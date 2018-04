Pět pravidel společného zdanění

Prý budeme platit nižší daně, ale zase nám vezmou společné zdanění. To už neušetříme? Mnoho podobných dotazů dochází do redakce už od doby, kdy jsme začali o reformě psát. Jak to tedy je?

Daňová reforma skutečně společné zdanění manželů ruší, ale za loňský rok ho ještě využít můžete. Později už nebude společné zdanění potřeba – nebude několik daňových pásem, takže by nepřineslo žádný efekt.

1. Láska nestačí, musíte být manželé

První podmínkou pro možnost společného zdanění je manželství. Přitom vůbec nevadí, že jste sňatek uzavřeli třeba 31. prosince 2007. Navíc je třeba, abyste vedli společnou domácnost. Nemusíte mít ale nutně oba stejné trvalé bydliště.

Tip: Společně danit nemůžete, když jste se během roku 2007 rozvedli. A dokonce ani když manželství trvalo do 31. 12. 2007 a počátkem letošního roku, ale ještě před podáním daňového přiznání skončilo rozvodem. Pokud však máte stanovené konečné rozvodové stání na 1. dubna a stihnete podat daňové přiznání do konce března, společného zdanění ještě využít můžete.

2. Podmínkou je dítě

Ve společné domácnosti s vámi musí žít dítě, které živíte. Vyživované dítě je i student do 26 let. Pro splnění podmínky přitom není důležité, zda se dítě narodilo třeba až na konci roku 2007, nebo dosáhlo zletilosti či přestalo studovat například v červnu.

Tip: Společné zdanění můžete využít, i když vaše dítě studuje a přes týden bydlí na koleji.

3. Vyplatí se tam, kde jsou rozdílné příjmy

Na společném zdanění vydělají hlavně rodiny s dětmi, ve kterých má jeden z manželů vysoké příjmy a druhý nízké nebo nejlépe žádné. Výpočet daně za rok 2007 je totiž vstřícnější, když se daní dvě menší částky, než když se daň počítá z jednoho původně vysokého příjmu. Pokud si ještě nejste jisti, zda společně ušetříte, porovnejte si své příjmy podle tabulky, případně využijte kalkulačku na straně E2.

Tip: Dobře si to však spočítejte, abyste úsporou na daních nezvýšili své čisté příjmy natolik, že přijdete třeba o přídavky na děti.

4.Dávky ani důchody se nedaní

Zaměstnanci i podnikatelé počítají daně z příjmů v roce 2007. Ale co do tiskopisu vyplní žena, která má jen rodičovský příspěvek? Nechá jednoduše kolonku „příjem“ prázdnou, protože veškeré dávky státní sociální podpory, mezi něž rodičovský příspěvek patří, se nedaní.

Daně nebudete platit ani z případné nemocenské, stipendia, invalidního a starobního důchodu, důchodu pro bezmocnost, dávek a služeb sociální péče, státních příspěvků na penzijní připojištění a stavební spoření. Stejně tak alimenty na děti nejsou zdanitelný příjem.

Tip: Když jeden z manželů nemá vlastní příjmy vyšší než 38 040 korun za rok, může si na něj druhý uplatnit roční slevu na dani 4 200 korun.

5. Přiznání musíte podat v jednom termínu

Nezapomeňte, že budete potřebovat dva formuláře s Přílohou 5. Musíte totiž vyplnit každý svůj, a to i v případě, že jeden z vás je v domácnosti či zaměstnaný, takže by jinak daňové přiznání vůbec nepodával.

Nejprve si shromážděte doklady, které budete pro vyplňování okének potřebovat nebo je budete k formuláři přikládat. Určitě se neobejdete bez potvrzení o příjmech vás obou, která dostanete od zaměstnavatele. Pokud je vaše dítě starší než 18 let, budete potřebovat potvrzení o jeho studiu.

Připravte si i dokumenty, které vám poslali z bank a pojišťoven, pokud máte životní pojistku, penzijní připojištění nebo platíte úroky z úvěru na bydlení. Formulář získáte na finančním úřadě, najdete ho i na internetu, například na stránkách www.mfcr.cz.

A kam potom musíte vyplněné daňové přiznání dodat?

Na finanční úřad podle místa trvalého bydliště nejpozději do 31. března 2008. Pokud má každý z manželů jiné trvalé bydliště, podává každý přiznání „svému“ finančnímu úřadu. Jejich seznam najdete na stránkách www.financni-urad.info.

Tip: Pokud za vás řeší přiznání daňový poradce, termín kdy musíte formulář na úřad doručit se posune na 30. červen. Při společném zdanění oba musíte svá přiznání podat ve stejném termínu, buď v březnu, nebo v červnu – není ale třeba, abyste šli na úřad oba najednou, ve stejný den a stejnou hodinu.

DAŇOVÉ FORMULÁŘE ON-LINE

