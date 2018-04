Pět tipů, jak spořit chytře

1. Dobře zvolte cílovou částku a tarif

Už v okamžiku, kdy smlouvu o stavební spoření uzavíráte, byste měli mít jasno v tom, jestli na ni chcete jen spořit, nebo také čerpat úvěr. Pokud chcete jen spořicí smlouvu na 6 let, nemá smysl ji uzavírat na 200 000 korun a více, zbytečně budete vyhazovat peníze za poplatek při uzavření – obvykle jedno procento z cílové částky. Tak akorát je 150 000 až 180 000 korun podle toho, kolik státních podpor na smlouvu budete nárokovat. Obdobně je to s tarifem. Smlouvy „na spoření“ mají vyšší úrok z vkladů, ale i vyšší úrok z úvěru a naopak. Když počítáte s čerpáním úvěru, vyberte si tarif s nižším úrokem z vkladů, ale také s nižším úrokem z úvěru.

Komentář:

Musíte vědět, co chcete. Na začátku spoření nemá spousta klientů jasno, co vlastně od smlouvy očekávají. Pak je lepší dát spoření alespoň malou rezervu – vyšší cílovou částku, buď pro delší spoření nebo pro možnost čerpání úvěru.

2. Získejte až 8 podpor na jednu smlouvu

Důvodem, proč se nejvíc smluv uzavírá koncem roku, je to, že když současně na účet vložíte jednorázově 20 000 korun plus poplatky, získáte maximální státní podporu 3 000 korun za celý uplynulý rok zpětně. V šestiletém cyklu stavebního spoření tak hned máte jeden státní příspěvek navíc. Méně známou fintou, jak na státní podpoře u jedné smlouvy vytěžit maximum, je získat na ni osmou státní podporu. Když smlouvu přetáhnete ještě do ledna dalšího roku, vložíte na ni jednorázově 20 000 korun a vzápětí ji vypovíte, můžete si nárokovat další plnou, tedy osmou, státní podporu tentokrát naopak za budoucí rok.

Komentář:

Doporučujeme. Jestli jste svou smlouvu uzavřeli v jiném měsíci než v prosinci, nevěste hlavu, smlouvu nemusíte po pěti ani šesti letech hned vypovídat, můžete si tedy na nejbližší leden počkat.

3. Peníze vkládejte na začátku roku

Pokud vložíte na účet jednorázově 20 000 korun hned na začátku roku, získáte na úrocích víc, než když vklad necháte až na konec kalendářního roku. Při vkladu v lednu totiž dostanete úroky za 12 měsíců, zatímco při vkladu v prosinci dostanete úrok jen za jeden měsíc. Na začátku spoření se výnos z úroků pohybuje v řádu stokorun, ale jiná situace nastane například po 5 letech, kdy při pravidelném spoření 20 000 korun ročně budete mít na účtu naspořeno více než 100 000 korun. Roční úrok tak bude přes 2 000 korun. Hlavní však je, že pokud máte zájem čerpat úvěr, tímto způsobem spoření urychlíte jeho přidělení.

Komentář:

Pro zájemce o úvěr. Dobrý způsob spoření pro ty, kdo jsou schopni v lednu uložit poměrně vysokou částku a peníze jim nebudou během roku chybět. Protože úroky, které jste na stavebním spoření získali, silně ovlivňují výši takzvaného hodnotícího čísla (čím víc úroků, tím víc hodnotící číslo roste), tento způsob vede k brzkému přidělení úvěru.

4. Vydělejte jinde víc

Vydělat můžete i na opačném postupu. Když dokážete během roku peníze zhodnotit lépe, než by se úročily na účtu stavebního spoření, je výhodnější nechat vklad až na prosinec. Lépe znamená v tomto případě víc než dvěma procenty ročně, což je obvyklý úrok vkladů na stavebním spoření. Jako jedna z možností se nabízí například Spořicí účet ING konto, které nabízí zhodnocení vkladů ve výši 2,25 procenta. Účet je bez výpovědní lhůty, takže peníze máte kdykoli k dispozici a za jeho správu a vedení neplatíte žádné poplatky.

Komentář:

Je potřeba pevná vůle. Pokud peníze během roku uložíte na příliš dostupné konto, může se stát, že před Vánocemi nebude na stavební spoření co poslat, protože vše utratíte třeba už za letní dovolenou. Pokud volné peníze uložíte do podílových fondů, nezapomeňte, že jejich výnos není garantovaný, může se stát, že na konci roku zjistíte, že je nižší než dvě procenta, která byste měli na stavebku.

5. Snižujte vklady na účet stavebního spoření

Pokud už spoříte několik let, nemusíte na účet každoročně vkládat celých 20 000 korun, ale stačí vám spořit o něco nižší částku. Do základu pro výpočet státní podpory se totiž započítávají i připsané úroky z vkladů a záloh státní podpory. Vezměte si k ruce výpis z účtu stavebního spoření a podívejte se, kolik peněz vám spořitelna na úrocích připsala, a o tuto částku vklad snižte – nezapomeňte však na poplatky za vedení účtu. Pokud se ve výpise nevyznáte, obraťte se přímo na stavební spořitelnu, u které máte smlouvu uzavřenou.

Komentář:

Efektivní. Není to sice úplně pohodlné, protože se nemůžete jednou provždy spolehnout na měsíční trvalý příkaz s částkou 1 667 korun, ale musíte sledovat, kolik jste už naspořili, jaký je úrok apod. Své peníze tak maximálně zhodnotíte, zvláště když zkombinujete s variantou „Získejte 8 podpor na jednu smlouvu“.

Trik obchodníků: spousta smluv za dost peněz

Chcete si státní podpory užívat každý rok? Občas se najde prodejce, který začne vysvětlovat a počítat, že je to možné. Postup je však příliš komlikovaný a je otázkou, komu se vyplatí. Pravděpodobně jen poradci, který vás tak zamotá do koloběhu smluv, že vám prodá i nějakou vypečenou životní pojistku.

Jak to má fungovat?

Založte smlouvu a spořte. Další rok v prosinci založte novou smlouvu a kromě poplatku na ni nic neposílejte, spoříte přece na té první. A příští rok novou smlouvu a tak dál.

Když bude první smlouvě šest let, vyberte v lednu peníze a převeďte státní podporu na druhou smlouvu. Tam pošlete jednu roční úložku, stačí v prosinci, a protože smlouvě je již 6 let, můžete je hned v lednu vybrat a v dubnu vám přijde podpora.

Státní podporu převedete na smlouvu v pořadí třetí, pošlete koncem roku jednu roční úložku, ukončete v lednu, vyberete peníze a státní podporu.

Když organizačně zvládnete koloběh šesti smluv, dojdete do fáze, kdy pošlete spořitelně 20 000 korun na pouhý měsíc a dostanete za to 3 000 na státní podpoře.

Vypadá to tak složitě, že je spousta lidí ochotna uvěřit, že vše funguje jako perpetum mobile. Jenomže: kromě toho, že je s takovým postupem spousta práce, musíte myslet i na poplatky – vedení smlouvy stojí v průměru 300 korun ročně. Na šesti smlouvách je to 1 800 korun.