Pět rad pro dobré investování

1. Zvažte rizika investice

Riziko, výnos a likvidita, tedy možnost přeměny investice na hotovost spolu úzce souvisejí. Investice, která nabízí vysoké zhodnocení, je zpravidla rizikovější než jiné méně výnosné. Pokud chcete více vydělat, musíte jít do většího rizika a počítat přitom s tím, že hodnota investice bude hodně kolísat, a někdy je vysoký zisk vykoupen dlouhou dobou uložení peněz. Za vysokou likviditu je třeba zpravidla oželet vyšší očekávaný výnos. To však nemusí platit vždy, například u investic do otevřených podílových fondů. Nezapomeňte na rizika vyplývající z kurzového vývoje měny vůči cizí měně, v níž se investice uskutečňuje. Rozhodně nevěřte nikomu, kdo tvrdí, že daná investice je bezriziková. Každá investice obsahuje jistou mírou rizika - chtějte ji tedy znát, abyste mohli s rizikem pracovat (snižovat ho). Nepodstupujte riziko, které vás bude nadměrně stresovat.

2. Rozložte peníze do dílčích investic

Uvažujete o investici do fondů. Naše specializovaná sekce o fondech vám jistě usnadní výběr.

Nedávejte „všechna vajíčka do jednoho košíku“, tedy všechny volné peníze do jedné investice. Diverzifikujte, tedy rozložte je mezi více dílčích investic, abyste v případě špatné volby o všechno najednou nepřišli. Je nezbytné rozložit peníze mezi takové produkty, jejichž výnosy spolu co nejméně souvisí, což znamená, že pokles hodnoty jedné části investice bude „vyvážen“ růstem jiného aktiva.

3. Nezapomeňte na faktor času

Každá investice má svůj časový horizont, který byste měli dodržovat. Pokud to neuděláte, zvyšujete riziko ztráty. Je tedy vhodné předem stanovit časový horizont, po který nebudete peníze potřebovat. Pokud si řeknete, že peníze chcete mít k dispozici určitě za tři roky, ale za jistých okolností je budete potřebovat již za pár měsíců, neměli byste je investovat třeba do akcií, kde je výnosnost dlouhodobá. Kolísání výnosu může způsobit prudké snížení hodnoty investovaných peněz a v případě, že je budete v té době právě nutně potřebovat, tak nejenže nezískáte, ale tratíte.

4. Rozlišujte mezi poradci a prodejci

Nedávejte na rady „poradců“, kteří se vám snaží vnutit jen jimi prodávané produkty. Jejich cílem není poskytnout vám co nejoptimálnější řešení. Jejich motivací je výše provize, kterou dostanou za produkt, který si koupíte, ačkoli ho nemusíte vůbec potřebovat, či je pro Vás dokonce nevhodný. Pokud se neorientujete v nabídce investičních možností, nechte si poradit od odborníků, kteří nejsou finančně závislí na tom, který produkt vám doporučí. Kvalitní poradce by vám měl otevřeně říci, jaká rizika jsou spojena s nabízenými investicemi.

5. Co se hodí pro jiného, pro vás vhodné být nemusí

Ne každá investice je výhodná právě pro vás. Při výběru berte v úvahu svůj vztah k riziku, věk, finanční cíle, časové možnosti. Pokud však nejste zběhlí v oblasti investování, nechte si poradit od odborníků.