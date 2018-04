Pět užitečných rad, jak řešit finanční potíže a krotit dluhy

Kdo nemá vyvinutý pud sebezáchovy a nedokáže se během splácení půjčky uskrovnit, může se totiž snadno dostat do potíží. Na pět nejčastějších otázek dlužníků odpovídá Kamil Kavka z inkasní společnosti M. B. A. Finance.

Při žádosti o půjčku mi v bance řekli, že jsem veden v registru dlužníků. Sám si žádného prohřešku nejsem vědom. Jak zjistit víc a jak se případně bránit?

Jelikož registrů dlužníků je více, je nutné zjistit, v jakém z nich jste veden. Poté tento registr požádejte o výpis, ze kterého zjistíte, o jaký závazek jde a kdo vás zapsal. Za výpis se platí, ale je lepší nyní investovat nízkou částku než nechat neřešený nějaký dluh a pak platit vysoké platby exekutorovi. Dle obdržených informací vstupte do jednání se společností, která vás do registru nechala zapsat. Případný dluh co nejdříve uhraďte. Záznam v registru zůstává zpravidla několik let, například v nejznámějším registru Solus jsou to tři roky (dluhy neutajíte, čtěte více zde).

Splácím tři půjčky a měsíční zatížení je pro mě tak vysoké, že bych splátky potřebovala snížit. Jak to udělat?

V takovém případě je výhodné zažádat si o konsolidaci neboli sloučení těchto tří půjček do jedné s novou nižší splátkou u jednoho subjektu. U jednoho věřitele je to snazší, o snížení splátek stačí žádat pouze jednou. Možné je konsolidovat i úvěry u různých společností. Důležité je, že sdružit je můžete ve chvíli, kdy zatím řádně splácíte – tedy ne, když jste se splátkami opožděni.

Konsolidaci je dobré uskutečnit u seriózní finanční instituce, která dokáže zajistit přímo splacení půjček u původních věřitelů. Při konsolidaci si lze prodloužit i dobu splácení, někdy se podaří vyjednat i výhodnější úrokovou sazbu, než byly ty původní (o konsolidaci úvěrů čtěte zde).

Mám několik půjček a nezvládám je platit. Slyšela jsem cosi o oddlužení. Mohla bych ho využít? Jaké jsou podmínky?

Oddlužení, tedy osobní bankrot, považuji opravdu za poslední, krajní možnost. Výsledek insolvenčního řízení je nejistý a dopad pro dlužníka dost závažný. Proto bych před tímto krokem zkusil například již zmíněnou konsolidaci. V ideálním případě soud rozhodne o povolení oddlužení, ovšem je důležité upozornit, že zdaleka ne všichni dlužníci splňují stanovené podmínky.

Způsoby oddlužení jsou dva. Prvním je zpeněžení majetkové podstaty, tedy prodej dlužníkova majetku, který nabyl v minulosti. Výhodou je to, že věřitelé se uspokojí z majetku dlužníka, avšak ne z příjmů, což znamená, že pozdější příjmy dlužníkovi zůstanou.

Druhým je plnění splátkového kalendáře. V tomto případě je dlužník povinný po dobu pěti let měsíčně splácet věřitelům ze svých příjmů částku určenou soudem. Dlužníkovi tak zůstává průměrně částka kolem životního minima. Výhodou je, že věřitelé nemohou postihnout dlužníkův majetek, například nemovitost.

I v případě, že dlužník celý dluh za pět let neuhradí, soud vydá rozhodnutí, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek věřitelů. Zdánlivě tento krok vypadá pro dlužníky výhodně, pokud jim věřitelé odsouhlasí až 70procentní odpuštění dluhu, ale cena za to je velmi vysoká (o životě v osobním bankrotu čtěte zde).

Současně bych chtěl varovat před oddlužovacími společnostmi, které provádějí oddlužení jako svůj byznys za poplatek. V praxi to funguje tak, že dlužník každý měsíc posílá dohodnutou splátku, kterou má firma rozdělovat všem věřitelům. Jenže ti dostávají jen velmi nízké splátky a oddlužovací firma si ponechává nemalé procento pro sebe. Proto doporučuji obrátit se na dluhovou poradnu ve vašem okolí, ve které vám odborníci dobře a zdarma poradí (kde poradí zdarma, čtěte zde).

Jsme manželé a máme tři půjčky. Rozvádíme se. Můžeme nějak právně ošetřit, že každý z nás bude do budoucna odpovídat jen za část půjček?

Majetek, ale i závazky vzniklé v manželství jsou součástí společného jmění manželů. To zaniká s manželstvím. Manželé by se měli mezi sebou vypořádat. V případě, že měli společné půjčky, mohou uzavřít dohodu o vypořádání společného jmění manželů, která musí mít písemnou formu. Dohodnou se nejen na rozdělení společných aktiv, ale rovněž pasiv. Domluví se, který z manželů bude hradit závazky z té které půjčky (o manželstvích v dluzích čtěte zde).

Žije s námi dospělý syn a my se bojíme, že je zadlužený a že případná exekuce by postihla i náš majetek. Můžeme prý přehlásit synovo bydliště na obecní úřad. Jak postupovat?

Pokud dospělý syn nemá žádné právo k užívání nemovitosti a uvedenou nemovitost neužívá, může vlastník takového objektu navrhnout ohlašovně (úřadu) zrušení trvalého pobytu. Místem trvalého pobytu je pak sídlo ohlašovny, v jejímž územním obvodu byl trvalý pobyt úřadně zrušen. Je třeba počítat s tím, že pokud se v nemovitosti rodičů bude syn zdržovat, respektive tam bude mít své movité věci, exekutor může provést exekuci i navzdory tomu, že syn tam již trvalé bydliště nemá.