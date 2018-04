Začínal ve třech lidech. Nyní má jeho e-shop obrat přes čtvrt miliardy

Obléká tisíce českých žen včetně českých Miss. Úspěšné jsou i jeho zahraniční e-shopy. Loni dosáhl obrat přes čtvrt miliardy korun a letošní rok naznačuje další raketový růst. Začínal přitom opravdu z ničeho, ve třech lidech. Spodní prádlo inzeroval v tisku a jeho firma zasílala ženám objednané zboží na dobírku.

„Bláhově jsem se domníval, že když budu dělat obchod na dobírku s čímkoliv, zbavím se jednání s klienty (smích). Myslel jsem si, že zboží zabalíme, pošleme a je hotovo. Strašně jsem se spletl. V tomto oboru je komunikace se zákazníky klíčová. Bez získávání zpětné vazby od zákazníků to nejde,“ říká podnikatel Petr Vít. Když začal prodej prádla prostřednictvím inzerce váznout, otevřel si v roce 2005 první e-shop.

„Samotný přechod z inzertního prodeje na internetový byl důsledek krize. Inzerce se totálně vyčerpala a nevěděli jsme, kudy dál. Založit e-shop se spodním prádlem byl tehdy krok do neznáma, ale posunulo nás to.“ Jak přiznává, jeho počáteční představy byly naprosto naivní. „O obchodování na internetu jsem nic nevěděl. Myslel jsem si, že to bude hodně jednoduché, že na web dáme stovky výrobků a lidé je budou kupovat. Že to půjde samo,“ říká otevřeně.

Tak snadné to však nebylo. Co je klíčem k tomu, aby byl e-shop úspěšný a zákazníci se do něj vraceli?

Nepřetržitý vývoj.

V čem konkrétně?

Rozdělil bych to do několika oblastí. Prvním klíčem je, aby byl výrobek správně prezentován ze všech stran, aby zaujal cílovou skupinu zákazníků. Texty, které výrobek popisují, musí být psány jejich jazykem. I obrázek musí být v souladu s tím, co chce zákazník vidět. Dobrý e-shop musí být výkladní skříní a všechny texty musí nahradit prodavačku. Zákazník musí dostat tak kvalitní informaci, aby se rozhodl a řekl: „Ano, to si koupím.“

A co cena? Nakolik je v e-shopu důležité nastavit správnou cenu?

Je to těžké, ale myslím si, že v našem oboru nehraje cena tak zásadní roli. U módního zboží a spodního prádla obecně platí, že se buď výrobek líbí, nebo nelíbí. Nesmí ale samozřejmě vybočovat z určitých mantinelů. Cena proto nesmí překvapit a vybočit na jednu, ani druhou stranu. Když se vám výrobek bude líbit a bude moc levný, může to ve vás vyvolat podezření, že něco není v pořádku.

Takže cena musí být přiměřená kvalitě daného sortimentu.

Ano.

Petr Vít (1964) Vystudoval ČVUT, fakultu strojní

Podniká od roku 1993, nejprve v oblasti reklamy, od roku 2000 v prodeji spodního prádla na dobírku.

V roce 2005 otevřel e-shop Astratex.cz s dámským spodním prádlem a plavkami, obléká finalistky soutěže Česká Miss 2016 a statisíce dalších žen. Ve firmě má několik společníků z řad zaměstnanců.

Je rozvedený a má dvě děti, dceru Lucii (10) a syna Františka (6)

Postavit e-shop znamená investovat i do softwaru. Kolik takový vývoj stojí, abyste drželi krok se špičkou? Máte to spočítáno?

Ne, nemám a nechci to už ani počítat. Měsíčně jsou to statisíce korun. Bez neustálého vývoje a investic do e-shopu to nejde. Na poradách sedíme nad seznamem nápadů na zavedení nových funkcí, či nad náměty na jiná vylepšení e-shopu, která bychom nejraději udělali hned. Požadavky a nápady na zlepšení přicházejí denně. Třeba si řeknete, že v akci budete prodávat tři výrobky za cenu dvou – takovou funkcionalitu však musíte v e-shopu naprogramovat. Měsíčně se dělají desítky a možná i stovky úprav. Ale to není vše, musíte vyvíjet také informační systém, aby produktovým manažerům a logistikům poskytoval potřebné informace pro jejich rozhodování.

Dnes máte v Česku největší e-shop se spodním prádlem a plavkami. Kolik lidí dnes zaměstnáváte?

Máme 72 zaměstnanců plus 20 až 30 brigádníků k vykrývání špiček.

Soudě podle finančních čísel se vám daří. Loni jste dosáhli obrat čtvrt miliardy korun. Jde to nahoru i letos?

