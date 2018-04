Pět rad pro podnikatele: na co nezapomenout v daňovém přiznání

1. Do výdajů už nedávejte pojistné

Hledali jste marně na daňovém přiznání kolonku, kam vyplníte částku za zaplacené sociální a zdravotní pojištění? Ona už tam letos není. Pojistné se totiž z daní nově za rok 2008 neodečítá a neuvádíte ho ani do výdajů z podnikání.

Co s přeplatkem? Pokud jste si za rok 2007 přeplatili pojistné a peníze dostali od sociálky či zdravotní pojišťovny vyplacené, musíte přeplatek přidat k příjmům a částku zdanit.

2. Zjistěte, kolik můžete mít výdajů

Všichni, kdo vlastní živnostenský list, si mohou paušálně uplatnit 50 nebo 60 procent výdajů podle druhu živnosti. A to tak, že řemeslné živnosti 60 procent a všechny ostatní volné, vázané a koncesované 50 procent. Co je však podle zákona řemeslo? Švadlena? Kosmetička? Ne za vším hledejte logiku. Zatímco kosmetické služby se řadí k řemeslným živnostem, výroba oděvů je živnost volná.

Rozčlenění jednotlivých živností se od poloviny loňského roku změnilo. Příklady zařazení i s možnými paušály uvádíme v textu níže, kompletní výpis jednotlivých živností i s obsahovou náplní najdete zde www.mpo.cz/dokument48868.html. Novou řemeslnou živností je například montáž a oprava elektrických zařízení.

3. Zapomeňte na minimální daň

Jestliže jste si v roce 2008 podnikáním něco vydělali, ale vaše výdaje byly vzhledem k příjmům dost vysoké, nemusíte se už obávat minimálního daňového základu. Když vám vyjde daň nula, nebudete prostě platit nic.

4. Nevíte si rady? Zkuste internet

Stále ještě váháte, zda zvládnete vyplnit formulář správně a vše spočítat bez chyb? Pokud víte, co do kterých kolonek vepsat, a nejste si jisti jen výpočtem, zkuste interaktivní formulář na internetu. Vyplníte data, jako jsou příjmy a výdaje, program za vás všechna čísla sám přenese do příslušných řádků a také vypočítá daň. Vy pak jen formulář vytisknete, podepíšete a odnesete nebo pošlete na finanční úřad.

Kompletní formulář pro jakoukoli výši příjmů najdete na www.idnes.cz/dane, omezenou verzi, ale zase i s přehledy pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu na www.danovapriznani.cz.

5. Zaplaťte si odbornou pomoc

Kdo nezvládne vyplnění daňového přiznání sám, musí požádat odborníka. Můžete buď poprosit šikovného účetního, nebo přímo daňového poradce. Jednodušší přiznání zvládne hravě účetní, i tady ale vybírejte pečlivě. Ideální je dát na doporučení známých a nespoléhat se jen na to, že dotyčný má slovo účetní v názvu své pracovní funkce. Ne všichni se totiž orientují v daňové problematice. Výhodou účetního je nižší cena za zpracování přiznání, většinou se vejdete do tisíce korun. Nevýhodou zase to, že si nemůžete termín pro podání daní odložit na červen a za správnost údajů v přiznání ručíte sami. Pokud finanční úřad najde chybu, musíte případné penále uhradit sami ze své kapsy.

Daňovému poradci zaplatíte víc, ceny se pohybují v řádech tisíců korun podle složitosti vašeho podnikání a výše příjmů. Výhodou je, že si můžete podání přiznání takto odložit až na konec června. Do 31. března jen předáte finančnímu úřadu plnou moc, ve které poradce pověříte, aby za vás daně vyřídil. A navíc, pokud úředník najde nějakou chybu, odpovědnost za ni přebírá daňový poradce. To ovšem jen v případě, že jste mu sdělili všechno potřebné. Když zatajíte nějaké příjmy a on je v přiznání neuvede, budete penále platit sami.