Pět taktik, jak doma hlásíme útratu za dárky pro sebe

Naše malá finanční sonda naznačuje, že takové taktiky skutečně existují a ne vždy to chodí tak, že partneři mají jasno, jak „drahé“ dárky si jejich protějšek kupuje.

1. taktika Hlásím část ceny

Náš redakční kolega Marek jde na to od lesa. Když si chce udělat radost, volí taktiku: „Proč hlásit celou cenu. Stačí přiznat část, zvlášť když jde o pořádnou pálku.“ A zatím mu to vcelku vychází. Jen jednou nevydržel. „Koupil jsem si drahý fotoaparát, snil jsem o něm dlouho. Doma jsem přiznal, že stál polovinu toho, co ve skutečnosti. Když mi prodej fotografií vydělal tolik, co stál, chtěl jsem se doma pochlubit. A rázem byla cena fotoaparátu venku,“ směje se.

2. taktika Hlavně provinile

V některých domácnostech zase funguje taktika „hlavně provinile“. „Můj partner hlásí útratu na rovinu. Přijde a s dokonale provinilým tónem v hlase sdělí: 'Já jsem utrácel.' Zpravidla si koupí nějakou elektroniku do počítače, u které ani dost dobře nevím, k čemu je. I když je to někdy velký výdaj, pokaždé mě to rozesměje. No, nepřejte mu to, když si potřeboval udělat radost!“ říká Eva z Hradce Králové.

3. taktika Fifty fifty

Kateřina z Tábora má jinou taktiku, s nadsázkou by se dala nazvat „fifty fifty“. „Když si chci udělat radost a koupit něco pro sebe, vždycky přikoupím dárek i pro svého muže. Přesněji nějakou maličkost, aby měl radost, že jsem na něj myslela. Vždycky ho to potěší a vůbec se neptá, kolik jsem utratila za ten svůj dárek. Ale kdyby někdy věděl…“

4. taktika Tuplovaná radost

Má redakční kolegyně Zuzana nenakupuje moc ráda, ale když už si chce udělat radost, volí taktiku: „Tuplovaná radost.“ Umí se rozhlížet po výhodných internetových nabídkách a vždy jde najisto. Když se jí podaří ušetřit peníze a čas, pak má z dárku na sebe dvojnásobnou radost. S cenou se netají, ba naopak. A doma sklízí uznání. Nedávno si takto pořídila super značkové džíny za pouhých 250 korun. „Jen u manžela to nefunguje, koupit třeba kvalitní pánský oblek nejde za pár korun,“ říká.

5. taktika Dnes jsem ušetřila

Na rozdíl od mé redakční kolegyně jsem milovnicí nákupů, zvlášť ve slevách. Ráda brouzdám po mých oblíbených prodejnách, sleduji cenové pády, a když se dostanou na velmi nízkou hranici, neodolám a začnu si dělat radost. Doma pak používám taktiku: „Dnes jsem ušetřila x korun!“ Do onoho x pak dosadím přesnou částku, kterou jsem ten den ušetřila. Někdy to jsou stovky, jindy i tisícovky. Zrovna minulý týden to bylo 2 100 korun. „No, nekupte to, když je to za výhodnou cenu!“

A jak říkáte doma vy, kolik jste utratili pro vlastní potěšení? Máte vlastní originální taktiku? Podělte se o názor a své zkušenosti, jak jste nápadití, abyste doma své finanční výdaje patřičně zdůvodnili.

Která z pěti uvedených taktik je vám nejbližší? celkem hlasů: 975