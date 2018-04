Pět praktických rad, jak se vrátit ze zimní dovolené a nezbláznit se

Člověk tomu vždycky nemůže uvěřit: jeden den si užívá hor či exotického moře a druhý už sedí za pracovním stolem. "První část dovolené se vzpamatováváte z pracovní únavy, tu druhou už jste zase nervózní z toho, jak se návrat do práce rychle blíží,“ stěžuje si často řada zaměstnanců.

"Aby měla dovolená skutečně smysl, je důležité dodržet určitá pravidla nástupu do práce. Jinak byste mohli načerpanou energii neefektivně promrhat," říká psycholog Tomáš Vašák a přidává pět rad, které vám pomohou překonat toto rizikové období:

Obvyklou chybou bývá hektický nástup. Oznámíte předem, kdy se vracíte z dovolené. V ten den se pak na vás všichni sesypou a vy máte pocit, že to je hotový blázinec. Mnohem rozumnější je napsat do e-mailové automatické odpovědi v nepřítomnosti datum o den pozdější. Váš šéf a nejbližší kolegové budou samozřejmě vědět, že už jste v práci, ale ostatní počkají do dalšího dne.

První den ráno přijďte o něco dříve než ostatní. Pravděpodobně budete mít ve své e-mailové schránce hromadu nepřečtených zpráv. Neděste se jich. Nejprve vymažte ty nepotřebné. Pak seřaďte poštu podle odesílatelů, ať vidíte, jestli se něco nevyřešilo samo nebo nějak nezměnilo (například, že porada je tehdy a tehdy, přesunula se, zrušila...).

Potom reagujte na všechny e-maily, na které se dá odpovědět do minuty. Naplánujte si, kdy odpovíte na ty zprávy, jež vyžadují delší práci. Nakonec se pusťte do těch, které spěchají a budou potřebovat více úsilí.

Na první týden po dovolené si plánujte co nejméně jednání a schůzek. Nevíte, co všechno bude akutní. Naopak do plánu zařaďte co nejdříve setkání se šéfem a kolegy, abyste získali čerstvé informace.

Na poradách a schůzkách se nevrhejte do konfrontací a konfliktů, protože můžete vycházet z neaktuálních informací.

Najděte si čas povyprávět kolegům o dovolené a ukázat jim fotky, oživíte si tím vzpomínky. Neříkejte, jaká je to škoda, že dovolená už skončila. Prostě popisujte, co na ní bylo zajímavé. V prvním případě totiž mluvíte o ztrátě, kdežto v druhém o zisku.