Jde, a více než loni. V letošním prvním čtvrtletí jsme zaznamenali meziroční nárůst o 100 procent.

Cítíte se být bohatým a úspěšným?

Ne, určitě ne. Když se mluví o úspěchu, jsem v rozpacích. Za osobní úspěch považuji to, že jsem kolem sebe ve firmě soustředil lidi, se kterými rád chodím i na oběd, rád je potkávám, rád s nimi diskutuji. Vidím, že je práce baví, a pak i mě baví. Když jdete ráno do firmy a potkáváte lidi, které to baví, to pokládám za velké štěstí. Firma je pro mě jistotou.

Prádlo je intimní záležitost. Umí si české ženy vybrat tak, aby jim zboží zakoupené po internetu opravdu sedělo?

Myslím, že to umí. Procento zboží, které se nám vrátí zpět, se snižuje. Zákaznice si nyní koupí 80 procent objednaného zboží, to je nárůst o víc jak pět procent. Zvyšuje se i počet zákaznic, které se vrací do e-shopu. Je to i tím, že v našem e-shopu máme praktickou poradnu.

Vaše poradna každou ženu naviguje, jak se má změřit a do jaké kategorie se podle osobních proporcí zařadit, aby si vybrala dobře. Jak vás napadlo vymyslet něco takového?

O takové poradně jsme snili od začátku. Věděli jsme, že by bylo dobré něco takového vytvořit a naprogramovat, což se nakonec podařilo. Do naší poradny jsme promítli zkušenosti našich zákaznic a našich obchodnic. Náš praktický rádce umí po zadání parametrů roztřídit podprsenky tak, aby každé zákaznici nabídl takové, které jsou pro ni nejlepší a budou jí sedět.

Řada žen však stále nemá moc velkou chuť objednat si podprsenku bez zkoušení. Jak se vám daří lámat tuto bariéru?

Jednoduše tak, že ženám radíme, aby si jich objednali víc, třeba o velikost větší či menší a na nás pak je, abychom tu správnou velikost doladili.

Na trhu je dnes nepřeberné množství výrobců spodního prádla. Trvalo vám dlouho, než jste si vybrali, jaké značky budete odebírat a prodávat?

Hledáme nepřetržitě. Každý dodavatel má nějakou škálu střihů, kterou používá. Vybíráme si podle zajímavosti modelu, nebo podle speciální vlastnosti – zda dokáže podprsenka zvětšit prsa, zda je prodyšná, zda dokáže vytvarovat prsa. Dnes víme, které střihy od kterého dodavatele ženám sedí. Takže úspěch při výběru záleží ve velké míře na získané zkušenosti. Když tyto zkušenosti nemáte, můžete si natlouct.

Co kromě zkušenosti potřebuje podnikatel mít, aby si v tomto oboru nenatloukl?

Já o podprsenkách ze začátku nevěděl vůbec nic a ani jsem to nepotřeboval, protože na začátku byla poptávka po všem. To, co se prodávalo méně, jsme vyřadili a zařadili do inzerátu jinou podprsenku v naději, že se bude prodávat víc. A většinou se tak stalo. Když jsme otevřeli e-shop a opustili inzertní prodej, najednou jsme zjistili, že na internetu nabízíme výrobky jiné cílové skupině, že zákaznice jsou mnohem náročnější, že mají zcela jiné požadavky na střihy, barevnost, cenové rozpětí, rychlost dodání atd.

Takže jste se museli přizpůsobit trhu, novým trendům i změnám v nárocích zákaznic?

Ano, já podnikání v tomto oboru vnímám jako schopnost přizpůsobit se úplně ve všem. Nesmíte zaspat, musíte neustále sledovat, co kdo nabízí. Internet je v tom úžasný.

Na prodeji prostřednictvím internetu mě fascinuje, že malou změnou na vstupu může nastat velká změna na výstupu. Do plusu i do minusu. Stačí dát na web lepší obrázek, lepší text, lépe výrobek popsat, dát tam správnou cenu a můžete prodat až desetinásobek.

Stalo se vám někdy, že jste si mysleli, že určité zboží bude trhák, ale nakonec to tak nebylo?

Určitě ano. Vzpomínám si třeba na případ, kdy manažerka vybrala kolekci prádla, které bylo podle nás krásné, krásné bylo i na modelkách a tvořilo krásnou kolekci. Ale o prádlo nebyl vůbec zájem a dodnes se dohadujeme proč. Možná to bylo v tom, že výrobce předběhl dobu a dnes by se třeba tato kolekce prodávala s velkým úspěchem.

Prodáváte i do ciziny. Jaký je podíl vašeho zahraničního obchodu vůči domácímu prodeji?

