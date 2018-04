Píle? Někdo ji raději tají

Schopnost předstírat práci a nenechat se od šéfa zahltit povinnostmi, které by bránily včasnému odchodu domů, se někde stále bere jako hrdinství. Nicméně přibývá těch, kteří se nestydí přiznat, že je práce baví. "Lidé chtějí v práci něco dokázat," tvrdí Milan Barták z Poradenství pro lidské zdroje společnosti PricewaterhouseCoopers (PWC). "Myslím, že takových, kteří se nestydí za viditelné pracovní nasazení, přibývá ale spíše ve společnostech se zahraničním kapitálem," dodává.

Podle průzkumu pracovního serveru Čechy k vyššímu pracovnímu výkonu nejvíce povzbudí fakt, že člověka práce baví. Až na druhém místě je motivující injekcí vyšší plat a uznání nadřízených. Jenže právě oni často v podpoře výkonnosti svých zaměstnanců zaostávají.

Pro nadprůměrně výkonné zaměstnance jsou typické elán a kreativita. Peníze pociťují jako velkou motivaci, ale na prvním místě u nich stojí odpovědnost a uznání. Kvůli tomu je méně přičinliví kolegové považují přinejmenším za blázny. A šéf, pokud si příliš nevěří, má z takových podřízených strach jako z možné konkurence.

"Proto takový šéf raději dělá všechno sám, je skoupý na informace, nevybírá si třeba ani dovolenou," říká Lenka Hrbáčová z poradenské společnosti PeopleComm. Zakomplexovaný šéf žije v neustálém strachu o své místo. Samozřejmě to nedává najevo přímo.

Zato dokáže pilného pracovníka zahltit i zbytečnými úkoly a s úsměvem mu přitom říkat, jakou je oporou podniku. Pokud je takový zaměstnanec naivní dobrák od kosti a přijímá podobné lichotky jako uznání a povzbuzení k ještě vyššímu výkonu, může se mu stát, že kupu povinností prostě nezvládne. Buď se zhroutí vysílením, nebo udělá nějakou chybu.

To je něco, na co šéf čeká. Následuje postih, třeba i v podobě napomenutí, psychického nátlaku či výpovědi kvůli neplnění pracovních povinností. Takové jednání nadřízeného samozřejmě vezme chuť do práce i ostatním. A navíc zvedne sebevědomí hochštaplerům, kteří mají od slov daleko k činům."Spokojenost a motivace pracovníků hrají důležitou roli pro výkon a konkurenceschopnost organizace. Úspěšné společnosti si to dobře uvědomují - spokojení a motivovaní zaměstnanci podávají vyšší výkon," říká Milan Barták, který se podílel na studii oddělení Poradenství pro lidské zdroje PWC nazvané PayWell 2004.Ta zjistila, že úspěšné společnosti spojují v chování k zaměstnancům stejné věci. Například vynakládají více peněz na mzdy i zaměstnanecké výhody než ostatní podniky. K obsazení nové nebo uvolněné pracovní pozice využívají častěji vlastní interní zdroje. Sledují také alespoň jednou ročně spokojenost zaměstnanců. Výrazně více využívají mzdová pásma, a to u všech kategorií zaměstnanců (zhruba dvakrát častěji než ostatní společnosti) včetně vrcholového managementu (dokonce třikrát častěji). Stále více společností také umožňuje pružnou pracovní dobu.

"Tyto trendy považujeme za pozitivní, ale Česko stále musí vykonat značný kus cesty směrem k rovnováze mezi pracovním a osobním životem," upozorňuje Milan Barták.

O tom svědčí například i skutečnost, že v 90 procentech společností účastnících se průzkumu nedokázali manažeři vyčerpat ani zákonem stanovenou dovolenou, natož pak případné dny navíc udělované jako benefit.

Možná i ze strachu z výkonných pracovníků nebo kvůli neschopnosti je najít či jim předat díl odpovědnosti a pravomocí.



Co vás povzbudí ke zvýšení pracovního výkonu? (%) Když mě práce bude bavit 44 Vyšší plat 30 Když vidím, že to v práci ocení 16 Možnost povýšení 4 Nic mě nedonutí 3 Výhoda dle výběru (auto aj.) 2 Snaha podpořit/nepoškodit své kolegy 1 Hlasovalo 481 lidí, zdroj: www.jobs.cz



Stojíte o výkonné pracovníky?



Některým manažerům se do hledání schopných pracovníků nechce. Správně totiž tuší, že jde o střet s jejich vlastními chybami.



Krok 1 Ptejte se vedoucích pracovníků: Přijal byste opět všechny zaměstnance, které teď máte? Pokud ne, tak proč? Kdybyste si měl ponechat deset procent současných pracovníků, koho byste si vybral a proč?



Krok 2 Vyzvěte vedoucí pracovníky, aby napsali jména lidí z celého podniku, které považují za vysoce výkonné. Srovnejte odpovědi. Pokud se shodují, vytipovali jste skupinu výkonných zaměstnanců.



Krok 3 Zeptejte se vytipovaných zaměstnanců, co si myslí o podniku. Dejte jim cíl, úkoly, které je zaujmou. Podívejte se, zda jsou odměňováni dle zásluhy všichni zaměstnanci v podniku.

Zdroj:PWC