Pět rad, jak přežít práci v open space kanceláři

Zaměstnavatelé často hovoří o tom, že práce v open space podporuje týmového ducha a zlepšuje spolupráci. Téměř vůbec nezmiňují další přednost - tedy pro ně - lepší možnost kontroly zaměstnanců.

Má to i ekonomické výhody: "Zatímco u menších uzavřených kanceláří se na osobu počítá se zhruba 12 m2 podlahové plochy, u otevřených jen s osmi, což znamená značnou úsporu na nájmu i investicích do stavebních úprav,“ říká Radovan Muška, odborný poradce v oblasti kancelářských prostor. To jsou ostatně také hlavní důvody, které vedly k experimentování s tímto typem uspořádání kanceláří na začátku 20. století.

1. Pozor na soukromé či příliš hlasité telefonáty

Zaměstnanci v open space kancelářích si často stěžují na ztrátu soukromí. Jak si je udržet? Budete-li si chtít vyřídit soukromý telefonát nebo důvěrně pohovořit s kolegou či s kolegyní, nedělejte to v open space. I když se může zdát, že ostatní soustředěně pracují a hovoru nenaslouchají, je zdokumentováno, že soukromé rozhovory přitahují pozornost a že je velmi obtížné je neposlouchat. Největšími magnety pozornosti jsou slova peníze a sex a dále jména konkrétních osob. I když se budete snažit mluvit tiše, je pravděpodobné, že se vaše soukromé informace dostanou i k dalším lidem.

Telefonáty jako takové jsou tématem samy o sobě. V tiché kanceláři se bude jako hlasitý jevit i normální hovor. Snažte se proto svůj hlas při telefonování tlumit. Druhá strana vás uslyší stejně dobře a vaši kolegové se budou moci soustředit na práci.

2. Svůj pracovní kout si "zabydlete"

Open space kanceláře často působí neosobním dojmem. Proto, máte-li možnost, pokuste se svou část stolu trochu zabydlet. Budete se v práci hned cítit lépe a vaše předměty zároveň vymezí prostředí, které patří jen vám. Oblíbené bývají rostliny či obrázky. Výběr dekoračních předmětů však pečlivě zvažte. Pravě ty totiž dotvářejí dojem, který děláte na své spolupracovníky. Pozor tedy na talismany v podobě plyšových zvířat nebo hrnečky s oplzlými nápisy.

3. Dejte pozor na šíření bacilů

Jak vyplývá z jedné australské studie, 90 procent zaměstnanců, kteří pracovali v otevřené kanceláři, pozorovalo, že má negativní vliv na jejich zdravotní stav a psychickou pohodu. Nejčastěji zmiňovali rychlé šíření nachlazení. Hlavně v kancelářích, kde více zaměstnanců sdílí počítače, se doporučuje každé ráno otřít klávesnici antiseptickým roztokem. To může výrazně snížit riziko nákazy. Bakterie se mohou šířit i tam, kde jsou sice prostory rozděleny na jednotlivé kanceláře, ale jsou propojeny vzduchotechnikou.

4. Do uší si pouštějte jen klidnou hudbu

Některé studie uvádějí, že v open space kancelářích mají zaměstnanci problém s koncentrací. Stěžují si, že se nemohou soustředit. Pokud máte nějaký důležitý úkol, který vyžaduje větší míru soustředěnosti, použijte sluchátka, do nichž si pustíte meditační hudbu. Budete-li poslouchat normální hudbu, její slova budou vázat část vaší pozornosti.

5. Neobtěžujte kolegy zvoněním telefonu ani vůní jídla

Snažte se mít pod kontrolou sílu svého hlasu. Příliš bujaré pokřikování na kolegy bude ostatní obtěžovat. Utlumte zvonění svého telefonu. Veselé melodie z dětských filmů vyhrávající na celou kancelář ve chvíli, kdy jste na toaletě nebo jste si odskočili do kuchyňky, budou zpočátku úsměvným prohřeškem. Když se však budou opakovat, ostatní z nich budou šílet. Pokud potřebujete něco projednat se svým kolegou, při rozhovoru seďte, budete tak rušit ostatní méně, než kdybyste stáli.