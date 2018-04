PIN vám Britové vhodí jen tak do schránky

Hned po příjezdu jsem si obstaral místní SIM kartu. Bez ní se nedá prakticky nic zařídit, cizí telefonní číslo všechny instituce ignorují.

Se založením bankovního účtu vám pomůže firma, u které budete pracovat, a to tak, že vám vydá potvrzení o zaměstnání. Pokud vám zaměstnavatel pronajímá i bydlení, potvrdí vám také adresu bydliště. Jinak se musíte prokázat svým jménem na složence za energie nebo na potvrzení o zaplacení obecní daně, kterou jste povinni při delším pobytu platit. Bez tohoto „důkazu adresy“ (proof of address) je získání účtu nemožné. Přivezte si s sebou také poslední výpis z české banky a alespoň dva doklady totožnosti.

Připravte se na pohovor

Při zakládání účtu musíte absolvovat pohovor s úředníkem. Asi týden po pohovoru vám číslo účtu a platební karta přijdou domů poštou, nikoliv však doporučeně.

Britové, kteří jsou jinak velmi striktní při prokazování totožnosti, vám tak důležitou informaci, jako je PIN, klidně vhodí jen tak do schránky. Dobrá zpráva pro všechny – za vedení účtu ani za výpisy nic neplatíte. Pokud chcete poslat peníze domů, poplatek je 20 liber, něco si strhne i česká banka. Musíte si také zařídit Národní pojišťovací číslo National Insurance Number (NIN). Na příslušném úřadu práce vám dají telefonní číslo. Po telefonu absolvujete krátké interview.

Budete muset sdělit běžné osobní informace včetně adresy a telefonního čísla. Také se budou ptát, zda jste už někdy byli v Británii a zda jste tam pracovali. Pokud jste tam někdy cestovali jako turisté, je zbytečně komplikované tento fakt uvádět.

Také vám řeknou, kdy se máte dostavit opět na úřad práce na hlavní pohovor, který se koná asi dva týdny poté. Vše vám přijde písemně potvrzené poštou s informacemi, co si máte vzít s sebou. Jsou to opět dva doklady, důkaz o zaměstnání nebo o tom, že hledáte práci, důkaz adresy. Tady vám pomůže pracovní smlouva, výpis z účtu nebo dopis od zaměstnavatele. Na dodání čísla se čeká 4 až 6 týdnů po hlavním pohovoru. Většinou vám do dvou týdnů přijde dopis s číslem, o něco později plastová kartička. Tato služba je zdarma. Pokud práci teprve hledáte, nechte si vždy u zaměstnavatele nebo pracovní agentury potvrdit, že jste u nich byli. I v tomto případě máte právo žádat o NIN.

Poslední administrativní nutností je registrace u úřadu s názvem Home Office, který eviduje zaměstnance pracující v Británii delší dobu. Zaregistrovat se musíte do jednoho měsíce od začátku práce. Nepříjemnou stránkou registrace je poplatek 90 liber. Ten musíte zaslat spolu s vyplněným formulářem, dopisem od zaměstnavatele, dvěma fotografiemi pasového formátu a originálem pasu nebo občanského průkazu na příslušnou adresu.