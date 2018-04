Pilotní průkaz: hořká cesta se sladkým koncem

Nejdříve vás čeká zdravotní prohlídka

Musíte absolvovat nejen pilotní kvalifikaci, ale důležitá je také vaše zdravotní způsobilost. Kritériem pro zahájení pilotního výcviku je dosažení věku minimálně šestnáct let a průkaz je vydán nejdříve v sedmnácti letech. Než navštívíte vámi vybranou leteckou školu, je potřeba nejdříve absolvovat zdravotní prohlídku u určeného leteckého lékaře. Pokud budete chtít v budoucnu létat obchodně, a případně se věnovat oboru v letectví, které to vyžaduje, musíte absolvovat zdravotní osvědčení první třídy. To získáte v případě své způsobilosti na Ústavu leteckého zdravotnictví.

Prohlídka je dvoudenní (ambulantní) a její cena se pohybuje kolem pěti tisíc korun. V případě, že chcete létat rekreačně, absolvujete lékařskou prohlídku, která je zaměřena především na zrak, sluch a srdce a jejíž cena se pohybuje do osmi set a více korun. Na závěr získáte osvědčení o letecké zdravotní způsobilosti druhé třídy.

Seznam lékařů je možné získat na webových stránkách Úřadu pro civilní letectví, Aeroklubu ČR nebo LAA ČR.

LEVNÉ LETENKY:

Shánějte je s předstihem LEVNÉ LETENKY:

Kde absolvovat pilotní výcvik?

Jednak se můžete stát členem některého z řady aeroklubů nebo si můžete vybrat výcvik u některé z komerčních společností. Druhá možnost má své výhody i nevýhody. Výhodou jsou komfortní služby, ale výcvik u komerčních společností bývá zpravidla dražší. Můžete se také stát členem Letecké amatérské organizace. V členství je kromě jiného zahrnuto pojištění pro úraz při létání a další s ním související činnosti.

Šedá teorie a zelená praxe

Pilotní výcvik se skládá ze dvou částí – teoretické a praktické. Nad teorií strávíte kolem dvaceti hodin, během kterých si osvojíte letecké, spojovací předpisy a základy meteorologické navigace, naučíte se, na jakém principu funguje řízení, které úkony jsou důležité pro jednotlivé fáze letu a získáte další nezbytné informace. Úvodní teoretický výcvik se zpravidla absolvuje podle času instruktorů během dvou až čtyř týdnů. Teoretickou zkoušku skládáte na Ústavu civilního letectví a je složena z devíti předmětů.

Když za sebou máte šedou teorii, nastane okamžik, kdy si sednete s instruktorem poprvé do letadla. Před vámi se objeví vysněný kokpit a začnete se seznamovat s chodem letadla. Po mnoha dnech výcviku a absolvování výcviku s instruktorem přijdou na samý závěr vaše lety, nejprve opět s instruktorem a potom sto kilometrů sólo s mezipřistáním. V případě, že se vám podaří vše zvládnout, je před vámi vysněný pilotní průkaz. Když nalétáte prvních samostatných padesát hodin, radujete se, že jste pilotem.

CHCETE ZMĚNIT POJIŠŤOVNU?

Pozor, ne vždy lze přejít k levnější CHCETE ZMĚNIT POJIŠŤOVNU?

Další osvědčení

Už během výcviku je nutné získat osvědčení radiotelefonisty. To lze získat na Českém telekomunikačním úřadě a je platné pět let. Osvědčení jsou dvě. Jedno pro radiotelefonisty pro lety v České republice a dalším je všeobecný průkaz pro létání v zahraničí, kde se při zkoušce vyžaduje angličtina.

Kolik stojí výcvik pilota?

Cena za výcvik soukromého pilota se zpravidla pohybuje nad sto tisíc korun. Záleží na tom, jakou školu si vyberete, jaké osvědčení chcete získat, na jakém typu letadla chcete létat. Musíte ale počítat s finanční rezervou, protože konečná částka se může až zdvojnásobit.