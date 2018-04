Jak zacházet s bezkontaktní pípací kartou, aby vás nezradila

Co do počtu vydaných bezkontaktních karet drží zatím prvenství Česká spořitelna. Vydala jich už přes 2,6 milionu a do konce roku plánuje, že její klienti již budou mít jen bezkontaktní debetky. Tři tuzemské banky – Expobank CZ (dříve LBBW), Sberbank a UniCredit Bank pípací karty zatím nevydávají, ale slibují, že bezkontaktní placení umožní svým klientům v příštím roce. Citibank zatím vydává bezkontaktní kreditní karty, bezkontaktní debetní kartu začne vydávat od letošního listopadu.

Češi totiž přišli pípacím kartám na chuť. A není divu, platba proběhne v průměru do pěti sekund, což je šestkrát rychleji, než platba klasickou kartou či hotovostí. Pípacími kartami proto Češi platí i za haléřové a korunové nákupy. „Třeba za jeden šroubek v hobby obchodě, rohlík v supermarketu, nebo cvrčky v chovatelských potřebách,“ přibližuje Vladimír Komjati z Air Bank. „Zaznamenali jsme platby i ve výši 30 haléřů,“ říká mluvčí mBank Pavel Vlček. „Klienti s kartou běžně platí částky okolo deseti korun,“ poznamenává Klára Pačesová z České spořitelny.

Podle vyjádření bank jsou lidé v zacházení s bezkontaktními kartami obezřetnější, přesto dochází ke zneužití těchto karet. „Důležité je dodržovat základní bezpečnostní pravidla – mít přehled, kde kartu mám, při placení ji nedávat z ruky a neprozrazovat nikomu PIN,“ upozorňuje Tomáš Kofroň, mluvčí Raiffeisenbank. „Někteří klienti se stále dopouštění základní chyby, že si PIN ke kartě píší na papírek, který nosí v peněžence,“ dodává Markéta Dvořáčková, mluvčí Equa bank. Banky registrují také případy, kdy klienty o bezkontaktní debetku připraví zloději, a než je karta zablokována, stihnou s ní pobertové nakoupit.

Pokud máte pípací kartu, nebo si o ni chcete požádat, zmapovali jsme, jak s ní zacházet, aby vás nezradila a nepřipravila o peníze.

1. Pozor na předčasnou výměnu

Máte-li v peněžence kontaktní debetku a pošilháváte po pípací, je dobré vědět, že před vypršení platnosti staré karty to nemusí být zadarmo. Za předčasnou výměnu si účtují poplatek například Česká spořitelna (200 Kč), ČSOB (250 Kč), Era (350 Kč) a Zuno (80 Kč). V takovém případě si raději počkejte do doby, kdy platnost staré karty vyprší, vydání nové bezkontaktní karty pak budete mít zadarmo.

2. Kartu je třeba oživit, aby pípala

Většina bank vydá novou kartu s platností na tři roky, u Fio je platnost čtyřletá, ČSOB a Era mají pětiletou platnost. Při vyzvednutí na pobočce dostanete kartu již oživenou například u Raiffeisenbank. Pokud přijde poštou, je třeba, abyste ji oživili sami podle pokynů banky, například vložením karty do bankomatu a zadáním PINu, na webových stránkách banky, v internetovém bankovnictví či prostřednictvím call centra.

3. PIN si zapište nejlépe do paměti

Při první platbě u obchodníka za zákup do 500 korun počítejte s tím, že si musíte pamatovat PIN, čtečka terminálu ho po vás bude chtít. Při dalších drobných nákupech již stačí kartu přiložit ke čtečce a pouze pípnout. „Na bezkontaktních kartách je nastavený bezpečnostní monitoring, který zabraňuje zneužití karty, pokud se například změní transakční chování klienta. V takovém případě je při další transakci požadován PIN i v případě, že je nižší než 500 korun,“ říká Pavel Zubek z GE Money Bank.

4. Nastavte si na kartě správný limit

Užitečné je nastavit si na pípací kartě limit podle svých potřeb. „Výše limitu je individuální, záleží, kolik člověk utrácí. Doporučuji zvolit raději nižší limit a v případě vyšší platby si limit dočasně zvýšit. Stačí na to pár kliků v internetovém bankovnictví nebo přes mobilní aplikaci,“ doporučuje Vladimír Michna, mluvčí Zuno. Air bank umožňuje nastavit si dokonce nižší než 500korunový limit i pro placení bez PINu.

5. Limity na kartě měňte chytře

Změnu limitu je lépe provádět v internetovém a mobilním bankovnictví, protože to bývá zpravidla zadarmo. U Ery se však musí o změnu limitu požádat prostřednictvím klientského centra, nebo na pobočce, což stojí 26 korun. Klienti České spořitelny, kteří požádají o změnu limitu prostřednictvím informační telefonní linky, zaplatí 30 korun.

6. Kartu mějte pod kontrolou

V případě ztráty karty okamžitě informujte banku a kartu zablokujte. Blokaci můžete provést prostřednictvím internetového a mobilního bankovnictví. Nebo jednoduše tak, že zavoláte na informační linku banky. Telefonní číslo banky je proto užitečné nosit při sobě, například si ho uložit do mobilu, poznamenat na papírek a dát ho do peněženky či kabelky. „Vhodné je rovněž nahlásit ztrátu na policii,“ poznamenává Tomáš Kofroň. „Pokud klient zjistí, že byly kartou provedeny transakce, které nezadával, měl by co nejrychleji podat reklamaci, a to buď telefonicky, nebo na pobočce,“ radí Klára Pačesová.

7. Pojištění karty není zadarmo

Většina bank umožňuje pojištění karty pro případ ztráty a krádeže. Tuto službu zatím nemá Air Bank a Equa, zavést ji však plánují v příštím roce. Pokud se rozhodnete kartu pojistit, vždy se předem informujte, co všechno pojistka kryje a do jakého limitu. Některé pojistky se vztahují i na věci, které byly odcizeny spolu s kartou, například na mobil, peněženku či doklady. Podle rozsahu pojistné ochrany se pak odvíjí cena. Základní pojištění přijde na 10 až 19 korun měsíčně. Pojistky, které pokrývají například i sumu zneužitou před nahlášením samotné ztráty karty, jsou již dražší, stojí 720 až 800 korun za rok (měsíčně 60 až 67 korun).

8. U nálepky zvažte, kam ji nalepíte

Některé banky začaly vydávat i bezkontaktní pípací nálepky. Při platbách do 500 korun fungují bez PINu, při vyšších útratách je nutné PIN zadat. Nedají se však použít pro výběr hotovosti z bankomatu. Jako první přišla s nálepkami v roce 2011 Citibank, a to u kreditních karet. Postupně je začaly vydávat i další banky k debetním kartám. Dnes je má v nabídce GE Money Bank, Česká spořitelna, ČSOB a Raiffeisenbank. Bezpečnostní zásady pro používání těchto nálepek jsou prakticky stejné jako u bezkontaktních karet. Dobře si ale rozmyslete, jaké místo bude pro nálepku nejlepší. Řada lidí ji má klíčence, na peněžence nebo na mobilu, kde je permanentně na očích. Pokud ji však budete chtít přelepit z jednoho předmětu na druhý, počítejte s tím, že můžete porušit čip a nálepka nebude fungovat.

