mfcr.cz/adis/jepo/menu_hlavni_ramce.htm Daňové zákony

www.jakpodnikat.cz/zakony-vyhlasky-pokynydanove.php Komora daňových poradců

www.kdpcr.cz Silniční daň

www.adis.mfcr.cz/adis/jepo/index.html

Instituce v ČR Adresáře úřadů v ČR

www.statnisprava.cz Česká národní banka

www.cnb.cz Česká obchodní inspekce

www.coi.cz/cs Česká správa sociálního zabezpečení

www.cssz.cz Český statistický úřad

www.czso.cz Český úřad zeměměřičský a katastrální

www.cuzk.cz Energetický regulační úřad

www.eru.cz Komise pro cenné papíry

www.sec.cz Národní bezpečnostní úřad

www.nbu.cz Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

www.compet.cz Úřad průmyslového vlastnictví

www.upv.cz Úřad vlády České republiky

www.vlada.cz

Podnikatelské informace Informační server iDNES.cz

www.ekonomika.idnes.cz

www.finance.idnes.cz FinExpert (portál o financích, informace z oblasti legislativy, bydlení, investic)

www.finexpert.cz Informační centrum pro podnikání (zákony, daně, finance)

www.podnikatel.cz Informační server pro malé a střední podniky

www.podnikinfo.eu Jednotný registrační formulář (nahrazuje různé typy formulářů, které podnikatel musel vyplnit před začátkem podnikání)

www.mpo.cz/dokument20082. html Měnové kurzy

www.euroekonom.cz/index.php Na volné noze (portál nezávislých profesionálů, živnostníků a podnikatelů)

www.navolnenoze.cz Oficiální portál pro obchod a exportéry

www.businessinfo.cz Poradenský server pro podporu malých a středních podnikatelů

www.podnikame.cz Poradna pro podnikatele a ostatní OSVČ

www.jakpodnikat.cz Průvodce živnostenským podnikáním

www.mpo.cz/dokument46364.html

Svazy, sdružení, asociace Asociace výzkumných organizací

www.avo.cz Svaz obchodu ČR

www.socr.cz Svaz průmyslu a obrany

www.spcr.cz