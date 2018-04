Pět pravidel manažerů na startu

Je to často lepší přístup, než se hned tvářit jako manažer-profesionál.

Promyslete si podmínky

Nikdo po vás nemůže chtít, abyste přijali řídicí funkci a odpovědnost za lidi, aniž by se změnily vaše pracovní podmínky. Povýšení by proto měl provázet dodatek k vaší pracovní smlouvě, kde budou nově vymezeny vaše úkoly.

Před přijetím nabídky mluvte o penězích a zaměstnaneckých výhodách. Vedoucí pracovníci si mohou obvykle říci o jiný druh benefitů, než mají běžní pracovníci – služební mobil, notebook a podobně. Ty, o které sami požádáte, by měly být určeny ke zkvalitnění vaší práce, ne k soukromým požitkům.

Nepodceňte time management

Noví šéfové musejí hospodařit s časem mnohem pozorněji, než byli dosud zvyklí. Vyjasněte si se svými nadřízenými úkoly, které vás v nadcházejícím období čekají, a stanovte si priority. U všech méně podstatných úkolů zvažte, zda je můžete přenést na podřízené. Šéf, který toho chce udělat co nejvíc sám, se obvykle nestíhá dostatečně věnovat lidem. Pro tým – a nakonec i pro jeho kariéru – to může mít horší následky, než kdyby nedělal nic.

Nenastupujte od příštího pondělí

Pokud nemáte s vedením lidí zkušenosti, neslibujte, že budete pracovat jako manažer od příštího týdne. Stejně jako si můžete nechat čas na rozmyšlenou mezi nabídkou pozice a jejím přijetím, požádejte o čas mezi jejím přijetím a nástupem. Jestliže jste byli na vedoucí pozici vybráni, neměly by hrát roli dny, ale podle typu firmy spíše týdny či měsíce.

Požádejte vedení, aby vás pro začátek poslalo na kvalitní manažerský kurz, a proberte možnosti dalšího vzdělávání v průběhu práce.

Dobrý šéf si nechá poradit

Pro první měsíce si najděte rádce, na kterého se můžete spolehnout. Pokud se váš předchůdce rozešel s firmou v dobrém, neostýchejte se ho zeptat, jaký je jeho názor na zaměstnance, co je největší problém oddělení. Nebojte se čerpat zkušenosti také od podřízených. Jestliže se před nimi budete tvářit, že všechno víte, vaší autoritě to nepomůže.

Ujasněte si, co chtějí nadřízení

Chtějte vědět, kam máte své oddělení dovést, co je cílem změny ve vedení. Zeptejte se nadřízených, co od vás očekávají – rychlé zlepšení výsledků, stabilizaci týmu nebo třeba organizační změny? Zjistěte, podle čeho vás budou jako manažera hodnotit. V souladu s těmito cíli si připravte plán na první období – například tři měsíce, šest měsíců či jeden rok.