Pioneer Trust: vzestup, pád a co dál?

Fond Pioneer Trust byl založen na konci roku 1995 jako smíšený fond s výrazně aktivní správou portfolia. Hned od svého začátku vynikal agresivní obchodní politikou, která byla založena na značné finanční motivaci prodejců podílových listů fondu převážně z řad finančních poradců. Značná část vstupního poplatku ve výši 5,5% totiž připadá prodejci, což je bezkonkurenčně nejvyšší marže mezi českými fondy. Prodejci pak s vidinou vysokého zisku doporučovali tento fond i lidem se značnou averzí vůči riziku a s krátkým investičním horizontem. Podle jednoho poradce připomínala setkání představitelů fondu s poradci vymývání mozků v prodejní multilevelové organizaci (ala kapitálová pojistka vše vyřeší a bez ní nemůže klient žít).

Tento postup byl podpořen i tím, že sama společnost Pioneer prezentovala fond jako konzervativní investici, nebo také jako „zlatou střední cestu“. S takto proklamovanou konzervativností však nekorespondovalo složení portfolia, když jeho těžiště spočívalo na technologických titulech. Portfolio tohoto fondu tak bylo a do dnešní doby je mnohem rizikovější než portfolio akciového fondu investujícího do tradičních odvětví. Zvolená investiční strategie přinášela podílníkům vysoké zisky v prvních letech existence fondu a to přilákalo ještě více podílníků. V létě 2000 tak fond spravoval 5,5 miliardy korun.

Tato idylická doba nafoukávání technologické bubliny však netrvala věčně a na jaře roku 2000 přišlo vystřízlivění. Technologie začaly padat a s tím rostlo i rozčarování podílníku fondu z toho, že investice prezentovaná jako konzervativní jim přináší značné ztráty. Situaci ještě zhoršilo to, že až do podzimu 2000 byli portfolio manažéři fondu přesvědčeni o dočasném trvání poklesu technologií a některé technologie dokupovali. Očekávaná korekce však nepřicházela a tato strategie dokupování „levných“ titulů naopak vedla ke skokovému poklesu hodnoty podílového listu na podzim 2000.

Teprve v listopadu 2000 změnil fond strategii a snížil svoji expozici do technologických sektorů evropské ekonomiky a začal posilovat dluhopisovou část portfolia. Tento posun v investiční strategii přibrzdil pokles výkonnosti, nemohl ho však zastavit. K medvědímu trendu na evropském trhu se v posledních dvou letech přidala i posilující koruna. Není tedy divu, že výkonnost fondu je v posledních letech hluboko v záporných číslech – za poslední dva roky činí –45%. To by ještě nebylo tak zarážející. Na pováženou je však fakt, že za poslední dva roky ztrácí fond na benchmark téměř 25%.

Tato výkonnost je pro marketingově protěžovaný konzervativní balancovaný fond skutečně tristní. Trochu to připomíná ošálení podílníků fondu spravovaného Deutsche Morgan Grenfell. Ten se rovněž tvářil jako konzervativní fond, ovšem investoval významnou část portfolia do tzv. nově rozvíjejících se trhů (emerging markets). Velké a především naprosto neočekávané (z pohledu podílníků) ztráty pak vedly k obrovskému rozčarování podílníků a podání žaloby na správce fondu. V zájmu zachování dobrého jména kompenzovala Deutsche Bank (majitel investiční společnosti) poškozené podílníky. I v případě Pioneer Trustu byly v loňském roce podány stížnosti Komisi pro cenné papíry z důvodu nedodržení investiční strategie uvdené ve statutu fondu. Komise se případem zabývala, ale (jak již se stalo jejím zvykem) žádné pochybení ze strany fondu nezaznamenala.

Pan Zajíc je tak v nesnadné roli spasitele fondu, který má obnovit růst hodnoty fondu a tím obnovit ztracenou důvěru podílníků. Je však otázkou, zda je tento úkol v jeho silách. Za prvé, o portfoliu fondu nerozhoduje sám. Změny v portfoliu fondu a především změny investiční strategie musí mít schválené od investičního výboru a požehnané dublinskou centrálou. Za druhé, nový portfolio manažer již deklaroval, že se investiční strategie fondu nebude výrazně měnit a že důraz zůstane v evropských akciích. Obrat na akciových trzích je ale vzhledem k současným nepříznivým perspektivám světových ekonomik v nedohlednu. Za třetí, uvažované marginální změny ve stylu proniknutí na emerging markets mohou ještě více rozmělnit investiční strategii a zhoršit efektivní správu portfolia. Navíc lze očekávat, že proti úsilí pana Zajíce bude i v následujících letech hrát posilování kurzu koruny.

Z těchto důvodů nelze od nového portfolio manažera očekávat žádné zázraky a pokud dojde k nějakým změnám v řízení fondů, budou tyto změny pouze marginální a bez většího vlivu na výkonnost. Lze předpokládat, že výnos z dluhopisové části portfolia bude zhruba pokrývat ztráty z posilující koruny, takže celková výkonnost fondu bude kladná pouze v tom případě, že se evropské akcie navrátí k růstu. Vzhledem k přetrvávající vysoké expozici fondu do technologií je smysluplné v tomto fondu zůstávat pouze v případě víry v opětovný růst nové ekonomiky.

Potenciálním zájemcům, kteří by chtěli spekulovat na růst technologií a zároveň mít část investice zainvestovanou v bezpečných dluhopisech, lze spíše než koupi fondu Pioneer Trust doporučit koupi dvou fondů – akciového a dluhopisového. Tím investor ušetří nezanedbatelnou částku peněz na poplatcích, neboť poplatky fondu Pioneer Trust jsou nadprůměrné ve srovnání s akciovými fondy, natož ve srovnání s poplatky dluhopisových fondů.

