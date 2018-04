Pioneer očekává výrazný nárůst spravovaného majetku v následujících třech letech

Na včerejší tiskové konferenci, uspořádané při příležitosti jmenování nového ředitele pro strategii Romana Pospíšila, představil generální ředitel společnosti Pioneer česká investiční společnost Vladimír Fichtner strategii této společnosti a její výhled do roku 2003.

Cílem společnosti je získat do tří let 20% podíl na českém trhu otevřených podílových fondů. Při předpokládaném růstu tohoto trhu o 30 mld. Kč ročně by tak investiční společnost Pioneer spravovala okolo 28 mld. Kč. K tomuto cíli by měly přispět nové prodejní kanály, nové produkty a další personální posílení společnosti, především pak v oblasti marketingu a prodeje.

Právě marketing a prodej je silnou stránkou společnosti Pioneer – v minulém roce tato společnost dosáhla čistých prodejů ve výši 4,5 mld Kč, i když celkové čisté prodeje všech českých OPF v tomto období dosáhly –6,0 mld Kč. V současné době společnost spravuje čisté obchodní jmění ve výši 6,3 mld. Kč, z toho 4,4 mld. Kč ve fondu Pioneer Trust.

Růst prodejů tohoto fondu je úctyhodný především ve světle výrazného poklesu výkonnosti v minulém roce, kdy čisté obchodní jmění na podílový list pokleslo takřka o čtvrtinu.