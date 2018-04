Pletou se vám důchodové pilíře? Podívejte se na grafiku

Ve druhém pilíři vyděláte, když víte, jací jste Jestli uvažujete o druhém pilíři nebo už jste se rozhodli a smlouvu podepsali, čeká vás další volba. A to vybrat...

Stát přidá jen těm, kdo spoří na penzi aspoň 300 korun měsíčně Důchodová reforma odsunula do takzvaného 3. pilíře spoření na penzi, které fungovalo pod názvem penzijní připojištění....

Test: Co víte a nevíte o druhém pilíři penzijní reformy? Druhý pilíř penzijní reformy se rozběhl. Podepsáno je zatím pár tisícovek smluv a reklamní kampaň penzijních...

Co se stane s vašimi penězi v prvním a ve druhém důchodovém pilíři Pokud vám už bylo 35 let, máte nejvyšší čas začít přemýšlet o případném vstupu do druhého důchodového pilíře....

Penzijní fondy netáhnou. Otevřeme je i příští rok, zvažuje stát Termín pro vstup do 2. pilíře penzijní reformy pro lidi nad 35 let skončí v červnu. Jenže lidé se do penzijních fondů...

Na penzi si v kraji spoří více než třetina lidí. Čtyři stovky měsíčně V Karlovarském kraji si spoří 133 tisíc lidí na penzi průměrně 412 korun měsíčně, nejvíce si ukládají obyvatelé na...

Zrušit 2. pilíř penzí bude podle ČSSD snadné. Úspory převedou do třetího Opoziční ČSSD se netají tím, že v případě volebního vítězství zruší druhý pilíř penzijního systému. Strana se však...

Budoucí penze: Pětatřicátníkům a starším zbývá na rozhodnutí měsíc Poslední termín ke vstupu do druhého pilíře pro lidi nad 35 let je 30. června. Do té doby by měli zvážit všechna pro a...

Osm otázek o druhém důchodovém pilíři Reklamy na vstup do druhého pilíře nabírají na intenzitě. Blíží se totiž termín, do kterého mohou vstoupit do systému...