Dnes prodáváme zhruba 35 procent spodního prádla do zahraničí a 65 procent v Čechách. Zahraniční obchod jsme zkusili a vyšlo to. Jako první se logicky nabízelo Slovensko. Je ale chyba si myslet, že například obchod na Slovensku bude probíhat stejně jako v Čechách. Každá země se chová jinak. E-byznys je v každé zemi na jiné úrovni. Fotka, která je v Čechách normální, může na Slovensku pohoršovat. Lidé v různých zemích různě vnímají reklamu.

Pět let už dodáváme zboží také do Rumunska, dále na Ukrajinu a před rokem jsme spustili náš e-shop i pro Polsko.

Měl jste někdy chuť všechno zabalit, prodat firmu a jít od toho?

Mockrát (smích). V poslední době ale ne.

Jak jste to překonával?

Musíte se oklepat. Snažil jsem se na podnikání podívat z druhé strany, nabrat nové informace, nový pohled na věc a udělat nějaký krok. Každé krizi, kterou jsme prodělali, vděčím za nějaký důležitý krok, který nás nakonec posunul dopředu.

Jak jste tyto krize řešil? S týmem, nebo sám?

Určitě rád konzultuji. S týmem, ale i s lidmi, o kterých si myslím, že jejich názor by mi mohl najít jiný pohled na problém. Mám šikovné lidi, o které se mohu opřít. Každý má na věc jiný náhled, nejsme vždy zajedno, ale většinou z toho vždy uzrálo nějaké řešení, které nám pomohlo se posunout.

Zažil jste i krize ve svém týmu?

Ano, i to se stalo. Museli jsme se třeba rozloučit s šéfem jednoho týmu, protože byl z jiného těsta a nedohodli jsme se na dalším postupu. Spolu s ním odešli další tři klíčoví lidé a my museli postavit nový tým.

Podle čeho si do týmu vybíráte nové lidi? Máte na to nějaký vlastní recept?

Už ano, dříve jsem ho neměl. Myslím, že odbornost je důležitá. Když se někdo vyzná a umí, je to výborné. Není to ale vše. Musí tam být i nějaká „chemie“. S tím člověkem se vám musí i dobře mluvit. Jak já říkám: musíme se rádi potkávat na chodbách. Musíme být schopní komunikace a být spolu rádi. Jakmile cítíte nějaký odstup, není to fajn, to se časem vystupňuje. Proto se snažím odhadnout, jak se ten člověk bude chovat za dva či tři roky, až se zapracuje.

A máte už dobrý odhad?

Myslím, že jsem si ho vypracoval. Ale nebylo to od začátku. Na začátku to bylo jednoduché: začali jsme prodávat na inzeráty a bylo to o balení do krabiček, zapisování objednávek a expedici. Dnes je to specializovaná činnost. V e-shopu potřebujete mít v týmu špičkové lidi, kteří toho hodně vědí, jenomže oni nikde nejsou, školy je nevychovávají. Musíte si je vychovat, a to je velká dřina. Aby se to podařilo, musí to být lidé nadšení, musí nějakým způsobem hořet. A to není jednoduché.

Dnes vidím největší omezení v lidech a jejich kapacitě a v tom je správně provázat, aby firma mohla dál růst. Bez lidí to nejde, bez nich jsou ve firmě prázdné stěny a dráty k internetu. Pro e-shop jsou lidé zcela zásadní.

Bylo pro vás těžké rozejít se s těmi, kteří vám neseděli?

Pamatuji si to dodnes. První výpověď jsem dával v roce 2001 a dodnes je mi z toho divně. Není to příjemné, ale musí se to udělat, už nemám zodpovědnost jen sám za sebe, náš tým má 72 zaměstnanců, to je již továrna. Zatím nelituji žádných rozchodů, vždycky to byl posun dopředu. Neznamená to však, že ten člověk je špatný, jen jsme se někde minuli. Když spadne komunikace, někdy se nedá navázat.

Kdyby přišla nabídka, abyste firmu prodal, jak byste reagoval? Prodal byste?

Nedělám si iluze o tom, že umíme vidět do budoucna a tak, jak to děláme dnes, to vydrží na léta. V našem oboru vidíme na dva tři roky dopředu. Kdo říká, že vidí dál, vymýšlí si. Zda bych se rozhodl firmu prodat, by záleželo na nabídce. Kromě určité částky by ale záleželo i na tom, aby investor, který by takovou firmu koupil, k ní měl i vztah. Aby firma neskončila a fungovala dál. Přece jen je to vypiplané miminko. Navíc čím jsme dál, tím vidím širší pole působnosti. Chtěl bych, a své lidi k tomu vedu, že chceme vybudovat e-shop, na který budou ženy rády chodit, protože zde najdou všechny informace o spodním prádle a plavkách, které je zajímají.