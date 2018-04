Pět kroků, jak být ve své profesi úspěšnější a vydělat více

Asi každý se alespoň jednou v životě viděl milionářem či úspěšným podnikatelem. Jenže jak na to? Pokud byste zašli za profesionálním koučem, určitě by vám řekl, že nic není nemožné. Hlavní myšlenkou profesionálního koučinku je však fakt, že pokud nevíte, kam kráčíte, žádná cesta vás tam nemůže dovést.

Ať už plánujete vybudování firmy, či dosažení velkých výdělků, jednotlivé cíle je nutné rozplánovat do několika kroků.

1. Stanovte si, co vlastně chcete dokázat

Jasná a přesně definovaná myšlenka a vize jsou základ. Zároveň je zapotřebí, abyste si zodpověděli následující otázku: Co všechno jste ochotni obětovat pro váš vysněný cíl po finanční stránce? Rovněž byste měli vědět, jaký styl či životní postoj k dosažení cíle zaujmete. Také si nezapomeňte najít takovou motivaci, při které si řeknete, co ještě dnes můžu udělat pro to, abych se svému cíli zase o kus přiblížil? Stejně tak funguje najít si věc, která motivaci posílí.

Nebojte se u svých snů omezení. Důležité je si uvědomit, že k jejich dosažení neexistují žádné limity. Ty si totiž vytváříte pouze vy sami ve svém vědomí a vždy jsou jen subjektivního charakteru.

2. Řekněte si, proč těch cílů chcete dosáhnout

Právě otázka „Proč?“ je jedním z nejdůležitějších a nejsilnějších hnacích motorů. Tento krok je spíše psychologickou hrou. Nezapomínejte totiž, že bez bolesti není výsledků a bez trochy utrpení není vítězství.

Pokud tedy chcete skutečně uspět a dosáhnout naplánovaného, upřímně si zodpovězte tyto otázky: Jaké finanční výsledky jste měli v minulosti? Jaké pocity ve vás vzbuzoval nedostatek peněz či nedobré finanční zázemí? Jaké myšlenky vás vedly k tomu, že jste se ve svých rozhodnutích a plánech drželi zpátky? V neposlední řadě si přiznejte, zda se náhodou neobáváte budoucnosti.

3. Velké zadání si rozdělte na menší úkoly

Třetí krok je prostor mezi tím, kde jste teď a kde chcete být. Znovu je nutné si položit několik otázek: Co konkrétně můžete udělat pro to, abyste se od tohoto okamžiku přiblížili ke svému cíli? Nezáleží přitom, jak velký ten úkol je, důležitý je význam. Ale hlavně se zeptejte, co můžete dělat, nebo jaké úkoly si můžete stanovit s pravidelnou platností.

Mějte na mysli, že každý cíl je dobré rozvrhnout do tří různých úkolů, které by se měly objevit ideálně ve vašich denních či týdenních plánech, následně měsíčních a také ročních.

Nenechte se otrávit tím, že se vaše cíle a sny zdají v daný moment nereálné. Protože když velké sousto rozložíte do menších úkolů a budete na nich postupně pracovat, sami uvidíte, jak dílčí složky pomalu vyplňují onen velký celek. Například pokud je vaším snem vydělat milion korun v horizontu pěti let, rozdělte si to na drobné úkoly podle toho, co můžete pro jejich získání udělat dnes, co za týden, měsíc, do konce roku a tak dále.

4. Průběžně bilancujte výsledky úkolů

To znamená, že byste si měli kontinuálně sepisovat dílčí výsledky a kontrolovat, zda je plníte včas. Ideální je sumarizovat úkoly po týdnu a následně dělat větší bilanci po každém měsíci a čtvrtletí.

5. Připomínejte si nastavení svého myšlení

Pokud se vám něco nedaří, změňte k dané věci svůj přístup. Jestliže to bude nezbytně nutné, dělejte to tak dlouho, než se podaří opět nastartovat váš plán a dosáhnout cíle.