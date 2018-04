Pět rad, jak si říct o první plat

Tak jaký si představujete plat? Zákonitá otázka každého pohovoru, přesto je odpověď na ni často rozpačitá a nejistá. Zaměstnavatelé se momentálně o čerstvé absolventy neperou a nabídka převyšuje poptávku, tak se raději na svůj první rozhovor o platu dobře připravte.

1. Poraďte se v agentuře

Než se pustíte do platového vyjednávání, je potřeba získat maximum informací o tom, jak jsou na podobné pozici placeni jiní.

Může se hodit Na srovnání platů se podívejte na www.jobdnes.cz.

Zdrojů je několik: platové průzkumy, porada v personální agentuře, inzeráty s nabídkou podobných pozic, kamarádi a známí, výdělek na brigádách při studiu.

2. Nezapomeňte, že toho zatím moc neumíte a doba je zlá

Před vyřknutím částky, na kterou byste chtěli dosáhnout, zvažte, co všechno můžete nabídnout, ale také, jaké jsou vaše rezervy. Podle ředitelky personální společnosti Mercury Group Alice Hamidové je velmi příjemné jednat s absolventy, kteří jsou si vědomi toho, že zatím nic neumějí.

"Na začátku profesní dráhy je dost často jedinou schopností absolventů docházet do kanceláře, zvyknout si na režim a učit se. Takže je vhodné přijmout nabídku, která je u daného zaměstnavatele obvyklá, a být vděčný za možnost něčemu se naučit. A ještě za úplatu," doplňuje Hamidová. To potvrzuje i Mikuláš Procházka z poradenské společnosti Grafton.

tip Při vyjednávání zvažte, zda máte šanci získat jinde vyšší plat. Pokud ano, můžete trvat na svém, pokud spíše ne, vezměte raději méně placenou práci, a sbírejte zkušenosti, než abyste skončili na pracáku.

"Obecně dnes na trhu bodují absolventi, kteří jsou ve svých požadavcích na nástupní plat spíš umírnění a flexibilní."

3. Argumentujte schopnostmi

Pokud se vám však zdá nabídnutý plat hodně nízký, vytáhněte všechny věcné a řádně podložené argumenty, které ho mohou zvednout. V případě, že se ucházíte o post obchodního zástupce, je to třeba vaše prázdninová brigáda ve stánku s pohlednicemi nebo četné zkušenosti s obchodováním na Aukru. Pomohou pracovní zkušenosti, třeba z částečného úvazku při škole.

"Z našich dlouholetých analýz vyplývá, že největší šanci na přijetí do firmy, rychlou adaptaci na pracovní prostředí i následný kariérový a tím imzdový růst mají absolventi, kteří spojí svůj osud s naší firmou v průběhu studia na dlouhodobých praxích," potvrzuje Tomáš Zámečník, zástupce personálního ředitele společnosti Metrostav.

tip Když nebude první plat podle vašich představ, zkuste získat mimoplatové výhody, které podpoří váš další kariérní růst, třeba stáž v zahraničí. Nebo jazykový či počítačový kurz.

Hodnotí se i zkušenosti ze zahraničí. "Absolvent zjistí, jak to chodí ve velkých zahraničních korporacích, a to je také výhodou, která zvyšuje jeho cenu na pracovním trhu," říká Barbora Tomšovská, ředitelka společnosti Touchdown.

4. Nebraňte se kompromisům

Kompromisy, to jsou krysy, zpívá se v jedné písničce skupiny Elán. Ale při vyjednávání o platu se vám mohou tyto "krysy" velmi hodit. Barbora Tomšovská ze společnosti Touchdown radí: "Neříkala bych natvrdo, toto je moje cena a pod to nepůjdu. V první řadě by mělo jít o to, zda vás práce zajímá. Pokud ano a máte co nabídnout zaměstnavateli, tak se snažte dosáhnout kompromisu tak, že přesvědčíte, že jste ten pravý a měli byste dostat vyšší plat."

tip Zvýšení platu po zkušební době si vyjednejte už při přijetí. Když to ale není ve firmě zvykem, zkuste se domluvit na jeho zvýšení až po splnění dohodnutých úkolů.

První šancí na zvýšení platu je konec zkušební doby. Uplyne dostatečný čas na to, aby i vedoucí zjistil, jakou jste pro tým posilou.

"Ve zkušební době zaměstnanec víc bere, než dává, zaškoluje se, není ještě zcela samostatný. Je to tedy i určitá investice ze strany zaměstnavatele. Když se ale uvede dobře, není problém mu plat mírně navýšit," říká Barbora Tomšovská.